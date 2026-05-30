Marruecos prueba un patrullero de 2.020 toneladas y tecnología avanzada tras décadas de tradición española, un paso que refuerza su Armada y cambia el pulso del Estrecho

Un barco militar nuevo ha salido a navegar por la bahía de Cádiz y, a primera vista, podría parecer otra prueba técnica más. Pero no lo es del todo. El patrullero de altura que Navantia construye para la Marina Real de Marruecos ya está en fase de pruebas de mar y su entrega está prevista para este verano de 2026.

La clave está en lo que representa. España vuelve a fabricar un buque de guerra para Marruecos después de unas cuatro décadas, justo en un momento en el que Rabat busca reforzar su presencia naval. En la práctica, este patrullero no es solo un barco nuevo. Es una señal industrial, militar y política que llega desde los astilleros de San Fernando.

Un regreso tras cuatro décadas

El proyecto rompe una pausa larga. Infodefensa sitúa el último buque de guerra construido por un astillero español para Marruecos en la corbeta teniente coronel Errahmani, entregada en 1983 desde la antigua Bazán, hoy integrada en Navantia.

Eso explica que el nuevo patrullero se mire con más atención de lo normal. No es solo chapa, motores y radar. También refleja que la cooperación naval entre España y Marruecos vuelve a moverse en un terreno que llevaba muchos años casi congelado.

Qué ha salido al mar

Un patrullero de altura es, dicho fácil, un buque pensado para vigilar lejos de la costa durante bastante tiempo. No es una gran fragata, pero tampoco una lancha grande. Puede controlar zonas marítimas, apoyar rescates, escoltar o intervenir cuando una situación se complica.

El barco está basado en el diseño Avante 1800 de Navantia. Mide 87 metros de eslora, tiene 13 metros de manga y desplaza unas 2.020 toneladas a plena carga. También puede alcanzar 24 nudos, una velocidad suficiente para reaccionar con rapidez cuando hay que moverse sin perder tiempo.

Navantia celebró la botadura del buque el 27 de mayo de 2025 en su astillero de San Fernando. Allí, el capitán de navío mayor Mohammed El Fadili habló de los «lazos de amistad y cooperación» entre ambos países, mientras Ricardo Domínguez, presidente de Navantia, lo presentó como un hito de colaboración tecnológica.

Tecnología para vigilar más

El Avante 1800 está pensado para misiones largas con una tripulación reducida. Eso importa más de lo que parece. Menos personal a bordo significa menos costes, más automatización y una operación más sencilla cuando el barco debe pasar muchos días en el mar.

Navantia describe la familia Avante como una gama adaptable a distintas misiones, desde patrulla hasta combate, con opciones como cubierta de vuelo, lanchas rápidas y sensores o armas según las necesidades del cliente. Es como comprar una plataforma naval que puede configurarse por capas, no una pieza cerrada de fábrica.

En este caso, el patrullero cuenta con cubierta para helicóptero y puede transportar dos lanchas rápidas tipo RHIB. Estas embarcaciones pequeñas son útiles para inspecciones, abordajes, rescates o movimientos rápidos cerca de otros barcos. Lo que no se ha comunicado oficialmente es la configuración final de armamento, aunque el diseño Avante 1800 admite cañones y sistemas de defensa más avanzados.

Las pruebas no son un trámite

Las pruebas de mar sirven para comprobar si el buque responde como debe fuera del astillero. Se revisan los motores, la estabilidad, los sistemas electrónicos, la navegación y la reacción de la plataforma en condiciones reales. Vamos, el momento en el que el barco deja de ser un proyecto sobre plano y empieza a demostrar si aguanta el día a día.

Según Infodefensa, el patrullero ya ha realizado sus primeras salidas desde San Fernando para poner a punto equipos y sistemas antes de la entrega. Si algo falla ahora, se corrige antes de que la Marina Real marroquí lo reciba. Mejor descubrirlo frente a Cádiz que en una misión real.

El contrato incluye también apoyo técnico y logístico. Navantia habla de piezas de repuesto, herramientas, documentación técnica y formación para personal marroquí en España. Ese detalle es importante porque un buque moderno no se entrega solo con las llaves puestas. Necesita mantenimiento, repuestos y tripulación preparada desde el primer día.

Trabajo para la industria naval

El impacto en España también es claro. La construcción del patrullero ha supuesto más de un millón de horas de trabajo y alrededor de 1.100 empleos entre directos, indirectos e inducidos durante tres años. Para la Bahía de Cádiz, donde el naval pesa mucho, no es una cifra menor.

Este tipo de proyectos mantiene activa una cadena completa. Hay ingenieros, soldadores, técnicos, proveedores, formación, logística y pruebas. Al final del día, un barco así no sale de un solo taller. Sale de una red de empresas que necesita contratos para seguir compitiendo fuera de España.

Marruecos refuerza su marina

Para Marruecos, el patrullero llega en un momento de modernización militar más amplia. En los últimos años ha reforzado drones, defensa aérea y otros sistemas, mientras su marina quedaba en un segundo plano respecto a otras capacidades. Este buque ayuda a cubrir parte de ese hueco.

El control marítimo cuenta cada vez más. Marruecos mira al Atlántico, al Mediterráneo y al entorno del Estrecho de Gibraltar, donde la vigilancia, el tráfico comercial y la seguridad tienen un peso enorme. Un patrullero como este no cambia por sí solo el equilibrio naval, pero sí añade presencia, autonomía y capacidad de respuesta.

La nota de prensa oficial sobre la botadura del patrullero se ha publicado en Navantia.



