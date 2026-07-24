España presenta su primer Eurofighter Halcón I ensamblado en Getafe: 20 unidades en camino

Airbus Defence and Space presentó el 1 de junio de 2026 el primer Eurofighter Halcón I construido para el Ejército del Aire y del Espacio. El avión salió de la línea final de Getafe y, el 3 de julio, completó con éxito el primer encendido de motores. Es el primer aparato visible de un pedido de 20 cazas, aunque todavía debe realizar su vuelo inaugural.

La principal novedad es el radar E-Scan, una tecnología que dirige su señal de forma electrónica y puede seguir varios contactos con rapidez. Hay un matiz importante. Gando ya estrenó el Eurofighter como sistema permanente el 26 de junio, pero el Halcón I recién ensamblado seguía en pruebas en Madrid, por lo que aún no forma parte de esa unidad operativa.

El primer Halcón I de Getafe

El avión salió del hangar antes de iniciar sus ensayos de vuelo. Airbus resumió el momento con una frase directa, «Todo está listo para el primer encendido de motores y el vuelo inaugural». Un mes después llegó el primer hito de potencia y sistemas.

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El encendido no convierte al aparato en un caza listo para el servicio. Todavía debe completar comprobaciones en tierra, pruebas de rodaje por pista, ensayos de integración y una campaña de vuelos antes de la aceptación militar. Salir de fábrica es un paso grande, pero no es la meta.

Qué cambia con el radar E-Scan

¿Qué cambia realmente frente a los Eurofighter anteriores? Sobre todo, la forma de mirar. El E-Scan es un radar AESA, una tecnología de barrido electrónico activo que usa muchos pequeños módulos para dirigir el haz casi al instante, sin girar una antena como un plato.

Es como pasar de una linterna que se mueve despacio a otra que apunta de manera digital. En la práctica, el sistema mejora la detección y el seguimiento de contactos y añade funciones de guerra electrónica, herramientas para detectar o dificultar los sensores del adversario. Airbus ha probado este radar en un avión de laboratorio para acelerar su desarrollo.

Veinte aviones hasta 2030

El contrato Halcón se firmó el 23 de junio de 2022 a través de NETMA, la agencia de la OTAN que gestiona los programas Eurofighter y Tornado. Incluye 16 aviones monoplazas y cuatro biplazas, además de motores, un simulador y servicios de apoyo. La compra fue valorada en 2.043 millones de euros.

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Las entregas están previstas entre 2026 y 2030. Antes de esta ampliación, España operaba 70 Eurofighter y el primer lote Halcón elevará la flota prevista a 90. El programa se diseñó para facilitar la retirada de los F-18 de Canarias y mantener activa la producción nacional durante el resto de la década.

Gando ya opera Eurofighter

El Ejército del Aire y del Espacio declaró la entrada en servicio permanente del Eurofighter en Gando el 26 de junio de 2026. La primera dotación se integró en el Ala 46 y la fuerza prevé aumentar progresivamente su flota allí hasta 20 aeronaves. La unidad mantiene una alerta de defensa aérea durante todo el día.

La secuencia temporal indica que esos aparatos no son el nuevo Halcón I presentado en Getafe, que todavía no había volado y seguía con sus pruebas de motor. La renovación funciona como un puzle nacional. Los aviones nuevos amplían y modernizan la flota, lo que facilita redistribuir otros Eurofighter para sustituir antes a los F-18 canarios.

Una transición compleja

El relevo no consiste en aparcar un avión y entregar las llaves de otro. El Ala 46 lleva formando fuera de la unidad a pilotos, mecánicos y personal de apoyo desde abril de 2025. También ha sido necesario adaptar infraestructuras y sistemas de información a un entorno costero con mucha salinidad.

En la práctica, esa preparación permite mantener la vigilancia del espacio aéreo canario mientras cambia el sistema de armas. El objetivo es que la modernización no abra un hueco operativo. Es una tarea poco visible, pero tan importante como el radar o los motores.

Getafe sostiene la industria

Getafe no es solo el lugar de la presentación. Airbus ensambla, prueba y entrega allí los Eurofighter españoles, mientras empresas nacionales participan en distintas fases de fabricación y soporte. Eso conserva conocimiento especializado en ingeniería, integración, ensayos y mantenimiento.

Un estudio de PwC financiado por Airbus estimó un impacto acumulado equivalente a 26.000 puestos de trabajo hasta 2060 para los programas Halcón y Quadriga, con una media cercana a 657 empleos al año. La cifra es una proyección económica a largo plazo, no 26.000 contrataciones inmediatas. Conviene leerla así.

Halcón II amplía el plan

España firmó en diciembre de 2024 el programa Halcón II para adquirir otros 25 Eurofighter, de los que 21 serán monoplazas y cuatro biplazas. Las primeras entregas de este segundo lote están previstas desde 2030. Entre ambos contratos suman 45 cazas nuevos y la flota española prevista alcanzará 115 unidades.

Los dos lotes incorporan radar E-Scan, mejores sistemas electrónicos de vuelo, nuevos sensores y más conectividad. Airbus también prevé capacidad para emplear misiles Meteor contra objetivos aéreos y Brimstone III contra blancos terrestres. Pero el siguiente paso es más básico y decisivo, el primer Halcón I debe volar, superar las pruebas y ser entregado.

La información oficial principal se ha publicado en Airbus Defence and Space.



