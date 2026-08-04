Dejé de utilizar la opción de comprobar redes de ubicación en mi móvil y con un simple gesto mi batería ahora dura más horas

Por Sonia Ramírez
Publicado el: 4 de agosto de 2026 a las 09:43
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Móvil Samsung Galaxy mostrando los ajustes para desactivar la búsqueda de redes Wi-Fi y Bluetooth y ahorrar batería.

Tu Samsung Galaxy puede buscar routers Wi-Fi y dispositivos Bluetooth cercanos aunque hayas apagado ambas conexiones desde el panel rápido. No intenta conectarse a ellos. Los utiliza como señales de referencia para que aplicaciones como los mapas calculen mejor dónde estás, sobre todo dentro de edificios.

El autor especializado en Android Cory Gunther asegura que desactivar ambas búsquedas le añadió varias horas de autonomía. Es una experiencia personal, no una prueba controlada, y las guías oficiales consultadas no ofrecen una cifra aplicable a todos los móviles. La conclusión más útil es que, si el teléfono pierde demasiada carga en reposo, estos dos interruptores merecen una prueba.

Qué hace la búsqueda de redes

El GPS calcula la posición mediante satélites y suele funcionar mejor con una vista despejada del cielo. En interiores, entre edificios altos o en aparcamientos, el móvil puede apoyarse en redes Wi-Fi, antenas móviles, sensores y pequeños emisores Bluetooth para situarse más deprisa y con mayor precisión.

Android permite que el teléfono busque puntos de acceso y dispositivos cercanos incluso cuando los controles principales de Wi-Fi y Bluetooth están apagados. Las aplicaciones que tengan permiso de ubicación pueden aprovechar esa información, pero el escaneo no significa que el Galaxy se conecte automáticamente a una red o a un accesorio.

La palabra “búsqueda” puede sonar a una antena trabajando a máxima potencia todo el día, aunque el funcionamiento real depende del sistema y de las aplicaciones. Google sí advierte de que los escaneos Wi-Fi repetidos en segundo plano despiertan el procesador y elevan el consumo. También recomienda limitar las búsquedas Bluetooth continuas porque gastan batería.

Dónde se desactiva

Abre “Ajustes”, entra en “Ubicación” y toca “Servicios de ubicación”. Allí deberían aparecer “Búsqueda con Wi-Fi” y “Búsqueda con Bluetooth”. Basta con apagar uno o ambos interruptores.

Los nombres pueden cambiar ligeramente según el modelo, el país y la versión de One UI. En algunos Galaxy aparecen como “Escaneo Wi-Fi”, “Escaneo Bluetooth” o dentro de una opción llamada “Mejorar la precisión”. Samsung reconoce que las rutas y etiquetas pueden variar con el software.

Una forma prudente de probarlo es desactivar primero la búsqueda con Wi-Fi y mantener la de Bluetooth durante unos días. Después puedes apagar también la segunda y comparar. Los controles normales están en apartados separados, por lo que podrás seguir activando el Wi-Fi para entrar en una red o el Bluetooth para usar auriculares y el coche.

Cuánta batería puedes ganar

Samsung explica que estas funciones mejoran la precisión de la ubicación y que activarlas puede aumentar ligeramente el uso de batería. Otra guía de la compañía señala que desactivar la mejora de precisión ahorra datos y energía. Ninguna de ellas habla de horas concretas.

El resultado depende del modelo, el chip, las aplicaciones instaladas, la cobertura y cuánto te mueves. También importa el uso de navegación. En zonas donde el GPS tiene dificultades, las señales inalámbricas pueden ayudar a obtener la posición antes, por lo que apagar todas las ayudas no garantiza un ahorro grande en cualquier situación.

Por eso, una captura aislada del porcentaje de batería dice poco. Lo razonable es comparar varios días parecidos, con el mismo nivel de carga, brillo y tiempo de pantalla. Mira también cuánto cae la batería durante una noche en la que apenas utilizas el móvil.

Qué puede perder precisión

Google y Samsung indican que las señales Wi-Fi y Bluetooth ayudan a obtener una ubicación mejor, especialmente bajo techo o cerca de edificios que tapan los satélites. Al desactivar estas búsquedas, mapas, aplicaciones meteorológicas, rutinas basadas en lugares o servicios para localizar un dispositivo pueden tardar más o mostrar una posición menos exacta.

No es lo mismo que apagar por completo la ubicación. El GPS y los sensores del teléfono pueden seguir disponibles, según el resto de ajustes y permisos. Google también separa el Servicio de Ubicación para Emergencias, que puede enviar una posición a los equipos de emergencia cuando llamas o escribes a un número de emergencias.

Samsung Find tiene además sus propios controles, como “Permitir encontrar este teléfono”, “Búsqueda sin conexión” y “Enviar última ubicación”. Por eso, afirmar que la única razón para mantener los escaneos es encontrar un móvil perdido simplifica demasiado el asunto. Conviene revisar por separado esos ajustes antes de viajar o depender de ellos.

Cómo saber si te compensa

Haz la prueba de uno en uno. Mantén tus hábitos durante tres días con la búsqueda Wi-Fi apagada y anota la descarga nocturna, el tiempo de pantalla y cualquier fallo de ubicación. Repite después con ambos escaneos desactivados.

Samsung permite revisar el consumo desde “Ajustes”, “Mantenimiento del dispositivo” y “Batería”. Desde ahí puedes localizar aplicaciones con un gasto elevado en segundo plano y comprobar si el problema viene realmente de los servicios de ubicación o de otro proceso.

Si no notas diferencia o los mapas empiezan a situarte peor, vuelve a activar la función. Si el consumo en reposo baja sin afectar a tus aplicaciones, puedes dejarla apagada. Al final, no es un truco milagroso, sino un intercambio sencillo entre precisión de ubicación y posible ahorro.

La guía oficial principal sobre estos ajustes se ha publicado en Samsung Support.


Sonia Ramírez

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