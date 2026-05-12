El nuevo material que va a hacer eternos los aviones y los molinos eólicos: se cura solo más de mil veces

¿Y si una pala eólica, una pieza de avión o parte de un coche pudiera cerrar sus propias grietas desde dentro? Un equipo de ingenieros de Estados Unidos ha desarrollado un material compuesto que se autorrepara más de 1.000 veces en pruebas de laboratorio.

La clave está en atacar un fallo muy común y bastante puñetero en estos materiales, la separación de sus capas internas. Según los investigadores, este avance podría pasar la vida útil de algunos componentes de unas pocas décadas a escalas de siglos, aunque todavía queda camino antes de verlo en máquinas reales.

El fallo invisible

Los compuestos de polímero reforzado con fibra son materiales hechos con capas de fibras de vidrio o carbono unidas por una resina. Gustan mucho en aviación, automoción, turbinas eólicas y naves espaciales porque son resistentes y pesan poco.

El problema aparece cuando esas capas empiezan a despegarse por dentro. Ese daño se llama delaminación y no siempre se ve a simple vista, como una grieta escondida bajo la pintura de una pared.

Jason Patrick, profesor de ingeniería civil, construcción y medio ambiente en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, lo resume sin adornos. «La delaminación ha sido un desafío para los compuestos de FRP desde la década de 1930», afirmó.

Una capa que cose

El nuevo material se parece a un compuesto normal, pero lleva una especie de «costura» interna. El equipo imprime en 3D un termoplástico llamado EMAA sobre la fibra, creando una capa intermedia con un patrón pensado para frenar la separación.

En la práctica, eso significa que el material no espera a romperse para actuar. Esa capa ya hace que el laminado sea entre dos y cuatro veces más resistente a la delaminación desde el primer uso, según el equipo de NC State University.

La comparación es sencilla. Es como reforzar una mochila por las costuras antes de meterle peso, en vez de esperar a que se abra por una esquina.

Calor dentro del material

La segunda parte del truco está en unas capas calefactoras muy finas hechas con carbono. Cuando pasa corriente eléctrica, se calientan y ablandan el EMAA para que fluya hacia grietas pequeñas y vuelva a unir la zona dañada.

No es magia. Es una reparación térmica, es decir, una reparación activada con calor. El material se «suelda» a sí mismo desde dentro, sin tener que pegar un parche por fuera.

Este enfoque viene de una línea de trabajo anterior del mismo grupo. En una investigación de 2022 publicada en Nature Communications, el equipo ya había demostrado reparaciones repetidas en compuestos estructurales, pero con un límite mucho menor que el alcanzado ahora.

Mil roturas seguidas

Para comprobar si el sistema aguantaba de verdad, los investigadores montaron una prueba automatizada. La máquina abría una delaminación de unos 5 centímetros, activaba el calentamiento y después medía cuánta carga soportaba el material antes de volver a separarse.

Lo hicieron 1.000 veces seguidas durante 40 días. Jack Turicek, autor principal y estudiante de doctorado en NC State, señaló que el compuesto era «significativamente más resistente» que los materiales convencionales desde el principio.

El rendimiento bajó con el uso repetido, pero lo hizo lentamente. Según los modelos del equipo, una pieza que se reparase cuatro veces al año podría seguir funcionando unos 125 años, y una que necesitase una reparación anual podría acercarse a los 500 años.

Menos palas tiradas

Esta parte importa mucho para la energía eólica. Las palas de los aerogeneradores son enormes, resistentes y ligeras, pero precisamente por eso también son difíciles de reciclar cuando llegan al final de su vida útil.

El Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos señala que las palas son el mayor volumen de materiales eólicos que hoy acaba en instalaciones de gestión de residuos. Su informe estima que los residuos acumulados de palas eólicas en Estados Unidos podrían superar los 2 millones de toneladas métricas en 2050.

Alargar la vida de esas piezas no elimina el reto del reciclaje, pero sí puede reducir la presión. Menos sustituciones significan menos transporte de piezas gigantes, menos fabricación nueva y menos material difícil de tratar al final del camino.

Lo que falta por probar

El salto del laboratorio a una turbina, un avión o una nave espacial no se hace de un día para otro. Harán falta ensayos con humedad, cambios de temperatura, fatiga, impactos y daños reales, como granizo o golpes con aves.

También hay una cuestión práctica. Para activar la autorreparación con seguridad, los componentes necesitarán sensores, control eléctrico y protocolos de mantenimiento que decidan cuándo merece la pena ejecutar un ciclo de recuperación.

Patrick ha patentado y licenciado la tecnología a través de su empresa emergente Structeryx Inc., una señal de que el equipo ya piensa en llevarla más allá del banco de pruebas. Aun así, la promesa debe leerse con cautela, reparar más y reemplazar menos suena muy bien, pero tendrá que demostrarlo fuera del laboratorio.

El estudio se ha publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences.



