Alemania desafía las reglas y lleva a cabo una maniobra militar que no se había atrevido a realizar en 81 años: quiere convertir a la Bundeswehr en el Ejército más fuerte de Europa con más de 460.000 soldados

El 22 de abril de 2026, en Berlín, el ministro de Defensa Boris Pistorius presentó un paquete de documentos clave para el giro militar alemán. Ochenta y un años después del final de la Segunda Guerra Mundial, Alemania publica una estrategia militar oficial para la Bundeswehr con un mensaje central muy directo. Rusia es la principal amenaza para la seguridad europea.

La letra pequeña está en gran parte clasificada, pero la idea general sí se hace pública. El plan es convertir a la Bundeswehr en la fuerza convencional más fuerte de Europa, la más potente en armas no nucleares, mientras el país se prepara para una guerra que ya no se parece a la de hace una década. ¿Y qué significa eso para el resto de Europa?

Qué se ha aprobado

El Ministerio Federal de Defensa agrupa la estrategia militar y un “plan para las fuerzas armadas” dentro de un concepto más amplio de defensa. No es un único papel, sino un conjunto que intenta alinear objetivos, capacidades y crecimiento de personal para los próximos años.

En lenguaje llano, una estrategia militar es el guion que responde a dos preguntas. Qué amenazas se priorizan y qué tipo de ejército necesitas para disuadirlas, para que un ataque no compense.

Rusia en el centro

En la versión pública en inglés, el documento afirma que “Russia is creating the conditions for a military attack on NATO countries”. En español, viene a decir que Moscú está creando las condiciones para poder golpear a países de la OTAN y que Europa debe tomarse en serio esa posibilidad.

La estrategia también insiste en que la presión no llega solo con tanques o misiles. Habla de operaciones “híbridas”, una mezcla de espionaje, sabotaje, ciberataques y desinformación que busca desgastar a un país sin declarar una guerra abierta, por ejemplo atacando sistemas o sembrando desconfianza.

El plan de personal

La hoja de ruta oficial fija un objetivo de al menos 460.000 militares para mediados de la década de 2030, sumando personal activo y reserva. La idea es pasar de unos 186.000 soldados en activo a 260.000, y elevar la reserva de alrededor de 70.000 a 200.000, según los documentos de referencia publicados por el ministerio.

El calendario se divide en tres etapas. Hasta 2029, el foco es mejorar rápido la preparación y la capacidad de desplegarse, luego llega un salto de capacidades hasta 2035 y, en un horizonte que apunta a 2039 y más allá, el objetivo es lograr superioridad tecnológica.

Pistorius ha descrito la estrategia como “un documento vivo”, pensado para revisarse según cambien la amenaza y la tecnología. Al mismo tiempo, el Gobierno mantiene el objetivo ya fijado de 260.000 efectivos en activo, pese a presiones internas para subir más la cifra.

Tecnología y drones

El general Carsten Breuer, máximo responsable militar de la Bundeswehr, resumió el clima con una frase poco habitual en este tipo de presentaciones. “Es war noch nie so ernst”, dijo, que viene a ser “nunca había sido tan serio”, al hablar del ritmo de rearme ruso y de la necesidad de prepararse.

Breuer subraya que la guerra moderna ya no es solo cuestión de cantidad. Los drones baratos, el uso masivo de datos y la inteligencia artificial están cambiando cómo se detecta y cómo se golpea, y por eso se pide reforzar la defensa aérea y ganar capacidad de ataque de precisión a larga distancia, para golpear objetivos lejos sin exponer a las tropas.

Un papel más europeo

El documento insiste en que Estados Unidos sigue siendo esencial para la OTAN, pero también señala un giro de prioridades. Washington, dice el texto, está desplazando cada vez más su foco estratégico hacia su hemisferio occidental y el Indo-Pacífico, y su National Defense Strategy de 2026 pide a los aliados que aumenten su esfuerzo para proteger su propia seguridad.

En ese contexto, Alemania plantea asumir responsabilidad estratégica en Europa en el plano convencional. Eso significa poder desplegar fuerzas con más autonomía dentro del territorio aliado y sostener operaciones con menos dependencia del apoyo estadounidense.

Un ejemplo ya está sobre la mesa, la estación permanente de una brigada alemana en Lituania, un despliegue completo fuera de sus fronteras que Berlín presenta como señal de compromiso con el flanco oriental de la OTAN. Encaja con la idea de disuasión, estar allí para que no haga falta pelear.

Dudas y debate

Una parte de este giro se queda fuera del foco público. El propio ministerio reconoce que escenarios y planes detallados no se publican para no dar ventajas a un posible adversario, así que el debate se hace con un resumen y con muchas líneas en blanco.

Un análisis, firmado por Patrick Keller y Max Becker, apunta que la estrategia aclara la amenaza y empuja a Alemania hacia una mayor autonomía militar. También advierte de que queda por concretar cómo se coordinará ese enfoque nacional con la planificación de la OTAN y con socios europeos, sobre todo en compras y desarrollo de capacidades.

El documento oficial se ha publicado en el Ministerio Federal de Defensa de Alemania.