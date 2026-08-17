España estrena el primer avión de búsqueda y rescate de un programa mucho más ambicioso que incorporará 4 aeronaves nuevas hasta alcanzar una flota total de 46 unidades del modelo C295

El Ejército del Aire y del Espacio recibió el 24 de junio de 2026 su primer Airbus C295 en configuración de búsqueda y salvamento. La entrega se formalizó en San Pablo, Sevilla, donde fue ensamblado, y su destino operativo es el Ala 46 de la Base Aérea de Gando, en Gran Canaria.

El aparato inicia el relevo de los CN235 VIGMA, utilizados desde 2008 para vigilancia marítima y misiones de rescate. El cambio no consiste solo en sustituir un avión veterano. También aporta más alcance y una plataforma preparada para reunir información durante largas misiones sobre el mar o tierra firme.

Qué aporta el C295 SAR

SAR corresponde a la expresión inglesa para búsqueda y salvamento. En la práctica, el avión recorre grandes áreas, localiza posibles objetivos, ayuda a coordinar otros medios y puede desplegar balsas salvavidas mientras se aproximan los equipos de rescate.

La nueva aeronave está preparada para operar sobre el mar y sobre tierra, tanto en misiones nacionales como internacionales. Además del salvamento, Defensa prevé emplearla en vigilancia de medio y largo alcance y en operaciones contra el contrabando, el narcotráfico y la inmigración irregular.

Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Defensa, afirmó que la primera entrega “abre una nueva etapa” para estas capacidades. El aparato quedará vinculado al Ala 46 en Gando, donde sustituirá progresivamente a los CN235 VIGMA.

Sensores para buscar mejor

Uno de los elementos clave de la familia C295 es FITS, un sistema táctico integrado desarrollado por Airbus. Reúne en varias consolas la información del radar, cámaras que trabajan con luz visible y calor, y el sistema automático que identifica los barcos que transmiten su posición.

Airbus señala que la configuración de vigilancia marítima del C295 puede permanecer más de once horas en misión. También incorpora una rampa trasera para desplegar balsas salvavidas y ventanillas abombadas que facilitan la observación visual del mar desde distintos ángulos.

La nota oficial de entrega no enumera todos los sensores instalados en el ejemplar español, así que conviene distinguir entre las capacidades generales de la plataforma y su equipamiento final. Aun así, el principio es claro. El sistema convierte señales dispersas en una imagen útil para que la tripulación decida dónde buscar primero.

La velocidad oficial del C295

Algunas informaciones han situado la velocidad de crucero del C295 por encima de 550 kilómetros por hora. La ficha oficial de Airbus fija, sin embargo, una velocidad máxima de crucero de 260 nudos, que equivale aproximadamente a 480 kilómetros por hora.

En una misión de rescate, correr más no siempre significa buscar mejor. La autonomía, la capacidad de permanecer durante horas sobre una zona y la calidad de los sensores resultan igual de importantes, porque hay que revisar grandes superficies con precisión.

Una flota de 46 aviones

El C295 SAR forma parte de un contrato firmado en diciembre de 2023 por 1.695 millones de euros. Aquel pedido incluye 16 aeronaves, ocho destinadas a búsqueda y salvamento y otras ocho a patrulla marítima, una versión más compleja preparada también para misiones antisubmarinas y de vigilancia avanzada.

España añadió en diciembre de 2025 otro pedido de 18 C295 de transporte. Con las 34 nuevas unidades y los aparatos que ya están en servicio, el Ejército del Aire y del Espacio prevé alcanzar una flota total de 46 C295.

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El calendario oficial contempla recibir durante 2026 otros dos C295 SAR y los dos primeros aviones de transporte del último pedido. La primera unidad de patrulla marítima está prevista para 2028 y asumirá tareas que incluyen guerra antisubmarina, vigilancia e inteligencia.

Sevilla gana peso industrial

El primer C295 SAR español fue ensamblado en las instalaciones de Airbus en San Pablo. La compañía señaló al anunciar el contrato de 2023 que las 16 versiones marítimas serían diseñadas y fabricadas en España. Una flota basada en el mismo modelo también permite compartir formación, repuestos y procedimientos, simplificando parte del mantenimiento y de la cadena logística.

Airbus situaba en mayo de 2026 al C295 como líder de su segmento, con 335 pedidos de 39 países y una cuota mundial del 85 por ciento. Más allá de esa cifra comercial, para las tripulaciones españolas el cambio se medirá de otra manera. Importará cuánto antes consiguen encontrar a quien necesita ayuda.

La información oficial sobre la entrega se ha publicado en el Ejército del Aire y del Espacio.



