Colocar bien las antenas del router puede cambiar el Wi-Fi sin comprar nada, un ajuste olvidado que mejora cobertura, reduce interferencias y rescata velocidad

Cuando el Wi-Fi va lento, lo normal es culpar al operador, al móvil viejo o a la videollamada que justo se congela en el peor momento. Pero a veces el problema está mucho más cerca. Está en esas antenas del router que casi todo el mundo deja apuntando hacia arriba nada más sacarlo de la caja.

Esa posición no es mala por sistema. En un piso de una sola planta suele funcionar bien. El matiz importante es otro. Si la casa tiene dos alturas, paredes gruesas o habitaciones alejadas, colocar todas las antenas igual puede crear zonas con poca cobertura, justo donde más se nota.

Por qué importa el ángulo

Cisco explica que muchas antenas de tipo dipolo no reparten la señal como una esfera perfecta, sino con un patrón más parecido a un aro alrededor de la antena. Dicho en sencillo, si la antena está vertical, la señal suele extenderse mejor hacia los lados que hacia arriba o hacia abajo.

TP-Link también recomienda colocar las antenas en vertical cuando el objetivo es cubrir una sola planta. Pero para cubrir plantas superiores o inferiores, la compañía aconseja abrir o inclinar las antenas para que la señal no se quede tan pegada al mismo nivel.

Una casa no es un piso

En un apartamento, todas las antenas hacia arriba pueden ser una solución razonable. La señal se reparte por el salón, las habitaciones y el pasillo como una onda que busca cubrir el mismo plano. No siempre será perfecto, pero tiene sentido.

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La historia cambia en una vivienda de dos plantas. NETGEAR señala que una casa con varias alturas puede beneficiarse de mezclar antenas verticales, inclinadas y horizontales, porque una antena horizontal tiende a proyectar mejor parte de la señal en sentido vertical.

La prueba sencilla

La forma más práctica de ajustar el router no es adivinar. Es medir. Primero conviene hacer una prueba de velocidad y latencia en el punto problemático, por ejemplo una habitación donde el vídeo se corta o el móvil tarda en cargar una web.

Después se puede inclinar una antena unos 45 grados y repetir la medición. Si mejora, se puede probar a colocarla casi horizontal y volver a medir. Si empeora, se vuelve al ángulo anterior. Poco glamur, mucha utilidad.

La ubicación manda

La antena ayuda, pero no hace milagros. Si el router está metido en un armario, en una esquina o pegado a una pared exterior, la señal parte con desventaja. Al final del día, lo que intenta hacer el router es repartir ondas de radio por la casa, y los obstáculos son como muebles en mitad de un pasillo.

NETGEAR recomienda colocar el router cerca del centro de la vivienda y evitar sótanos, áticos, armarios y zonas con demasiadas barreras. También recuerda que las paredes, los objetos y algunos muebles metálicos pueden debilitar o incluso bloquear parte de la señal.

Cuidado con la cocina

La cocina suele ser un mal sitio para el router. Hay metal, electrodomésticos grandes y, muchas veces, un microondas cerca. No significa que cada comida vaya a romper internet, pero sí puede añadir ruido justo en una zona donde la señal ya llega justa.

También hay que desconfiar de trucos caseros como poner monedas encima del router. No solucionan una mala cobertura. En la práctica, mover el equipo un metro, subirlo a una mesa o despejarlo de objetos suele tener más impacto que cualquier apaño viral.

2,4 GHz y 5 GHz

La frecuencia también cuenta. La banda de 2,4 GHz suele llegar más lejos, pero normalmente ofrece menos velocidad. La de 5 GHz va más rápida, aunque pierde fuerza antes al atravesar paredes y suelos.

Por eso no siempre conviene elegir la red «5G» del router sin pensar. Si estás cerca, puede ser la mejor opción para jugar, ver vídeo o descargar archivos. Si estás lejos o en otra planta, la red de 2,4 GHz puede darte una conexión más estable.

Qué hacer si no mejora

Si después de mover antenas y router la cobertura sigue siendo mala, el problema quizá sea el tamaño de la vivienda. En casas grandes, con varias plantas o con muros densos, un solo router puede quedarse corto. Ahí entran los sistemas de malla, los puntos de acceso o un cable Ethernet bien puesto.

La clave es no vender una regla universal. Antenas hacia arriba para una planta puede funcionar. Una antena inclinada para cubrir otra altura también puede ayudar. Pero la mejor posición será la que demuestren tus propias mediciones en casa.

La documentación técnica principal se ha publicado en las páginas oficiales de soporte de Cisco, TP-Link y NETGEAR.



