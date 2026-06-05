La UE obliga a que los nuevos portátiles lleven USB-C, una norma pensada para unificar cargadores y reducir residuos aunque duela a diseños propietarios

El cargador del portátil entra por fin en la misma liga que el móvil. Desde el 28 de abril de 2026, los ordenadores portátiles que se introduzcan en el mercado en España, como en el resto de la Unión Europea, deben poder cargarse mediante un puerto USB-C.

La medida cierra la última fase de la ley europea del cargador común. Su idea es sencilla, aunque haya costado años llegar hasta aquí. Menos cables distintos, menos compras inútiles y una carga más fácil entre marcas.

Un solo cable en la mochila

USB-C es el conector pequeño y reversible que ya usan muchos móviles, tabletas y auriculares. Reversible significa que no hay que pelearse con la posición del cable. Entra por los dos lados, algo que cualquiera agradece cuando busca enchufar el portátil con prisas.

La Comisión Europea presenta esta solución como una forma de evitar la fragmentación del mercado. En la práctica, eso significa que un usuario debería poder cargar distintos aparatos con el mismo tipo de cable, aunque sean de marcas diferentes.

Los portátiles fueron los últimos

La norma empezó antes con otros dispositivos. Desde el 28 de diciembre de 2024 se aplica a móviles, tabletas, cámaras digitales, auriculares, consolas portátiles, altavoces, lectores electrónicos, teclados, ratones y navegadores portátiles vendidos en la UE.

Los portátiles recibieron más tiempo porque no consumen energía como un móvil. Necesitan más potencia y diseños de carga más exigentes. La propia directiva ya recogía que la entrega de potencia por USB había ido evolucionando para cubrir equipos más grandes.

Qué cambia al comprar

El cambio no significa que haya que tirar el portátil antiguo ni vaciar de golpe los cajones de casa. Las orientaciones publicadas en el BOE aclaran que la norma se aplica a los equipos introducidos en el mercado de la UE desde la fecha de aplicación o después. Los productos que ya estaban legalmente en el mercado antes no quedan eliminados por esta regla.

Tampoco desaparecen por decreto todos los conectores extra. Un fabricante puede mantener otro puerto de carga, siempre que el portátil cubierto por la norma también incorpore USB-C. Para el comprador, la clave es que el USB-C pase a ser una vía común y obligatoria.

Menos residuos y menos compras

El problema no es solo la comodidad. La Comisión Europea calcula que los cargadores desechados o sin usar representan unas 11.000 toneladas de residuos electrónicos al año. Parece el típico cable olvidado en un cajón, pero multiplicado por millones de hogares.

La norma también permite comprar nuevos dispositivos sin cargador cuando el usuario ya tiene uno compatible. Bruselas estima que esta opción puede ahorrar a los consumidores al menos 250 millones de euros al año en compras innecesarias. ¿Para qué pagar otra vez por algo que ya tienes en casa?

La carga rápida también cuenta

La ley no se queda en la forma del puerto. También busca armonizar la carga rápida, que es la tecnología que permite llenar la batería en menos tiempo cuando el cargador y el equipo son compatibles. Ahí estaba uno de los puntos más delicados.

La Comisión Europea señala que esta armonización evita que distintos fabricantes limiten de forma injustificada la velocidad de carga. En cristiano, un cargador compatible debería funcionar con una velocidad coherente, sin depender tanto del accesorio original de una marca concreta.

Una ley con más recorrido

El Parlamento Europeo defendió la medida como una respuesta a una queja bastante cotidiana. El ponente Alex Agius Saliba lo resumió con una frase sencilla, «Hoy hemos hecho realidad el cargador común en Europa». Su argumento era que los consumidores llevaban años acumulando cargadores distintos con cada aparato nuevo.

Bruselas aún tiene trabajo por delante. La Comisión sigue estudiando la carga inalámbrica para evitar que el mercado vuelva a dividirse en sistemas incompatibles. También revisará cómo funciona la separación entre dispositivo y cargador en la venta al público.

La directiva oficial se ha publicado en el BOE (Boletín Oficial Español).



