La TDT cambia para siempre: RTVE estrena un nuevo canal de cine 100% gratis y ya tiene número asignado

La Televisión Digital Terrestre (TDT) sigue siendo el atajo más simple para ver televisión en abierto. Llegas a casa, coges el mando y, en dos clics, tienes algo en pantalla. Por eso, cuando aparece un canal nuevo, se nota.

RTVE ya trabaja en ARTE España, una nueva señal centrada en cultura con documentales, cine y artes escénicas. La idea es estrenarla en junio de 2026 y que pueda verse sin pagar, con una primera etapa en digital y un salto posterior a la TDT.

Qué es ARTE España

ARTE España es el nombre elegido para el nuevo canal cultural de RTVE, planteado en colaboración con la cadena europea ARTE. Según la información publicada por Televisión Digital, el canal quiere reunir en una sola parrilla teatro, artes escénicas, cine español, música clásica y ópera, además de una pata de documentales y producción propia.

Si “TDT” te suena a algo antiguo, es justo lo contrario para muchos hogares. Es la televisión gratuita que llega por antena y que suele funcionar incluso cuando el wifi va regular. En la práctica, un canal nuevo significa más opciones sin descargar nada ni abrir otra app.

Cómo y cuándo se verá

El despliegue está pensado por fases, con un arranque primero en digital y después en emisión lineal, que es la señal clásica de la TDT. Lo normal en estos casos es que, cuando llegue el día, baste con resintonizar o hacer una búsqueda automática de canales desde el televisor.

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En una comparecencia en el Congreso, el presidente de RTVE, José Pablo López, situó el objetivo “a finales de junio” y habló de disponibilidad “a través de las principales plataformas digitales”. En esa misma intervención, resumió el enfoque internacional del proyecto con una frase muy directa, “queremos que RTVE sea la pata hispana dentro del proyecto europeo de ARTE”, y añadió que su intención es que el canal “sea perdurable”.

Quién está detrás

La persona encargada de ponerlo en marcha es la periodista Ana Peláez, nombrada directora del área de Artes y Conocimiento dentro de RTVE. En una nota corporativa, RTVE explica que su reto es lanzar y dirigir el nuevo canal cultural y que, en paralelo, se trabaja en ampliar la colaboración con ARTE.

En el equipo aparece también Ignacio Elguero como director de Iniciativas Culturales dentro de esa misma área. Eso suele ser una pista de cómo se quiere construir el canal, con una línea cultural reconocible y con proyectos propios, no solo con un catálogo de relleno.

El vínculo con el canal europeo ARTE

ARTE no es solo un nombre bonito para un canal de cultura. En su estructura, la sede central de ARTE GEIE coordina la concepción de programas, la difusión y el tratamiento multilingüe desde Estrasburgo, y también produce una parte de los contenidos, incluidos informativos y coproducciones con socios europeos.

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RTVE lleva tiempo acercándose a ese ecosistema. En junio de 2022, la corporación anunció un acuerdo de asociación con ARTE aprobado en Estrasburgo que abría la puerta a coproducciones y colaboraciones, y ya entonces se mencionaban proyectos en conversación, como un documental sobre Jorge Semprún.

Una TDT que vuelve a moverse

La llegada de ARTE España encaja con un momento de cambios en la televisión en abierto, donde están entrando señales con propuestas más de nicho. Un caso reciente es EWTN España, que en su web oficial explica que emite sin publicidad, que se financia con donativos y que puede sintonizarse en la TDT con una búsqueda automática de canales.

¿Esto convierte a la TDT en un lugar más interesante para quien quiere cultura sin pagar? Puede ayudar, sobre todo si el canal logra un hábito de consumo, algo tan sencillo como ponerlo de fondo mientras cenas y acabar quedándote por un documental o una película. Al final, el impacto real se verá cuando se concreten las fases de distribución y el canal empiece a aparecer en los televisores.

La nota de prensa principal se ha publicado en Televisión Digital del Gobierno de España.