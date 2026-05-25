AirDrop llega a más móviles Android con lista completa de compatibles, y por fin compartir archivos se vuelve tan simple como tocar y enviar sin apps extra

Enviar una foto a alguien con iPhone ya no tiene por qué acabar en un enlace, un chat o un «pásamelo luego». Google ha movido ficha y ha ampliado Quick Share para que algunos móviles Android puedan compartir archivos con AirDrop, el sistema que hasta ahora parecía vivir encerrado dentro del mundo Apple.

La clave está en una palabra que importa mucho, compatibles. No todos los Android pueden hacerlo hoy, y la lista tiene alguna sorpresa, como la exclusión del Pixel 9a. En cambio, sí entran móviles recientes de Google, Samsung, OPPO y vivo, siempre que tengan el software necesario y la función activada.

Qué ha cambiado

AirDrop es la herramienta de Apple para mandar fotos, vídeos, documentos y otros archivos a un iPhone, iPad o Mac cercano. Quick Share hace algo parecido en Android, pero ahora algunos modelos pueden «hablar» con AirDrop y aparecer en la lista de dispositivos disponibles.

El primer paso llegó el 20 de noviembre de 2025, cuando Google anunció la compatibilidad empezando por la familia Pixel 10. Después, el movimiento se extendió a más Pixel y Samsung empezó a llevarlo a los Galaxy S26 y a la beta de One UI 8.5, su capa de software para móviles Galaxy.

Modelos compatibles

En Google Pixel, la lista confirmada queda así. Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold y Pixel 10a. Google indica que los Pixel 9 o posteriores pueden enviar archivos a iPhone, iPad y macOS, pero deja fuera al Pixel 9a, mientras que Google Store España sí presenta el Pixel 10a con Quick Share compatible con AirDrop.

En Samsung, la función ya aparece ligada a la serie Galaxy S26. También figura en la beta de One UI 8.5 para la serie Galaxy S25, la serie Galaxy S24, Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 6 y Galaxy Z Flip 6. En la práctica, eso incluye Galaxy S26, Galaxy S26 Plus, Galaxy S26 Ultra, Galaxy S25, Galaxy S25 Plus, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S24, Galaxy S24 Plus y Galaxy S24 Ultra.

Fuera de Google y Samsung, OPPO confirma en la página del Find X9 Ultra que Quick Share funciona junto a AirDrop para enviar fotos, vídeos y archivos entre Android, iOS, iPadOS y macOS. vivo también muestra el X300 Ultra con Quick Share para transferir archivos entre móviles vivo y dispositivos Apple sin instalar aplicaciones de terceros.

Cómo usarlo

El proceso es bastante directo. En un Android compatible, abre la foto, el vídeo o el documento, toca Compartir y elige Quick Share. La persona con iPhone, iPad o Mac debe poner AirDrop en «Todos durante 10 minutos» y aceptar el aviso cuando aparezca.

En móviles Galaxy, Samsung explica que hay que entrar en Ajustes, después en Dispositivos conectados, luego en Quick Share y activar «Compartir con dispositivos Apple». Una vez hecho, basta con seleccionar el archivo desde Galería o Mis archivos, tocar Compartir, elegir Quick Share y pulsar el dispositivo Apple que salga en pantalla.

Como casi siempre con estas cosas, la cercanía manda. Conviene tener wifi y Bluetooth activados, las pantallas desbloqueadas y los móviles cerca, como cuando intentas pasar una foto en medio de una cena y todo el mundo mira la pantalla esperando que funcione. Apple también recuerda que el receptor debe aceptar o rechazar cada transferencia.

Seguridad y límites

Google sostiene que la transferencia funciona de forma directa entre dispositivos, sin pasar los archivos por un servidor y sin registrar el contenido compartido. La compañía también dice que ha diseñado la función con revisiones internas y pruebas de seguridad, y que seguirá evaluando la implementación con socios externos.

Aun así, hay límites. Samsung advierte que la disponibilidad puede cambiar según el mercado y que algunas funciones pueden fallar si están activos el punto de acceso móvil o servicios que usan wifi directo. No es magia, es compatibilidad entre sistemas que antes iban bastante por libre.

Por qué importa

El cambio no convierte a todos los Android en un iPhone ni borra las diferencias entre ecosistemas. Pero sí elimina una molestia muy común, enviar una foto o un archivo a alguien que usa otro sistema sin recurrir a apps de mensajería, enlaces en la nube o trucos raros.

Para estudiantes, familias, creadores de contenido o cualquiera que haga muchas fotos, esto puede ahorrar tiempo en situaciones muy normales. Al final del día, lo importante no es el nombre de la función, sino que el archivo llegue rápido, en buena calidad y sin montar un pequeño drama tecnológico.

El comunicado oficial ha sido publicado en el blog de Android de Google.



