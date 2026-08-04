La Ley ya está en vigor y la UE lo avala: es obligatorio reparar móviles y televisores fuera de garantía desde el 31 de julio

Publicado el: 4 de agosto de 2026 a las 20:39

¿Se estropea el móvil justo después de acabar la garantía y parece más fácil comprar otro? La Unión Europea quiere que esa escena sea menos habitual con el derecho a reparar, una norma pensada para alargar la vida de determinados productos.

Pero la fecha clave necesita una aclaración. El 31 de julio de 2026 es el límite para adaptar la directiva y el registro oficial de EUR-Lex sigue mostrando cero medidas de transposición notificadas por España, así que no es exacto afirmar que desde hoy exista aquí una obligación nacional plenamente desplegada para todas las marcas.

Qué cambia de verdad

La Directiva UE 2024/1799 permite pedir la reparación de ciertos bienes incluso después de terminar la garantía legal. El fabricante deberá atenderla cuando el arreglo sea posible y podrá cobrar, pero el precio y el plazo tendrán que ser razonables.

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No son reparaciones gratuitas para siempre. La norma intenta evitar que una marca convierta el arreglo en una opción ficticia mediante una factura desproporcionada, meses de espera o la falta artificial de piezas.

Las empresas también deberán publicar información accesible sobre sus servicios y precios orientativos para arreglos habituales. En la práctica, eso facilitará comparar antes de reparar, sustituir el aparato o acudir a otro taller.

Qué productos cubre

El listado incluye teléfonos móviles, determinadas tabletas, televisores y monitores, además de lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, secadoras y aspiradoras. También abarca otros aparatos sometidos a requisitos europeos de reparabilidad.

Hay un matiz importante. La obligación solo alcanza a los productos para los que la legislación europea ya establece condiciones concretas y durante los periodos previstos para cada pieza, por lo que no crea un derecho ilimitado para cualquier dispositivo antiguo.

Una empresa podrá negarse cuando la reparación sea técnicamente imposible. Lo que no debería hacer es utilizar esa excepción como respuesta automática ante una avería recuperable.

Talleres y piezas compatibles

La directiva pretende abrir el mercado más allá de los servicios oficiales. Los fabricantes no podrán imponer bloqueos de hardware, software o contratos que impidan reparar, salvo que exista una razón legítima relacionada con cuestiones como la seguridad o la propiedad intelectual.

Los talleres independientes podrán usar piezas originales, usadas, compatibles o impresas en tres dimensiones si cumplen las normas aplicables. Una marca tampoco podrá rechazar un arreglo únicamente porque el dispositivo ya haya pasado por otro taller o haya sido reparado por su propietario.

Las piezas y herramientas deberán venderse a un precio razonable. Es un detalle decisivo, porque una pantalla disponible pero casi tan cara como un móvil nuevo no convierte la reparación en una alternativa real.

España aún no la ha transpuesto

A 31 de julio de 2026, el registro de transposición de EUR-Lex atribuye a España cero medidas comunicadas para esta directiva. El BOE del 31 de julio tampoco incluye una ley que complete la adaptación.

El Plan Anual Normativo 2026 mantiene prevista una futura Ley de Consumo Sostenible que incorporaría el derecho a reparar. Todo apunta, por tanto, a que la pieza legislativa española sigue pendiente.

Las directivas europeas fijan objetivos que los Estados deben trasladar a su legislación, junto con los mecanismos de control y las sanciones. Si España no completa la transposición, la Comisión Europea puede abrir un procedimiento de infracción, pero eso no convierte automáticamente cada reparación denegada en una reclamación sencilla contra una empresa privada.

Lo que ya protege España

España no parte de cero. Los productos nuevos vendidos desde el 1 de enero de 2022 cuentan con una garantía legal de tres años, durante la cual el vendedor responde por los fallos cubiertos por la ley.

El Real Decreto-ley 7/2021 exige además servicio técnico y repuestos durante al menos diez años desde que el bien deja de fabricarse. Tener una pieza disponible, sin embargo, no equivale a conseguir una reparación fuera de garantía a un coste razonable.

La directiva añade otro incentivo dentro de la garantía. Cuando el consumidor elija reparar para recuperar el funcionamiento pactado, la responsabilidad del vendedor deberá ampliarse una vez durante doce meses para los contratos celebrados después del 31 de julio de 2026.

Por qué importa

El Parlamento Europeo calcula que desechar antes de tiempo bienes que aún podrían repararse genera unos 35 millones de toneladas de residuos al año en la Unión Europea. No todo corresponde a móviles o televisores, pero la cifra muestra el tamaño del problema.

También está el bolsillo. Conocer un precio orientativo, encontrar piezas compatibles y recurrir a más talleres puede evitar una compra imprevista, aunque la norma no garantiza que todos los arreglos compensen ni fija una tarifa única.

Al final del día, el objetivo es que reparar vuelva a ser una opción normal y no una carrera de obstáculos. En España, el marco europeo ya está definido, pero la ley nacional que debe hacerlo plenamente operativo sigue pendiente.

La directiva oficial se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea.



