La psicología analiza por qué quienes tienen 30 a 40 años siguen jugando, y la respuesta va de rutina, identidad y descompresión en una vida cada vez más comprimida

Por Adrian Villellas
Publicado el: 28 de mayo de 2026 a las 08:03
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StarCraft II, uno de los videojuegos de estrategia analizados en estudios sobre envejecimiento cerebral y reserva cognitiva

Si creciste con una Game Boy, una PlayStation o un PC compartido en casa, quizá llevas años escuchando que jugar es perder el tiempo. La ciencia empieza a dibujar una imagen más matizada. No convierte cada partida en medicina, pero sí sugiere que ciertos videojuegos pueden entrenar habilidades que el cerebro agradece con la edad.

La idea clave es sencilla y potente. Los adultos de 30 y 40 años que siguen jugando de forma equilibrada podrían estar fortaleciendo una especie de «colchón mental» que no se nota mucho hoy, pero que podría marcar diferencias cuando lleguen a los 70. Falta seguir a esta generación durante décadas, eso sí. La pista es prometedora, no una sentencia cerrada.

Un entrenamiento diario

Una investigación internacional coordinada por Carlos Coronel y Agustín Ibáñez analizó experiencias creativas como música, danza, arte visual y videojuegos de estrategia. El equipo usó datos cerebrales de más de 1.400 participantes y modelos conocidos como «relojes cerebrales», que estiman si el cerebro funciona como el de una persona más joven o más mayor.

En ese trabajo, los jugadores expertos de videojuegos de estrategia mostraron señales de envejecimiento cerebral más lento. También hubo un pequeño experimento con personas sin experiencia previa, que jugaron durante unas 30 horas a StarCraft II y mostraron cambios medibles en comparación con un grupo de control. No es magia. Es práctica mental intensa.

Carlos Coronel, investigador de Trinity College Dublin y la Universidad Adolfo Ibáñez, lo explicó con una frase bastante directa. «No hace falta ser experto para beneficiarse de la creatividad». En la práctica, eso significa que aprender, improvisar y resolver problemas parece importar más que sumar horas delante de la pantalla.

Reserva cognitiva

El concepto clave se llama reserva cognitiva. Dicho sin bata blanca, es la capacidad del cerebro para buscar caminos alternativos cuando algunas rutas empiezan a fallar. Como cuando una calle está cortada y tu navegador encuentra otra forma de llegar.

La reserva cognitiva no evita por completo el Alzheimer ni otras demencias. Lo que sugieren años de investigación es que puede ayudar a retrasar la aparición de síntomas o hacer que el cerebro aguante mejor ciertos daños durante un tiempo. Actividades como estudiar, leer, trabajar en tareas complejas, socializar o jugar pueden contribuir a ese entrenamiento mental.

Ahí encajan los videojuegos más exigentes. Muchos obligan a recordar mapas, tomar decisiones rápidas, coordinar manos y vista, planear recursos y adaptarse cuando todo se tuerce. Quien haya perdido una partida por un error tonto sabe que el cerebro trabaja. Y bastante.

No todos los juegos cuentan

La diferencia está en el tipo de juego y en cómo se juega. Un título repetitivo, usado solo para desconectar sin esfuerzo, probablemente no activa el cerebro igual que un juego de estrategia, exploración, puzles o cooperación. La clave parece estar en el reto, no en la etiqueta de «videojuego».

Otro trabajo, dirigido por Tiernan J. Cahill, James J. Cummings y Erin Wertz desde la Universidad de Boston y la Universidad de Varsovia, estudió cómo se usan los videojuegos para afrontar el estrés. En una encuesta con 348 personas, el 64 por ciento afirmó que los usaba como una forma de lidiar con la tensión, y los motivos de juego influyeron en los efectos emocionales.

Cahill resumió el cambio cultural con una idea clara. «Los videojuegos ya no son un interés de nicho de niños y adolescentes». Para muchos adultos, jugar es también una forma de regular emociones, sentirse competente o compartir tiempo con otros.

También une a familias

La Universidad de Clemson ha estudiado otra parte del asunto, más doméstica y muy real. Geoff Musick, Guo Freeman y Nathan J. McNeese analizaron experiencias de adultos que jugaban con sus hijos o con sus padres, y encontraron que el juego compartido podía ayudar a conversar, cooperar y reducir barreras familiares.

Esto importa porque muchos padres de hoy crecieron con videojuegos. Entienden los mandos, los trucos, la frustración de perder y la emoción de superar una pantalla complicada. Eso puede darles ventaja para acompañar a sus hijos sin limitarse al típico «apaga eso ya».

Pero no hablamos de barra libre de pantallas. Un padre que juega también puede enseñar límites, descansos y elección de contenidos. Al final del día, el beneficio aparece cuando el juego suma algo a la vida, no cuando la devora.

La OMS pide equilibrio

La Organización Mundial de la Salud también ha empezado a mirar los videojuegos con más matices. Un informe de la oficina europea de la OMS sobre videojuegos y enfermedades no transmisibles recoge posibles usos positivos en prevención, salud y cuidados, junto a riesgos que no deben ignorarse.

La misma OMS reconoce el trastorno por videojuegos como un patrón grave de pérdida de control, prioridad excesiva del juego y continuidad pese a consecuencias negativas. También señala que afecta solo a una pequeña proporción de quienes juegan, aunque recomienda vigilar el tiempo, la salud y la vida social.

La lectura sensata es bastante simple. Jugar puede ser un estímulo mental útil si no sustituye al sueño, al ejercicio, al trabajo, a los estudios o a las relaciones. El mando no arregla una vida desordenada. Pero bien usado, puede ser una herramienta más.

Qué falta por saber

El gran hueco está en el tiempo. Para saber si los adultos que hoy tienen 30 o 40 años envejecen mejor gracias a décadas jugando, habrá que seguirles hasta edades avanzadas. Eso llevará años, quizá generaciones completas de estudios.

Mientras tanto, el consejo prudente sería este. Si juegas, elige experiencias que te obliguen a pensar, aprender, coordinarte o hablar con otros. Y si alguien te dice que estás perdiendo el tiempo, la respuesta más honesta no es que estás curando tu cerebro, sino que quizá lo estás entrenando.

El estudio principal sobre creatividad, videojuegos y edad cerebral se ha publicado en Nature Communications.


Adrian Villellas

Adrián Villellas es ingeniero informático y emprendedor en marketing digital y tecnología publicitaria. Ha dirigido proyectos en análisis de datos, publicidad sostenible y nuevas soluciones de audiencia. También colabora en iniciativas científicas relacionadas con la astronomía y la observación espacial. Publica en medios de comunicación científicos, tecnológicos y medioambientales, donde acerca temas complejos y avances innovadores a un público amplio.

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