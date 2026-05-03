Mientras todos nos preocupamos por la IA, Bill Gates ha confirmado las 5 profesiones que van a sobrevivir gracias a la Inteligencia Artificial

Por Techy44
Publicado el: 3 de mayo de 2026 a las 18:46
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Bill Gates habla sobre las profesiones que sobrevivirán a la inteligencia artificial.

La inteligencia artificial ya no es un tema de películas. Herramientas que escriben textos, resumen documentos o generan imágenes están entrando en empresas, y eso reabre una pregunta incómoda sobre el empleo. El Foro Económico Mundial calcula que, de aquí a 2030, se crearán 170 millones de empleos y se desplazarán 92 millones.

La clave es que «resistir» no siempre significa «no cambiar». La Organización Internacional del Trabajo y el instituto polaco NASK sostienen que uno de cada cuatro empleos podría estar expuesto a la IA generativa, pero que el escenario más probable es la transformación del trabajo, no la desaparición total.

La clave está en las tareas

Un empleo no es un bloque. Es una colección de tareas, algunas repetitivas y otras llenas de contexto, y la IA entra sobre todo por las primeras. Si tu día es copiar, ordenar o redactar mensajes estándar, es fácil que una parte se automatice, aunque el resto siga necesitando criterio.

Esta idea aparece en un estudio de 2016 para la OCDE, firmado por Melanie Arntz, Terry Gregory y Ulrich Zierahn. Su mensaje fue que mirar «profesiones enteras» puede exagerar el riesgo, porque dentro del mismo puesto hay tareas difíciles de automatizar.

La exposición también sube en trabajos cualificados

En marzo de 2026, el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea publicó un análisis liderado por Pablo Casas y Enrique Fernández-Macías sobre cómo ha crecido la exposición a la IA en Europa desde 2008 hasta 2024. Su lectura apunta a que las capacidades más expuestas tienen que ver con trabajar con ideas, buscar información, comprender y escribir, o razonar con lógica.

Esto rompe un tópico. No es solo «trabajo de oficina» contra «trabajo manual», porque muchas ocupaciones de alta cualificación viven de procesar información. Estar expuesto no significa estar sustituido, y ahí suele estar la diferencia.

Sanidad y cuidado, estar delante importa

En sanidad, la IA puede ayudar con tareas concretas, como resumir historiales o sugerir opciones, y eso puede liberar tiempo. Pero acompañar a un paciente, explicar una decisión o asumir responsabilidad legal y ética es otra cosa. Y esa parte no se delega fácilmente.

Si estás eligiendo estudios, la pregunta útil no es si tu profesión «desaparece». Es si tu futuro trabajo depende de tratar con personas, moverte en el mundo real o decidir con matices, y si puedes sumar una capa digital para trabajar mejor. Esa mezcla suele ser la que dura.

Oficios y sistemas físicos, el mundo no es un laboratorio

Un fontanero no trabaja con «casos perfectos». Trabaja con tuberías viejas, chapuzas anteriores y espacios incómodos, y muchas veces con prisas. Lo mismo pasa con electricistas, mecánicos o técnicos de mantenimiento, que mezclan manos, experiencia y seguridad.

La OIT señala que los puestos de oficina son los más expuestos porque muchas tareas son digitales y repetitivas. También subraya que la automatización total sigue siendo limitada, ya que la mayoría de ocupaciones incluyen pasos que requieren intervención humana.

Creatividad y criterio, el nuevo combo

La IA generativa puede sacar un borrador de texto o una imagen en segundos. Aun así, decidir qué quieres contar, a quién y con qué tono sigue siendo un trabajo humano, sobre todo cuando hay reputación en juego. No todo vale.

El Foro Económico Mundial prevé que, hacia 2030, crecerán habilidades tecnológicas como IA y datos, pero también habilidades humanas como pensamiento creativo, liderazgo y aprendizaje continuo. En la práctica, eso empuja a perfiles creativos a usar la IA como apoyo, no como piloto automático.

Liderazgo y coordinación, el trabajo que sostiene al equipo

Hay tareas que no salen en un informe. Formar a alguien nuevo, coordinar turnos o rebajar un conflicto evita errores, y eso se nota cuando falta. La IA puede proponer planes, pero no puede «leer la sala» ni asumir la responsabilidad cuando el plan falla.

La OCDE avisa de que, si la IA se usa para gestionar personas, puede aumentar la intensidad del trabajo y reducir parte de la interacción humana, además de abrir debates sobre privacidad. En ese contexto, mandos, supervisores y formadores ganan valor porque ponen contexto, escuchan y toman decisiones difíciles.

Lo que Bill Gates pone sobre la mesa

Bill Gates ha dicho que espera una demanda humana fuerte en tres áreas, programación, biología y energía, porque la IA aún necesita supervisión, creatividad científica y decisiones en sistemas demasiado complejos para dejarlos sin control. Lo afirmó en una entrevista publicada en marzo de 2025.

Si estás eligiendo estudios, la pregunta útil no es si tu profesión «desaparece». Es si tu futuro trabajo depende de tratar con personas, moverte en el mundo real o decidir con matices, y si puedes sumar una capa digital para trabajar mejor. Esa mezcla suele ser la que dura.

El informe de Future of Jobs ha sido publicado por el Foro Económico Mundial.

Techy44

Redacción Techy44 by Okdiario. Grupo de periodistas dedicados a divulgar noticias sobre tecnología, ciberseguridad, informatica, inteligencia artificial y juegos.

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