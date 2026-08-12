España estrena sus aviones cisterna A330 MRTT con su misión más exigente hasta la fecha: 17.000 kilómetros hasta Australia reabasteciendo a seis Eurofighter en ocho días

¿Cómo se trasladan seis cazas desde España hasta Australia sin convertir el viaje en una cadena interminable de aterrizajes? Dos A330 MRTT del Ejército del Aire y del Espacio lo hicieron en ocho días, cubriendo algo más de 17.000 kilómetros y suministrando combustible en pleno vuelo.

La misión ha sido el mayor despliegue de reabastecimiento realizado hasta ahora por el Ala 45. “Este ha sido nuestro mayor despliegue de reabastecimiento en vuelo hasta ahora”, explicó el capitán Espigares, uno de los 16 pilotos de A330 MRTT de la unidad, después de una ruta que tuvo que cambiar por la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Ocho días hasta Australia

La planificación comenzó cinco meses antes del despegue del 7 de julio de 2026. El primer tramo llevó la formación hasta Creta en unas tres horas y media, seguido de otras cinco horas y media hasta Salalah, al sur de Omán.

El plan inicial contemplaba una parada en Abu Dabi, pero se sustituyó por Salalah para alejarse de la zona inestable. La decisión fue coherente con las alertas de la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea, que señalaban un riesgo elevado en el espacio aéreo de Irán y áreas próximas del Golfo.

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Tras un día de descanso, el contingente voló durante unas siete horas y media hacia Kuala Lumpur. Como ese salto era especialmente largo, cada cisterna acompañó a dos Eurofighter y los A330 tuvieron que regresar a Omán para completar el traslado de los otros dos cazas y de alrededor de 200 militares.

Cómo se reposta un caza

El reabastecimiento en vuelo consiste en pasar combustible de un avión a otro sin aterrizar. El A330 MRTT despliega bajo sus alas una manguera terminada en una cesta, y el Eurofighter introduce en ella una sonda mientras ambos mantienen rumbo y velocidad.

Los MRTT actuaron como líderes de la formación y asumieron la navegación y las comunicaciones con los controladores. Los cazas se mantenían cerca, con unos 30 metros de diferencia vertical y a menos de 1,6 kilómetros, y en el tramo entre Salalah y Kuala Lumpur realizaron alrededor de cuatro repostajes cada uno.

Justo detrás de los pilotos trabaja el ARO, el operador de reabastecimiento en vuelo, que controla las mangueras y observa la aproximación desde una consola. El piloto del cisterna, por su parte, gestiona la posición de los cazas alrededor del A330.

La meteorología decide

Repostar no es acercarse a una gasolinera y ya está. Turbulencias, nubes o temperaturas fuera de los límites pueden mover la manguera, dificultar el contacto y convertir una maniobra muy medida en un riesgo innecesario.

Por eso las tripulaciones estudian la previsión antes de despegar y buscan las ventanas más estables. Si el tiempo cambia, disponen de un margen aproximado de 20 o 30 minutos y, si no hay condiciones seguras, deben desviarse al aeropuerto alternativo previsto.

También se preparan respuestas ante una manguera inoperativa, un fallo en un caza o una emergencia que obligue al piloto a abandonar la aeronave. El despliegue llegó a destino sin esas incidencias.

Qué cambia para España

MRTT significa avión cisterna y transporte multimisión. El modelo puede llevar personal y carga al mismo tiempo que conserva su capacidad de repostaje, porque utiliza el combustible almacenado en su estructura sin añadir depósitos que ocupen la cabina.

El primer A330 MRTT español entró en servicio con el Ala 45 en abril de 2025. Airbus le atribuye más de 18 horas de autonomía y un alcance de hasta 16.000 kilómetros, unas prestaciones que permiten sostener despliegues intercontinentales divididos en varias etapas.

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España encargó tres unidades y el tercer aparato continúa su conversión militar en Getafe. Según la planificación comunicada para el programa, su incorporación está prevista para octubre de 2026, lo que ampliará la capacidad para transportar, repostar y sostener fuerzas lejos de la Península.

Pitch Black 26

El destino final es Pitch Black 26, el gran ejercicio internacional de la Real Fuerza Aérea Australiana. Se celebra del 20 de julio al 7 de agosto y reúne más de 100 aeronaves y unos 2.500 militares, con participación de 19 países aliados y socios además de Australia.

España participa con seis Eurofighter, aviones A400M, un A330 MRTT integrado en el ejercicio y personal de apoyo. Tras la experiencia de 2024, el salto de este año está en que el cisterna español no solo ayudó a llegar, sino que también trabaja en las misiones de repostaje junto a fuerzas aliadas.

El ejercicio plantea escenarios complejos de día y de noche, con cazas, cisternas y centros de mando actuando como una sola fuerza. Al final del día, eso es lo que pone a prueba el viaje, no solo que los aviones alcancen Australia, sino que lleguen preparados para operar.

La información oficial sobre el despliegue se ha publicado en el Ejército del Aire y del Espacio.



