Millones de personas usan Gmail todos los días sin saber que existe una función capaz de vaciar la bandeja de entrada sin borrar nada: los correos vuelven a aparecer justo cuando tú decides, ni un minuto antes

Hay correos que llegan en el peor momento posible. No son basura ni pueden resolverse en ese instante, pero dejarlos en la bandeja de entrada aumenta el ruido y archivarlos puede hacer que desaparezcan de nuestra atención. La función “Posponer” de Gmail ofrece una tercera vía, ya que retira temporalmente el mensaje y lo devuelve cuando llega la fecha elegida.

La idea es sencilla, pero puede evitar más de un olvido. Un aviso del banco, una reserva de viaje o una propuesta pendiente pueden reaparecer en la parte superior de la bandeja justo cuando ya tiene sentido ocuparse de ellos.

Qué hace Posponer

Al posponer un correo, Gmail lo quita de la bandeja de entrada durante un tiempo. Después lo coloca de nuevo en la parte superior el día y a la hora que haya seleccionado el usuario. Se puede escoger uno de los momentos sugeridos por la aplicación o fijar una fecha concreta.

En la práctica, el correo se convierte en una especie de recordatorio ligado al propio mensaje, sin necesidad de copiar su contenido a otra aplicación. Google incorporó esta opción al rediseño de Gmail anunciado el 25 de abril de 2018, en un comunicado firmado por David Thacker, entonces vicepresidente de Producto y Diseño de G Suite.

Cómo usarla en Gmail

En el ordenador, basta con colocar el cursor sobre un mensaje y pulsar el icono del reloj que aparece a la derecha. Este botón forma parte de las acciones rápidas de Gmail junto con las opciones para archivar, eliminar o marcar como leído.

En la aplicación móvil hay que abrir el correo, tocar el menú de más opciones y elegir “Posponer”. Gmail permite entonces seleccionar cuándo debe regresar el mensaje, tanto mediante horarios sugeridos como con una fecha y una hora elegidas por el usuario.

También es posible seleccionar varios mensajes y posponerlos a la vez. Los correos apartados no quedan perdidos, ya que se pueden consultar desde la sección “Pospuestos” del menú lateral antes de que llegue el momento de su regreso.

Cuándo resulta útil

La clave está en reservar esta función para mensajes que requieren una acción futura. ¿Hay que responder a una propuesta el viernes, revisar una reserva la víspera del viaje o recuperar una factura cuando toque pagarla? Posponer lleva el correo al momento en que puede convertirse en una tarea real.

También sirve cuando la respuesta exige más tiempo del disponible. En lugar de abrir el mensaje varias veces o dejarlo mezclado con decenas de correos nuevos, se puede programar para una franja con menos interrupciones.

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Eso no significa que convenga posponerlo todo. Si se aplazan demasiados mensajes para la misma mañana, la bandeja puede llenarse de golpe y el problema solo habrá cambiado de fecha. Mejor elegir momentos realistas y repartir las tareas.

No es lo mismo que archivar

Archivar también retira un correo de la bandeja de entrada, pero lo conserva dentro de “Todos”. Google indica además que una conversación archivada regresa a la bandeja cuando alguien responde, aunque el usuario no haya fijado una fecha para revisarla.

Marcar como no leído tampoco programa el regreso del mensaje. Esa opción solo cambia su estado visual para señalar que queda pendiente, pero no establece un día ni una hora para volver a mostrarlo.

“Posponer” añade precisamente ese elemento que falta, el tiempo. El usuario decide cuándo quiere recuperar el correo, por lo que resulta más apropiado para asuntos con una fecha clara o para mensajes que todavía no se pueden atender.

Cómo aprovecharla mejor

Una buena regla es posponer solo aquello que tenga un siguiente paso concreto. El momento elegido debería coincidir con la acción prevista, no con una fecha genérica que obligue a aplazar el mensaje una y otra vez.

En Android, Google aclara que las notificaciones determinan si el usuario recibirá un aviso cuando llegue la hora fijada. La aplicación también permite configurar “Posponer” como una acción al deslizar, algo práctico para apartar mensajes rápidamente desde la propia bandeja.

Para boletines, promociones o comunicaciones repetitivas, las etiquetas y los filtros pueden ser más útiles. “Posponer” encaja mejor con correos puntuales que necesitan atención, pero no ahora mismo.

Una función pequeña que evita olvidos

“Posponer” no sustituye a una agenda ni a un gestor de tareas completo. Aun así, reduce una fricción muy común, recordar manualmente que había un mensaje importante esperando respuesta.

Al final del día, su utilidad está en hacer coincidir el correo con el momento de actuar.

La guía oficial sobre esta función se ha publicado en el Centro de Ayuda de Gmail.



