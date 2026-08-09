Los expertos de Apple coinciden: si tu iPhone se ha mojado este verano, no lo pongas en arroz; podría dañar pequeñas partículas del móvil

Publicado el: 9 de agosto de 2026 a las 08:03

Se te cae el iPhone al fregadero, lo recoges a toda prisa y aparece el consejo de siempre. Buscar una bolsa de arroz. Apple pide no hacerlo porque los granos pueden dejar pequeñas partículas capaces de dañar el dispositivo.

La respuesta recomendada es menos espectacular y exige paciencia. Hay que desconectar los cables, expulsar con suavidad el exceso de líquido y dejar el móvil en un lugar seco y ventilado antes de intentar cargarlo de nuevo.

Por qué el arroz no ayuda

La idea del arroz resulta intuitiva porque es un alimento seco y parece capaz de absorber humedad. Pero Apple no lo considera un método seguro para recuperar un iPhone mojado y advierte de un riesgo añadido dentro del conector.

“No metas el iPhone en una bolsa de arroz”, indica la guía de soporte. La compañía explica que las partículas pequeñas pueden dañar el teléfono, justo cuando el puerto necesita secarse sin recibir más residuos.

Lea también: España ya tiene un radar propio capaz de cazar drones invisibles para los sistemas convencionales a más de tres kilómetros de distancia

El problema más serio aparece al conectar la corriente demasiado pronto. Si las clavijas del puerto Lightning o USB-C siguen húmedas, pueden corroerse, deteriorarse de forma permanente o dejar de funcionar.

Qué significa la alerta

Los iPhone XS, XS Max, XR y modelos posteriores pueden detectar líquido cuando se conecta un cable o un accesorio. El sistema bloquea temporalmente la carga y muestra avisos como “Carga no disponible” o “Líquido detectado” para proteger el teléfono y el cable.

Apple permite anular la detección en una emergencia, aunque deja claro que no se debe cargar un iPhone mojado. También puede usarse una base inalámbrica compatible, pero solo después de comprobar que la parte trasera del móvil está completamente seca.

Qué hacer de inmediato

Lo primero es desenchufar el cable del iPhone y también del adaptador o accesorio. No debe volver a conectarse hasta que el teléfono, los extremos del cable y el accesorio estén secos.

Después, Apple aconseja dar unos golpecitos suaves contra la mano con el conector orientado hacia abajo. El siguiente paso es dejar el dispositivo en una zona seca con corriente de aire, y un ventilador con aire frío dirigido al puerto puede acelerar el proceso.

Lea también: Japón tiene un plan para acabar con la escasez de mano de obra en el país y ya prepara 10 millones de robots para el año 2040

¿Y si el líquido no era agua, sino café, refresco o agua salada? La guía general de Apple indica que se lave la zona afectada con agua del grifo y se seque después con un paño suave que no desprenda pelusa.

Cuánto tiempo esperar

Aquí conviene leer las indicaciones con cuidado. La página dedicada a la alerta permite probar de nuevo tras un mínimo de 30 minutos, mientras que la guía general sobre exposición a líquidos, actualizada el 17 de marzo de 2026, pide esperar al menos cinco horas antes de cargar por cable o conectar un accesorio.

No son plazos que garanticen que el interior ya esté seco. Si el aviso reaparece, Apple recomienda mantener el iPhone en un lugar ventilado y seguir probando durante un periodo que puede llegar a 24 horas.

Por prudencia, un teléfono claramente empapado merece el margen más largo. Esperar cinco horas como mínimo, y más tiempo si continúa el aviso, reduce el riesgo de confundir una prueba temprana con una recuperación completa.

Lo que debes evitar

No uses un secador, un radiador ni ninguna otra fuente de calor externa. Tampoco recurras al aire comprimido, ya que Apple desaconseja ambos métodos para secar el dispositivo.

Lea también: Dejé de utilizar la opción de comprobar redes de ubicación en mi móvil y con un simple gesto mi batería ahora dura más horas

No introduzcas bastoncillos de algodón, papel de cocina, toallitas ni otros objetos en el conector. Apple no detalla todos los daños posibles, pero su indicación es clara y busca que el puerto se seque sin manipulaciones.

Y nada de arroz. El remedio doméstico añade un posible problema de partículas sin eliminar la necesidad de esperar a que el conector y el cable se sequen por completo.

Resistente no significa invulnerable

Muchos iPhone cuentan con resistencia al agua y a las salpicaduras probada en condiciones controladas de laboratorio. Aun así, Apple recuerda que esa protección no es permanente y puede disminuir con el uso normal y el paso del tiempo.

La ducha, el agua a presión, el mar, la piscina, el jabón y otros líquidos pueden plantear condiciones distintas de una prueba de laboratorio. Por eso, tener una clasificación de resistencia no equivale a un permiso para sumergir el móvil a propósito.

Apple también señala que el daño por líquidos no está cubierto por su garantía limitada de un año, aunque pueden existir derechos según la legislación de consumo. Un error de secado puede salir caro. Así de simple.

Cuándo acudir al soporte

Si la alerta aparece siempre con el mismo cable o accesorio, es posible que ese elemento esté dañado. Si se repite con cables o accesorios de Apple aunque todo parezca seco, la compañía recomienda solicitar asistencia técnica.

También puede ocurrir que el altavoz o el micrófono suenen apagados durante un tiempo. Apple aconseja colocar el iPhone con el altavoz hacia abajo sobre un paño sin pelusa y esperar a que el agua se evapore por completo.

La idea clave no cambia. Desconectar, ventilar y esperar protege mejor el dispositivo que improvisar con calor, papel o una bolsa de arroz.

La guía oficial se ha publicado en el soporte técnico de Apple.



