Geely se convierte en la nueva pesadilla de Europa: así está conquistando el mercado del coche eléctrico

Cuando se habla del coche eléctrico chino, el nombre que suele salir primero es BYD. Pero el escaparate de Auto China 2026 en Pekín ha dejado otro aviso. Zhejiang Geely Holding Group también quiere el centro de la foto y llega con más de un tipo de motor bajo el capó.

La conclusión es sencilla. Geely está creciendo porque no se ha casado con una sola tecnología. Puede vender coches de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos puros, justo cuando la guerra en Irán ha encarecido el petróleo y vuelve a poner el coste de la gasolina en la cabeza de muchos conductores.

Geely gana velocidad

Geely Auto, la gran filial cotizada del grupo, vendió 3.024.567 coches en 2025, un 39 % más que el año anterior. Sus modelos de nueva energía llegaron a 1.687.767 unidades, casi el doble que en 2024.

Un vehículo de nueva energía es, dicho sin líos, un coche que funciona total o parcialmente con electricidad. Ahí entran los eléctricos puros, los híbridos enchufables y los coches de pila de combustible, aunque estos últimos siguen siendo mucho menos comunes.

Un grupo con muchas marcas

La historia de Geely no empezó en el lujo. Li Shufu, fundador del grupo, construyó una compañía que pasó de hacer coches sencillos para China a comprar Volvo Cars a Ford en 2010. Aquella operación parecía atrevida, casi de película empresarial, pero le dio tecnología, reputación y una puerta directa a Europa.

Hoy Geely Auto Group se presenta como un fabricante con sede en Hangzhou y con marcas como Geely Auto, Lynk & Co y Zeekr. Esa mezcla le permite cubrir desde coches más asequibles hasta modelos premium cargados de pantallas, sensores y funciones de conducción asistida.

La baza de mezclar motores

La propulsión es la forma en que un coche se mueve. En el caso de Geely, esa palabra importa porque en 2025 vendió coches de combustión, híbridos enchufables y eléctricos puros en grandes volúmenes, lo que le da margen para girar rápido si cambia el mercado.

También ha reforzado los híbridos convencionales, que no se enchufan y recargan una pequeña batería mientras circulan. Geely lanzó en abril su sistema i-HEV, que usa inteligencia artificial para ajustar el consumo según el entorno, y Yale Zhang, de Automotive Foresight, dijo que el lanzamiento supone «un punto de inflexión clave para la industria».

China ya no empuja igual

Durante años, China empujó los coches eléctricos con ventajas fiscales muy potentes. Desde 2026, la compra de vehículos de nueva energía ya no disfruta de la exención completa del impuesto, sino de una reducción a la mitad con un tope menor por coche. No es una retirada total, pero sí se nota en el bolsillo.

El efecto se ha visto rápido. Según datos de la China Passenger Car Association, las ventas minoristas de coches en China cayeron más de un 17 % en el primer trimestre de 2026, mientras que las de nueva energía bajaron un 21 %. En los primeros 19 días de abril, los coches de nueva energía retrocedieron un 14 % y el mercado total de turismos cayó un 26 %.

Exportar se vuelve urgente

China ya no juega solo en casa. La Asociación China de Fabricantes de Automóviles informó de que el país exportó 7,1 millones de vehículos en 2025, incluidos 2,62 millones de nueva energía. Es una cifra enorme, casi como si el patio local se estuviera quedando pequeño.

Europa es una pieza clave, pero no una autopista sin peajes. La Comisión Europea aplica desde 2024 aranceles antisubvención a los eléctricos de batería fabricados en China, con tipos del 17 % para BYD y del 18,8 % para Geely. Al centrarse en coches movidos solo por motor eléctrico, la medida deja espacio comercial para muchos híbridos enchufables con motor de gasolina.

BYD no desaparece

BYD sigue siendo el rival pesado. Su fuerza está en haber llenado el mercado chino con eléctricos e híbridos enchufables de precio agresivo, un terreno donde la guerra de precios aprieta mucho los márgenes. Ahí Geely intenta entrar por otro camino, no solo vendiendo barato, sino ofreciendo una gama más elástica.

Un ejemplo es Zeekr, su marca premium. El Zeekr 8X, un SUV híbrido enchufable de cinco o seis plazas, salió en China con un precio limitado desde 329.800 yuanes, unos 48.370 dólares. No es un coche de batalla, pero enseña la ambición de Geely en tecnología, lujo y exportación.

El riesgo del tamaño

Crecer con tantas marcas también tiene una cara menos vistosa. Cada modelo nuevo exige desarrollo, fábricas, concesionarios, piezas y servicio técnico. Si las ventas flojean, esa estructura pesa como una mochila cargada.

Li Shufu avisó en 2025 de que la industria mundial afronta una «grave sobrecapacidad» y dijo que Geely no construiría nuevas plantas ni ampliaría las actuales. En la práctica, eso significa que la expansión internacional tendrá que apoyarse más en fábricas ya existentes, alianzas y una selección muy fina de mercados.

El informe oficial principal se ha publicado en el informe anual de Geely Automobile Holdings Limited.

Foto: Zeekr



