Alemania toma la delantera en la carrera por los drones del mar y confirma la energía submarina total tras 50 minutos de potencia máxima sin sobrecalentamiento bajo el agua, mientras Corea del Sur sigue en fase de simulación por ordenador

Por Adrian Villellas
Publicado el: 15 de agosto de 2026 a las 18:42
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Recreación de un dron submarino autónomo equipado con un sistema de baterías de alta potencia

La empresa alemana SubCtech anunció el 28 de julio de 2026 la prueba de un sistema de batería para vehículos submarinos autónomos capaz de entregar 50 kilovatios de forma continua durante más de 50 minutos. El equipo, de unos 600 voltios y más de 40 kilovatios hora de capacidad, trabajó a una temperatura de funcionamiento de 35 grados Celsius sin reducir la potencia por límites térmicos.

El resultado llama la atención porque el calor puede obligar a una batería de alta potencia a protegerse reduciendo su rendimiento. Pero hay un matiz importante. Fue una prueba eléctrica a plena carga, no una navegación real bajo el mar, y todavía quedan ensayos en las instalaciones del cliente y la futura cualificación ambiental.

Qué ha demostrado SubCtech

El requisito del cliente era mantener 50 kilovatios durante al menos 45 minutos. SubCtech superó los 50 minutos, más de un 11 por ciento por encima del mínimo, con una carga constante durante todo el ensayo.

Conviene distinguir potencia y energía. Los kilovatios indican cuánta potencia puede entregar el sistema en un momento determinado, mientras que los kilovatios hora reflejan la energía almacenada y ayudan a estimar cuánto tiempo puede sostener una misión.

La compañía partía de una plataforma que ya había alcanzado 35 kilovatios continuos. Según SubCtech, sus ingenieros elevaron la potencia y el voltaje mediante la evolución de esa arquitectura, sin introducir una química de batería completamente nueva. Stefan Marx, consejero delegado, lo calificó como «un gran logro para todo el equipo».

La prueba aún no fue en el mar

El anuncio confirma una demostración eléctrica a plena carga, pero no identifica al cliente ni el vehículo submarino que utilizará el sistema. Tampoco afirma que la batería haya completado una misión operativa dentro de un dron navegando a profundidad.

El siguiente paso será una prueba de aceptación en las instalaciones de SubCtech, una revisión formal para comprobar que el equipo cumple lo pactado. Después llegará una evaluación en las instalaciones del cliente durante el otoño de 2026.

El programa también incluye ensayos conforme a las normas militares estadounidenses MIL-STD-810G y MIL-STD-461. Revisarán aspectos como golpes, vibraciones, humedad, temperaturas extremas y compatibilidad electromagnética, por lo que el sistema todavía no puede considerarse plenamente cualificado.

Por qué importa bajo el agua

Un vehículo submarino autónomo es una máquina que sigue rutas y realiza tareas sin un piloto a bordo. Puede llevar cámaras, sonares y otros sensores para inspeccionar el fondo, buscar minas o vigilar zonas costeras, como explica Hanwha Systems al describir sus propios sistemas.

Todo ese equipo necesita electricidad, y una demanda elevada genera calor. Dentro de una carcasa de presión hay poco espacio y el conjunto debe combinar energía, potencia, protección electrónica y control térmico sin perder fiabilidad. En sus baterías para vehículos, SubCtech describe varios niveles de vigilancia frente a sobrecorriente, temperatura excesiva y puntos calientes.

En la práctica, sostener 50 kilovatios sin limitar la salida ofrece más margen para propulsión y sensores exigentes. Sin embargo, los 50 minutos del ensayo no equivalen automáticamente a 50 minutos de autonomía del dron, ya que la duración real dependerá de la velocidad, la carga útil, la resistencia del agua y el perfil de misión.

Hanwha sigue otra ruta

Hanwha Systems y Hanwha Ocean tienen en marcha un programa anunciado en 2023 para crear un vehículo submarino no tripulado extragrande y modular para la Agencia para el Desarrollo de la Defensa de Corea del Sur. El calendario publicado sitúa en agosto de 2027 la fabricación y verificación del prototipo, que incluirá sistemas autónomos, comunicaciones y módulos de misión.

Además, Hanwha Ocean anunció en 2023 su elección como negociadora preferente para desarrollar una fuente de energía basada en pila de combustible de hidrógeno para un vehículo submarino modular. Por otro lado, Hanwha Aerospace aporta baterías de iones de litio al submarino tripulado KSS-III Batch-II. Son tecnologías y programas relacionados, pero no idénticos al sistema de SubCtech.

Hanwha tampoco está parada. El 3 de agosto de 2026, Hanwha Systems mostró sistemas marítimos no tripulados con inteligencia artificial, pero el anuncio se centró en operaciones contra minas y vehículos de superficie, no en una batería submarina de 800 voltios. La documentación oficial revisada tampoco cuantifica una desventaja de uno o dos años frente a Alemania, por lo que hablar de derrota inmediata va más allá de los datos disponibles.

Una ventaja que debe probarse

SubCtech cuenta desde 2025 con el respaldo de Gabler Maschinenbau, que adquirió la empresa para ampliar su oferta de energía y tecnología submarina. Gabler aporta décadas de experiencia en maquinaria y mástiles para submarinos, además de una red comercial internacional que podría acelerar la llegada del sistema al mercado.

Ese apoyo industrial importa, pero no resuelve todas las preguntas. El cliente sigue sin conocerse, las pruebas en su plataforma están pendientes y la cualificación militar todavía forma parte del calendario de desarrollo.

Al final del día, SubCtech ha demostrado que su arquitectura puede mantener una potencia elevada durante más tiempo del exigido sin tener que reducir la salida por restricciones térmicas. Lo siguiente será comprobar si repite el resultado dentro de un vehículo real y bajo las sacudidas, los cambios térmicos y las interferencias propias de una misión submarina.

La demostración oficial se ha publicado en la web de SubCtech.


Adrian Villellas

Adrián Villellas es ingeniero informático y emprendedor en marketing digital y tecnología publicitaria. Ha dirigido proyectos en análisis de datos, publicidad sostenible y nuevas soluciones de audiencia. También colabora en iniciativas científicas relacionadas con la astronomía y la observación espacial. Publica en medios de comunicación científicos, tecnológicos y medioambientales, donde acerca temas complejos y avances innovadores a un público amplio.

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