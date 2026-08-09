China construye en secreto el mayor buque logístico de su historia: 270 metros de eslora para que sus portaaviones puedan operar meses sin volver a puerto

China ha puesto a flote en Guangzhou un enorme casco naval que los análisis de imágenes por satélite identifican como un probable buque de reabastecimiento. Las tomas del 9 y el 12 de julio de 2026 lo muestran primero dentro del dique de Longxue y después amarrado en una zona de equipamiento, por lo que la botadura tuvo lugar entre ambas fechas.

El tamaño llama la atención, pero la clave está en lo que podría transportar. Un navío de este tipo funciona como una gasolinera, un almacén y un punto de reparto flotantes, justo lo que necesita un grupo de portaaviones para pasar más tiempo lejos de sus puertos.

Un gigante aún sin nombre

La eslora, la longitud desde la proa hasta la popa, rondaría los 271 metros. La manga, su anchura máxima, sería de unos 37 metros, unas medidas que lo situarían entre los mayores buques de reabastecimiento del mundo.

El casco salió del astillero de Longxue, operado por CSSC Offshore and Marine Engineering Company, una filial del grupo estatal China State Shipbuilding Corporation. Su forma ancha, las estructuras colocadas a ambos lados y la zona de vuelo de popa encajan con un navío preparado para trasladar combustible y suministros en alta mar.

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Botar un barco significa sacarlo del dique y dejarlo a flote. No implica que ya esté listo para navegar con la flota, y las últimas imágenes lo sitúan en un muelle donde todavía debe recibir equipos antes de afrontar las pruebas correspondientes.

Una gasolinera flotante

Un buque de reabastecimiento entrega combustible, alimentos, agua, repuestos y otras cargas a barcos que siguen desplegados. En la práctica, evita que un destructor o un portaaviones tenga que abandonar su zona de operaciones cada vez que necesita llenar depósitos o reponer provisiones.

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Parte de la carga puede pasar mediante mangueras y cables tendidos entre dos navíos que avanzan en paralelo. Los helicópteros también pueden mover suministros desde una cubierta de vuelo, una opción útil cuando el estado del mar dificulta la transferencia lateral.

¿De qué sirve un gran portaaviones si sus escoltas se quedan sin combustible? La logística, menos vistosa que los cazas, es la que permite mantener la formación lejos de casa. Esa capacidad define a una marina de aguas azules, una fuerza capaz de operar de forma sostenida lejos de sus costas.

El salto frente al Type 901

China dispone de dos grandes buques rápidos Type 901, concebidos principalmente para acompañar a los grupos de portaaviones. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos estima que desplazan unas 45.000 toneladas a plena carga, mientras que sus dimensiones rondan los 240 metros de largo y los 31 de ancho.

El nuevo casco sería unos 31 metros más largo y seis metros más ancho. Esa diferencia apunta a un volumen interno muy superior para combustible, munición y carga seca, aunque las fotografías no permiten calcular cuánto podrá llevar realmente.

También superaría en longitud a los buques logísticos estadounidenses de la clase John Lewis, que miden unos 227 metros según la Marina de Estados Unidos. Aun así, ser más largo no demuestra por sí solo que vaya a tener mayor capacidad o desplazamiento, dos datos que siguen sin conocerse.

Más portaaviones, más apoyo

China incorporó oficialmente el Fujian el 5 de noviembre de 2025, su tercer portaaviones y el primero del país equipado con catapultas para lanzar aeronaves. Esa ampliación aumenta también la necesidad de escoltas, combustible de aviación, repuestos y suministros.

El Estado Mayor Conjunto de Japón documentó un ejemplo muy claro en mayo de 2026. El Liaoning navegó por el Pacífico acompañado por destructores, una fragata y un Type 901, mientras sus aviones y helicópteros realizaron unas 170 operaciones de despegue y aterrizaje entre el 26 y el 28 de mayo.

La formación regresó a puerto el 22 de junio tras más de 40 días de entrenamiento en el mar de China Meridional y el Pacífico occidental. La Marina china describió la actividad como un ejercicio «rutinario», pero la duración y la distancia recorrida ayudan a entender por qué el abastecimiento en el mar gana peso.

Lo que todavía falta saber

Por ahora, todo análisis debe mantener cierta cautela. Pekín no ha comunicado el nombre, la clase, el desplazamiento, la velocidad o la capacidad de carga del buque, y tampoco ha confirmado públicamente su misión. Un casco mayor ofrece espacio, pero no garantiza un mejor rendimiento.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos sostiene que China busca una red logística capaz de mantener fuerzas militares a mayor distancia. El nuevo navío es coherente con esa tendencia, aunque esa coincidencia no sustituye las pruebas de mar ni confirma sus capacidades finales.

El análisis principal de las imágenes por satélite se ha publicado en Janes.



