Tu cargador inalámbrico pierde por el camino hasta un 30% de la energía que consume, frente a solo un 5-10% de uno con cable: por eso carga más lento, genera más calor y desgasta antes la batería de tu móvil

Apoyar el móvil sobre una base y olvidarse del conector parece una mejora evidente. La carga inalámbrica resulta cómoda en la mesilla, el escritorio o el coche, pero esa sencillez tiene tres costes cotidianos. Limita cómo se usa el teléfono, suele tardar más y pierde más energía en forma de calor.

Eso no convierte a los cargadores Qi en peligrosos ni significa que arruinen la batería por sí solos. Los equipos certificados pasan pruebas de seguridad e interoperabilidad, y Qi2 ha mejorado la alineación magnética y la potencia. Aun así, el cable USB-C conserva ventajas muy concretas.

Cómo funciona sin cable

La base contiene una bobina que crea un campo magnético alterno. Otra bobina dentro del teléfono transforma esa energía en electricidad para la batería, un proceso conocido como inducción magnética. Para que funcione bien, ambas piezas deben quedar muy cerca y correctamente alineadas.

Qi2 añadió imanes para centrar mejor el móvil y reducir pérdidas. La versión de hasta 25 vatios ya es una realidad y, según el Wireless Power Consortium, “puede cargar una batería desde cero hasta el 50 % en unos 30 minutos” con un equipo compatible. Es un salto importante, no magia.

El móvil queda anclado

En una base plana, el teléfono debe permanecer apoyado y centrado. Apple advierte incluso de que una vibración puede desplazarlo lo suficiente para interrumpir la alimentación, mientras que una funda gruesa puede reducir el rendimiento. Mirar una notificación es fácil; contestar un mensaje largo mientras caminas por casa ya no tanto.

Los soportes verticales y los discos magnéticos alivian el problema, porque permiten ver la pantalla o levantar el móvil con el cargador pegado. Pero entonces arrastras la base y su cable, o cortas la carga al separarlo. Un cable largo sigue dando más libertad.

El cable aún gana en velocidad

Qi2 de 25 vatios ha estrechado la diferencia, pero ese número es un máximo del estándar, no la velocidad garantizada en todos los teléfonos. La versión 2.2, publicada en abril de 2025, añadió soporte para transferir hasta 25 vatios. Para alcanzar ese techo, tanto el móvil como la base y el adaptador deben ser compatibles.

El iPhone 17 ofrece un ejemplo fácil de entender. Apple indica que alcanza el 50 % en unos 20 minutos con un adaptador de 40 vatios y cable USB-C, frente a unos 30 minutos mediante MagSafe con un adaptador de 30 vatios. Diez minutos pueden importar cuando sales con prisa.

La comparación no será idéntica en todos los móviles. Antes de comprar, hay que comparar la potencia admitida por el teléfono y la base, no solo el número impreso en la caja. Para recuperar batería en el menor tiempo posible, el cable suele ser la apuesta más segura.

Más calor y menos eficiencia

La tercera desventaja nace de la propia conversión de energía. Un informe preparado por Eric Rubin y Cassidee Kido, de Energy Solutions, junto con Xergy Consulting para el programa 4E de eficiencia energética, recogió mediciones en las que los cargadores inductivos alcanzaban entre el 67 y el 80 % de la eficiencia de los modelos con cable. El trabajo se publicó en 2019 y es anterior a Qi2, pero ayuda a explicar por qué una mala alineación eleva las pérdidas.

Parte de esas pérdidas aparece como calor. Apple explica que una batería se calienta al cargar y que el exceso térmico puede reducir su vida útil, por lo que el sistema reduce la corriente o limita la carga cuando la temperatura sube demasiado. Esto no significa que cada sesión inalámbrica dañe el móvil, pero sí que conviene evitar el sobrecalentamiento repetido.

Samsung ofrece una recomendación parecida para sus Galaxy. La compañía señala que el dispositivo puede calentarse más con carga inalámbrica o rápida y aconseja retirar la funda si se concentra demasiado calor, además de evitar objetos entre el móvil y la base. Una mesa fresca es mejor que un sofá, una cama o el salpicadero al sol.

Cuándo sigue compensando

Para cargas lentas durante la noche, en el escritorio o dentro del coche, la comodidad puede pesar más que la velocidad. Dejar el móvil y recogerlo sin buscar el conector resulta agradable, y la alineación magnética de Qi2 reduce parte de los antiguos problemas. En esos momentos, la base tiene sentido.

Para emergencias, sesiones cortas o días calurosos, el USB-C suele ser la mejor herramienta. La decisión sensata no es elegir un bando, sino usar cada sistema donde rinde mejor. La carga inalámbrica gana en comodidad; el cable, en libertad, velocidad y eficiencia.

La documentación oficial principal utilizada para esta noticia se ha publicado en el Wireless Power Consortium.



