Amazon planta cara a Elon Musk en España y el Gobierno lo avala: ya tiene los permisos para conectar satélites con las casas de sus clientes y con precios más bajos

Amazon ha recibido el permiso que le faltaba para probar en España su servicio de internet por satélite Leo, el antiguo Project Kuiper. La autorización permite usar frecuencias para conectar los satélites con las antenas que podrían instalarse en las casas de los clientes, un paso necesario antes de cualquier beta comercial.

La noticia llega en un momento curioso. España presume de una de las mejores redes de fibra de Europa, pero todavía hay casas, fincas, pueblos pequeños y zonas de montaña donde la conexión sigue siendo una pelea diaria. Ahí es donde el satélite deja de sonar a ciencia ficción y se convierte en algo bastante práctico.

El permiso que faltaba

Amazon ya tenía una primera estación terrestre en Santander, dentro del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria. Esa instalación sirve para hablar con los satélites cuando pasan sobre la Península y darles salida hacia las redes de internet en tierra.

El nuevo permiso es distinto. Ya no trata solo de la conexión entre satélites y una estación fija, sino de la comunicación con las antenas de los futuros usuarios. En la práctica, eso significa que Leo ya tiene cubierto el camino regulatorio básico para empezar pruebas en España.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública concedió esa autorización a principios de mayo de 2026, con vigencia hasta finales de 2031. Es una señal fuerte, aunque no equivale a un lanzamiento comercial inmediato. Antes toca comprobar cobertura, capacidad y estabilidad.

Qué es Amazon Leo

Amazon Leo es una red de satélites en órbita baja. Dicho fácil, son satélites que vuelan mucho más cerca de la Tierra que los satélites tradicionales, así que la señal tarda menos en ir y volver. Esa espera se llama latencia, y se nota mucho en videollamadas, juegos online o teletrabajo.

Rajeev Badyal, vicepresidente de Amazon Leo, explicó en la presentación de la nueva marca que el proyecto nació para llevar internet rápido y asequible a lugares fuera del alcance de las redes existentes. Amazon cambió el nombre de Project Kuiper a Leo en noviembre de 2025, como guiño a esa órbita baja que sostiene la red.

La compañía habla de más de tres mil satélites, enlaces ópticos entre ellos y una red de estaciones terrestres, fibra y puntos de conexión. También prevé tres tipos de antenas para clientes, desde modelos compactos hasta opciones de más capacidad para usos profesionales.

Por qué importa en España

España tiene mucha fibra, sí. Según el informe oficial de cobertura presentado por el Ministerio, la fibra óptica llegaba al 95 por ciento de los hogares y la cobertura fija de muy alta capacidad alcanzaba el 84 por ciento de los hogares rurales en junio de 2024. Aun así, ese pequeño porcentaje que queda fuera puede vivir el problema como si fuera enorme.

Para una familia que no puede teletrabajar con normalidad, una granja que necesita sensores conectados o una casa aislada donde el móvil apenas entra, la diferencia no es abstracta. Es poder hacer una videollamada sin cortes. Es mandar un archivo. Es estudiar sin esperar a que cargue cada página.

Leo no sustituirá a la fibra donde la fibra funciona bien. Sería raro pagar por satélite en una vivienda urbana con fibra barata y estable. Pero en los huecos del mapa, donde tender cable cuesta mucho o tarda años, puede ser una alternativa real.

Starlink tendrá rival

Hasta ahora, Starlink ha sido la referencia clara del internet por satélite de baja órbita para usuarios domésticos en España. Su web española ya ofrece planes con distintas velocidades y precios, lo que demuestra que existe demanda para este tipo de conexión.

La entrada de Amazon puede cambiar el equilibrio. Cuando hay un solo actor fuerte, el usuario tiene poco margen para comparar. Con Leo en pruebas, podrían aparecer nuevas tarifas, más presión sobre los precios y mejores condiciones para hogares que hasta ahora tenían que aceptar casi lo único disponible.

Conviene no adelantarse demasiado. Amazon todavía no ha publicado precios para España ni una fecha cerrada de alta para clientes. Por eso, lo más prudente es hablar de un lanzamiento cercano en fase beta, no de una oferta final lista para contratar mañana.

Lo que falta

El gran límite está en el cielo. Amazon ha lanzado ya más de trescientos satélites desde abril de 2025, pero la red necesita una masa suficiente para dar servicio con garantías durante más horas y en más zonas. La lista oficial de misiones muestra doce lanzamientos completados hasta finales de mayo de 2026, con 331 satélites desplegados al sumar esas cargas.

La autorización original de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos permitió a Amazon operar una constelación de tres mil doscientos treinta y seis satélites. Es decir, el proyecto está pensado a gran escala, pero aún se encuentra en despliegue.

Si la beta llega pronto a España, lo normal sería que empezara de forma limitada. Primero vendrán zonas seleccionadas, pruebas de antena, mediciones de velocidad y ajustes de red. Después, si todo encaja, llegará la parte que más importa al usuario normal. Precio, disponibilidad y si de verdad funciona cuando hace falta.

La información oficial del servicio se ha publicado en Amazon Leo.



