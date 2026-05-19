Un robot humanoide con un vestido dorado actuó con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Bautista de Hong Kong, y el verdadero titular fue la propia frase de Sophia al público de que su «conexión» es artificial, no producto de la experiencia

¿Puede una robot cantar música clásica sin sentir una sola emoción? Sophia, la humanoide de Hanson Robotics, se subió al escenario en Hong Kong y actuó junto a una orquesta en directo en un concierto centrado en inteligencia artificial. La imagen era potente, casi de película, pero lo más interesante no fue el brillo del vestido dorado. Fue el límite que dejó claro la propia máquina.

La actuación tuvo lugar el 29 de abril de 2026 y Reuters la describió como su primera interpretación de música clásica con una orquesta en vivo. La clave no es que Sophia vaya a sustituir a los músicos, sino que una máquina con cara humana pudo ocupar durante unos minutos el lugar simbólico de una solista. Ahí empieza la pregunta incómoda.

Sophia llega al escenario

Sophia actuó con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Bautista de Hong Kong en el East Kowloon Cultural Centre, dentro de la gala anual «Live Music ReIMAGINEd». La universidad presentó el concierto como una mezcla de música, visuales con IA y tecnologías de escena, no como un simple número viral.

En el escenario, interpretó tres canciones originales, «Human Grace», «I Am Your Mirror» y «Wires and Steel». El equipo de Lam Kwan-fai, profesor de práctica de la Academia de Música de la universidad, compuso las partes orquestales que se entrelazaron con la voz de Sophia.

Qué es Sophia

Un robot humanoide es una máquina diseñada para parecerse a una persona y comunicarse de una forma familiar. Sophia fue desarrollada por Hanson Robotics y se hizo famosa por su rostro expresivo, sus respuestas en conversaciones públicas y su presencia en eventos sobre inteligencia artificial.

Hanson Robotics destaca que Sophia combina procesamiento de lenguaje natural, visión por computador y más de 60 expresiones faciales. Dicho fácil, puede manejar lenguaje, reconocer patrones visuales y mover la cara para que parezca que reacciona ante quien tiene delante.

Su piel sintética se conoce como Frubber, un material pensado para dar más realismo a las expresiones. Según la guía ROBOTS, sus ojos incorporan cámaras y su sistema incluye sensores, micrófonos y motores que ayudan a coordinar mirada, voz y gestos.

Cantar sin sentir

Durante el concierto, Sophia habló al público y marcó una diferencia importante. «Aunque no experimento las emociones de la misma manera que los humanos, quiero simular esa conexión con la mayor autenticidad posible», dijo la humanoide.

Esa frase es casi el corazón del espectáculo. Sophia no siente nervios antes de salir, no recuerda una infancia ni se emociona como quien escucha una canción en el autobús. Lo que hace es simular señales que solemos asociar a la emoción, como la mirada, la entonación y el gesto.

Por eso conviene no venderlo como magia. En la práctica, la IA ordena respuestas y comportamientos, mientras el diseño físico del robot hace que todo parezca más humano. El resultado puede impactar, pero sigue siendo una representación.

La tecnología del gesto

La robótica expresiva no empieza ni acaba en Sophia. Un artículo de HardwareX firmado por Zanwar Faraj, Mert Selamet y otros investigadores explica que los robots con rostro humano aún tienen una inteligencia emocional limitada y que el aprendizaje automático se usa para enseñarles a comunicar emociones de forma más convincente.

Ese matiz importa. Cuando un robot sonríe, no significa que esté alegre. Significa que un sistema ha elegido una expresión que encaja con una frase, una pausa o una situación.

Otro trabajo reciente, «Sophia-in-Audition», presentado por Taotao Zhou, Teng Xu y otros autores, usó a Sophia como intérprete en producción virtual. La investigación exploró cómo iluminación, cámaras y transferencia de movimiento facial pueden hacer más creíbles las actuaciones de un robot en pantalla.

Arte con IA

El concierto también encaja con una tendencia más amplia. Universidades, laboratorios y compañías creativas están probando cómo la IA puede entrar en escenarios donde antes todo dependía del cuerpo, la voz y la sensibilidad humana.

Al final del día, lo que intenta el proyecto es juntar dos mundos que suelen mirarse de reojo. Por un lado, la música clásica, que vive de la interpretación humana. Por otro, la IA, que aprende patrones y produce respuestas nuevas a partir de datos.

Eso no convierte a Sophia en artista del mismo modo que una soprano, un violinista o un compositor. Pero sí la coloca como una herramienta escénica rara, llamativa y útil para explorar qué pasa cuando el público sabe que la emoción que ve está fabricada.

Lo que viene

La actuación no demuestra que las máquinas entiendan el arte, pero sí que pueden participar en espectáculos híbridos cada vez más complejos. Para teatros, universidades y laboratorios, eso abre opciones de investigación, educación y entretenimiento.

También deja preguntas prácticas. ¿Quién firma una canción cantada por un robot? ¿Hasta qué punto el público quiere emocionarse con una voz que no siente? Las respuestas no llegarán de golpe, pero este concierto coloca el debate en un lugar muy visible.

La nota de prensa oficial se ha publicado en la Universidad Bautista de Hong Kong.



