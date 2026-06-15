Poner una moneda encima del router WiFi se ha vuelto un truco viral, pero hay un matiz que lo altera todo, lo que “mejora” no es la señal como la gente cree

Una moneda sobre el router parece el típico truco perfecto para internet. Es barato, rápido y promete mejorar el WiFi sin llamar a la compañía ni comprar repetidores. El problema es que la física no va por ahí.

La idea se ha hecho viral porque suena lógica a primera vista. Si el metal puede desviar ondas, una moneda podría empujar la señal hacia donde hace falta. Pero las recomendaciones técnicas apuntan en otra dirección. Lo más útil no es poner metal encima del router, sino colocarlo bien, dejarlo respirar y alejarlo de obstáculos.

El truco de la moneda

El argumento que circula es sencillo. La moneda actuaría como una especie de antena casera o reflector pequeño, capaz de modificar la señal WiFi dentro de casa. En teoría, eso ayudaría a que el internet llegara mejor al dormitorio, al salón o a esa esquina donde el móvil siempre pierde rayas.

Pero no hay respaldo técnico sólido para afirmar que una moneda mejore la conexión. Una antena real está diseñada con medidas, materiales y conexiones concretas. Una moneda apoyada sobre una carcasa de plástico no se integra con el circuito del router ni aumenta su potencia.

Qué pasa con el metal

El WiFi viaja mediante ondas de radio. Dicho de forma simple, son señales invisibles que salen del router y transportan datos hasta el móvil, el ordenador o la consola. Como ocurre con una linterna en una habitación llena de muebles, esas ondas pueden rebotar, debilitarse o quedar bloqueadas.

Por eso el metal suele ser más enemigo que aliado. TP-Link advierte que los objetos metálicos y algunos electrodomésticos pueden interferir con la señal WiFi, y recomienda alejar el router de microondas, televisores y otros equipos potentes. Linksys también señala que materiales como la madera, la tela gruesa o el metal pueden absorber o reflejar la señal, lo que puede provocar menor velocidad o cortes.

El riesgo de tapar el router

Hay otro detalle menos vistoso, pero importante. Muchos routers expulsan calor mientras funcionan, aunque por fuera parezcan cajas tranquilas con luces parpadeando. Si se cubren sus rejillas o se acumulan objetos encima, la ventilación puede empeorar.

Linksys avisa de que los espacios cerrados reducen la señal y también limitan el flujo de aire, algo que puede afectar al rendimiento y a la vida útil del equipo. Una sola moneda pequeña no tiene por qué causar una avería inmediata, pero el hábito de usar el router como estantería no ayuda. Ni monedas, ni llaves, ni papeles. Mejor dejarlo libre.

Dónde colocarlo de verdad

La regla más útil es bastante menos viral. Google Nest recomienda poner el router en un lugar visible, elevado y, si se puede, cerca del centro de la vivienda. También aconseja evitar objetos que bloqueen físicamente la señal. Es decir, nada de esconderlo detrás del televisor porque queda feo.

La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos también recomienda ubicar el router en una zona central para maximizar la cobertura del WiFi en casa. En la práctica, eso significa alejarlo del suelo, de paredes muy gruesas, armarios, radiadores, muebles grandes y cocinas llenas de electrodomésticos. A veces moverlo un metro cambia más que cualquier truco casero.

Las bandas también importan

No toda conexión WiFi se comporta igual. Intel explica que las bandas de dos coma cuatro, cinco y seis gigahercios funcionan como carreteras distintas. Las más bajas suelen llegar más lejos, mientras que las más altas pueden ofrecer más velocidad en distancias cortas y con menos obstáculos.

Por eso, si el móvil está lejos del router, puede que una banda de mayor alcance funcione mejor. Si estás cerca y quieres videollamadas, juegos o streaming con menos tirones, una banda más rápida puede ser más adecuada. No es magia. Es elegir el camino menos saturado.

El matiz científico

Aquí conviene hacer una pausa. Sí, existen investigaciones que han usado reflectores metálicos para redirigir señales WiFi. Un equipo liderado por Xia Zhou en Dartmouth College presentó un sistema con reflectores diseñados en tres dimensiones para reforzar o limitar la cobertura inalámbrica en zonas concretas.

La diferencia es clave. Aquellos reflectores estaban calculados para un espacio concreto y colocados alrededor del punto de acceso con una forma precisa. Una moneda sobre el router no hace ese trabajo. Es como comparar unas gafas graduadas con mirar a través de una cucharilla.

Qué hacer si el WiFi va mal

Lo primero es probar lo básico. Coloca el router alto, despejado y en una zona central. Reinícialo si lleva semanas encendido, revisa si hay muchos dispositivos conectados y comprueba si el problema ocurre solo en una habitación concreta.

Si la casa es grande o tiene varias plantas, un repetidor o una red de malla puede ser más eficaz que insistir con trucos. Google Nest recomienda colocar los puntos adicionales a una distancia razonable del router principal y no justo en el lugar donde ya no llega la señal. Al final del día, mejorar el WiFi va más de ubicación y obstáculos que de poner una moneda encima del aparato.

La guía oficial principal sobre colocación del router se ha publicado en la FCC.



