Microsoft cambia las normas del teletrabajo: su nuevo sistema detectará si estás en la oficina con solo conectarte al Wi-Fi corporativo

Microsoft lanzó en junio de 2026 «Workplace Check-in via Wi-Fi», una función que permite a Teams actualizar el lugar de trabajo cuando un portátil se conecta a una red inalámbrica configurada por la empresa. El cambio evita marcar a mano si se está en casa o en la oficina y puede identificar el edificio concreto.

La novedad busca facilitar el trabajo híbrido, pero toca un asunto sensible. No se activa para todos por defecto ni convierte Teams, por sí solo, en un sistema de fichaje. La organización debe configurarla y el empleado conserva opciones para compartir, corregir o borrar su ubicación laboral.

Cómo sabe Teams dónde trabajas

El sistema no sigue a la persona mediante GPS. Teams compara la red Wi‑Fi del equipo con una lista de puntos de acceso registrados por informática. Si encuentra una coincidencia, cambia la ubicación laboral real a «oficina» o al edificio asociado.

Para hacerlo utiliza dos identificadores. El SSID es el nombre de la Wi‑Fi que aparece al conectarse y el BSSID distingue un punto de acceso concreto. Son como etiquetas que permiten a Microsoft Places relacionar una conexión con una sede.

La detección no es continua

La comprobación se produce cuando el ordenador se conecta, cambia de Wi‑Fi o sale del modo de suspensión. Microsoft afirma que Teams no consulta la ubicación de forma continua. Ahí está la diferencia frente a un rastreador que pregunta todo el tiempo dónde está el dispositivo.

La función solo opera en la aplicación de escritorio para Windows y macOS. No funciona en móviles o en la web, y la detección por Wi‑Fi tampoco sirve con un equipo conectado únicamente por cable Ethernet. Estar fuera de la red corporativa, por tanto, no demuestra automáticamente que alguien esté teletrabajando.

Qué pueden ver los compañeros

La ubicación laboral se suma al estado de disponibilidad y al horario del calendario. Cuando el usuario decide compartirla, sus compañeros pueden ver si trabaja en remoto, desde la oficina o desde un edificio específico de la organización.

Microsoft distingue entre el lugar planificado y el real. El primero se apunta con antelación en Outlook o Teams y el segundo procede del registro automático o de un cambio manual. El empleado puede corregirlo o borrarlo y esa decisión impide nuevas actualizaciones automáticas durante el resto del día.

Privacidad y consentimiento

La función está desactivada de forma predeterminada en cada organización. Los administradores pueden ofrecerla en modo «Preguntar», que exige activarla, o en modo «Informar», que la enciende tras un aviso y permite desactivarla. No es exactamente lo mismo, por lo que la empresa debería explicar qué opción ha elegido.

También se necesita permiso de ubicación en Windows o macOS y el correspondiente ajuste de ubicación de Teams. Al terminar el horario laboral, el indicador real se borra y Microsoft dice que no ofrece a los administradores un historial de ubicaciones ni paneles de asistencia. La compañía sostiene que «no es una herramienta de seguimiento o vigilancia«.

Lo que debe preparar la empresa

El equipo informático debe introducir los edificios y plantas siguiendo la documentación de Microsoft. Después añade los nombres de las redes y, si quiere distinguir sedes, los identificadores de cada punto de acceso. Con solo el nombre de la Wi‑Fi, Teams puede indicar «en la oficina», pero no necesariamente qué edificio es.

La configuración requiere permisos administrativos en Teams y Exchange. También puede aplicarse a toda la organización o solo a determinados grupos, por ejemplo según el país. No basta con pulsar un interruptor, porque una asignación incorrecta puede mostrar una sede equivocada.

Por qué importa en España

El trabajo híbrido ya forma parte de la rutina de muchas empresas españolas. Según el INE, en el primer trimestre de 2025 el 37,4 por ciento de las compañías con diez o más empleados permitía teletrabajar y el 20 por ciento de los trabajadores lo hacía regularmente. La media era de 2,4 días por semana.

En ese escenario, saber quién ha acudido a la oficina puede ahorrar mensajes y reuniones innecesarias. Un equipo puede decidir si mantiene una videollamada o se reúne en una sala, igual que uno mira si un compañero aparece disponible antes de escribirle. Es una comodidad pequeña, pero cotidiana.

El límite laboral y legal

En España, la ubicación laboral no debería confundirse sin más con el registro de jornada. La Agencia Española de Protección de Datos ha recordado que fichar sirve para comprobar cuándo empieza y termina el trabajo, no para verificar dónde está una persona en cada momento. Los datos de localización necesitan una finalidad clara y una base jurídica adecuada.

El Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos digitales y sistemas de geolocalización. Esta función no ofrece un historial fiable de asistencia y permite cambios manuales, así que encaja mejor con la coordinación que con el control disciplinario. Si una empresa intenta darle otro uso, deberá justificarlo, informar con claridad y respetar la proporcionalidad.

La nota oficial se ha publicado en el blog de Microsoft Teams.



