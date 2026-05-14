Adiós a las fábricas de coches en Canadá: el plan para reconvertirlas en factorías de armamento

Oshawa, la ciudad canadiense que durante décadas vivió al ritmo de las líneas de montaje de General Motors, intenta abrir una nueva puerta. Tras los últimos despidos en la planta de GM, el ayuntamiento y Ontario Tech University quieren convertir parte de esa experiencia industrial en una oportunidad dentro del sector de defensa.

La idea no es cambiar coches por vehículos militares de un día para otro. Es más sutil, y quizá más realista. Oshawa quiere aprovechar sus pruebas de vehículos, su fabricación avanzada, su ciberseguridad y su investigación en inteligencia artificial para atraer proyectos militares y de «uso dual», tecnologías que pueden servir tanto en la vida civil como en operaciones de defensa.

Oshawa busca otra vía

General Motors confirmó que la planta de ensamblaje de Oshawa volvería a operar con dos turnos desde el 2 de febrero de 2026, una decisión que dejó a unos 500 empleados afectados por despidos. Para una ciudad acostumbrada a medir su pulso por el sonido de las fábricas, el golpe no es menor.

La presión laboral ya venía de antes. En marzo de 2026, Statistics Canada situó la tasa de paro de Oshawa en el 7,9 por ciento, por encima del 6,7 por ciento nacional registrado ese mismo mes. En abril, la tasa canadiense subió al 6,9 por ciento, señal de que el problema no se limita a una sola ciudad.

El peso de GM

La planta de GM no es una fábrica cualquiera. La propia compañía destaca que Oshawa es su única instalación que produce pickups Chevrolet Silverado ligeras y pesadas en una misma línea, además de contar con una historia industrial que se remonta a 1953.

Pero el negocio automovilístico ya no funciona como hace treinta años. «Ahora son empresas muy técnicas. Y mucha gente no lo entiende», dijo el alcalde Dan Carter. En la práctica, eso significa que las habilidades de una plantilla industrial pueden moverse hacia software, sensores, pruebas de resistencia y vehículos especializados.

Defensa sin perder el motor

El sector de defensa no se reduce a fabricar armas. También incluye vehículos, comunicaciones, drones, sistemas de navegación, blindaje, baterías y software capaz de funcionar cuando el entorno se pone difícil. ¿Qué pasa si un vehículo debe circular con nieve, barro, calor extremo o sin conexión estable? Ahí es donde Oshawa cree que puede encajar.

Carter lo resume con una cifra que pesa. «En su momento, alrededor del 87 por ciento de nuestra economía estaba relacionada con la industria automotriz y el transporte. Ahora es aproximadamente el tres por ciento», afirmó. El mensaje de fondo es claro. Si el viejo motor económico ya no tira igual, hay que buscar otro carril.

El papel de Ontario Tech

Ontario Tech University es una pieza clave porque alberga el Centro de Excelencia Automotriz, conocido como ACE. Sus instalaciones permiten probar vehículos y componentes en condiciones climáticas duras, desde frío intenso hasta calor fuerte, además de nieve, hielo, humedad y vibraciones. Es como meter un vehículo en una tormenta controlada antes de enviarlo al mundo real.

El centro también forma parte de la red de centros de prueba de NATO DIANA, el acelerador de innovación en defensa de la OTAN. Eso puede ayudar a empresas emergentes, fabricantes e investigadores a validar tecnologías de uso dual ante clientes aliados. No garantiza contratos, pero sí coloca a Oshawa en un escaparate muy concreto.

De Project Arrow a vehículos militares

La universidad ya tenía experiencia reciente en proyectos de automoción avanzada. Project Arrow, impulsado por la Automotive Parts Manufacturers’ Association, fue presentado en 2023 como el primer vehículo de cero emisiones diseñado, desarrollado y construido íntegramente en Canadá. En 2026, el programa avanzó con los prototipos Vector y Borealis, fabricados con Ontario Tech como socio principal de construcción.

Lea también: El truco para tener ya el nuevo WhatsApp Liquid Glass aunque tu móvil aún no lo haya recibido

Les Jacobs, vicepresidente de Investigación e Innovación de Ontario Tech, ve ahí una transición lógica. Primero llegaron los vehículos eléctricos y autónomos, lejos del coche tradicional que levantó la economía local. Ahora la misma base técnica puede servir para vehículos destinados a entornos de conflicto, donde importan la resistencia, la autonomía y la seguridad digital.

GM Defense entra en escena

También existe una opción más directa. En julio de 2024, el Departamento de Defensa Nacional de Canadá anunció una inversión de 35,8 millones de dólares canadienses para 90 vehículos tácticos ligeros destinados a tropas canadienses desplegadas en Letonia, con contrato para GM Defense Canada Company, con sede en Oshawa.

Lea también: La nueva IA Log2Motion calcula cuánto esfuerzo gastas usando el móvil y predice tus dolores antes de que aparezcan

Aun así, GM no ha prometido que futuros pedidos se fabriquen en Canadá. Geoff Johnstone, gerente de GM Defense, señaló que la compañía está explorando oportunidades de adquisición de material de defensa canadiense, incluido un programa gubernamental de vehículos utilitarios ligeros, pero añadió que «aún no se han tomado decisiones ni se han alcanzado acuerdos». Ese matiz importa. Mucho.

Una apuesta con riesgos

El plan de Oshawa no es una solución mágica para todos los trabajadores despedidos. La defensa suele moverse con contratos largos, controles estrictos y decisiones políticas que cambian con los presupuestos. Además, no todos los empleos de una línea de montaje pasan automáticamente a ciberseguridad, pruebas climáticas o inteligencia artificial.

Pero la ciudad tiene activos difíciles de improvisar. La pista CTC McLaughlin de GM permite probar software y hardware de vehículos avanzados en Oshawa, y el Canadian Technical Centre de GM trabaja en asistencia a la conducción, electrificación, controles de vehículos autónomos e innovación tecnológica. Si esas piezas se conectan bien, la defensa podría ser una salida parcial, no un reemplazo total.

El comunicado oficial principal se ha publicado en Oshawa Economic Development.



