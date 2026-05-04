Parece ciencia ficción pero a partir de ahora los coches podrán pedir comida a domicilio, comprar entradas o reservar hoteles: BYD y NVIDIA firman la alianza del siglo

¿Te imaginas estar en un atasco y decirle al coche que te pida la cena, te reserve un hotel y deje el pago preparado sin tocar el móvil? En China, esa clase de funciones se está convirtiendo en un argumento de venta tan serio como la autonomía o la carga rápida.

Alibaba anunció el 24 de abril de 2026, con el arranque del Salón del Automóvil de Pekín, un acuerdo para integrar su IA Qwen en los sistemas de cabina de varios fabricantes. Entre los nombres citados aparecen BYD y SAIC Volkswagen, junto con otras marcas locales.

Qué cambia en la cabina del coche

Según la información publicada por Alibaba Cloud, los conductores podrán usar Qwen con la voz para pedir comida a domicilio, reservar hoteles, comprar entradas o rastrear paquetes. La idea es que el sistema no se limite a obedecer órdenes sueltas, sino que sea capaz de encadenar pasos y completar tareas de principio a fin.

Alibaba describe este enfoque como un “agente” de IA. En la práctica, significa que el asistente intenta entender lo que quieres hacer y propone acciones, como si estuviera resolviendo una pequeña lista de recados digitales mientras tú conduces.

El anuncio habla de una llegada “en un futuro cercano” y no detalla fechas exactas por modelo. Tampoco concreta qué servicios concretos estarán disponibles en cada marca, algo que suele depender de acuerdos locales con plataformas de pagos, mapas y comercio.

Por qué Alibaba y las marcas apuestan por esto

El mercado chino de vehículos eléctricos va cada vez más de software. Cuando muchos coches ya ofrecen prestaciones similares, las marcas buscan diferenciarse con una experiencia dentro del vehículo que se sienta más “lista” y menos basada en menús y comandos rígidos.

En este punto, la promesa no es solo comodidad. También es una forma de fidelizar, porque si el coche se integra con servicios cotidianos, desde compras hasta reservas, el usuario puede acabar dependiendo de ese ecosistema.

Alibaba ya venía empujando este tipo de cabinas inteligentes antes del salón. En una nota de prensa de julio de 2025, la compañía explicó una experiencia de “cockpit” con socios como Banma, donde el asistente permitía reservar mesas, comprar entradas y pedir rutas usando lenguaje natural.

Cómo funciona con poca cobertura

Uno de los puntos clave del anuncio es que el sistema mezcla procesamiento dentro del coche y computación en la nube. Alibaba lo plantea como un enfoque híbrido para que el asistente responda rápido y, en cierta medida, siga funcionando incluso con conectividad limitada.

Aquí conviene bajar el concepto a tierra. Parte del “cerebro” está en el propio vehículo, con hardware capaz de ejecutar modelos de IA en local, y otra parte se apoya en servidores cuando hace falta información externa o tareas más pesadas.

Esto también conecta con el debate sobre privacidad. Volkswagen, por ejemplo, insiste en que sus “agentes” de IA estarán a bordo en vehículos basados en su arquitectura electrónica para China y que el diseño busca una protección sólida de datos personales.

Los chips y la potencia que exige la IA en el coche

Para que un asistente así sea algo más que un “habla y ya”, el coche necesita capacidad de cálculo. Alibaba afirmó que está adaptando Qwen-Omni, un modelo “multimodal” que puede trabajar con distintos tipos de información, para ejecutarse sobre NVIDIA DRIVE AGX Thor.

NVIDIA presentó DRIVE Thor como un ordenador central para el coche pensado para cargas de IA y para unificar funciones en un solo sistema, desde la cabina hasta otros módulos. Es el tipo de plataforma que hace posible que parte de la IA viva dentro del vehículo y no dependa siempre de servidores externos.

Lea también: Los relojes inteligentes como el Apple Watch tienen los días contados y su sustituto son los relojes híbridos

Este detalle ayuda a entender por qué los anuncios de IA en automoción aparecen ligados a “plataformas” y no solo a aplicaciones. Sin un ordenador potente en el coche, muchas de estas funciones se quedan en promesas bonitas que se rompen cuando falla la red o cuando el sistema va lento.

Volkswagen también acelera con agentes de IA en China

La apuesta no es exclusiva de Alibaba y sus socios locales. Volkswagen Group presentó en el salón su hoja de ruta “Agentic AI for all” para China y dijo que, desde 2026, los vehículos basados en su arquitectura china incorporarán agentes de IA a bordo.

En la comunicación corporativa, Oliver Blume, consejero delegado del grupo, sitúa el movimiento dentro de una estrategia más amplia para adaptarse al mercado chino. El mensaje es que la interacción con el coche debe ser más intuitiva y parecida a hablar con una persona, sin convertir la cabina en un manual de botones.

Lo interesante es que estas líneas van en paralelo. Por un lado, Alibaba habla de convertir la cabina en un asistente que ejecuta tareas. Por otro, Volkswagen intenta construir su propia capa de agentes en vehículos diseñados “en China, para China”, con un foco claro en servicios digitales.

El comunicado oficial ha sido publicado en Alibaba.