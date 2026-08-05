Crees que ahorras electricidad pero los técnicos piden no desconectar nunca estos aparatos para no dañarlos: gastan menos de lo que piensas y los estás rompiendo

¿Desenchufas todo al salir de casa porque parece la forma más rápida de ahorrar? En muchos aparatos, cortar la corriente evita el consumo en modo de espera. Pero algunos equipos siguen haciendo tareas útiles después de pulsar el botón de apagado.

La documentación oficial de los fabricantes muestra que el riesgo no es igual en todos los casos. Una impresora o un televisor OLED pueden perder un proceso de mantenimiento, mientras que un router, una aspiradora robot o un NAS dejan de prestar funciones automáticas. La clave está en apagarlos bien y no tirar del enchufe por rutina.

La impresora protege el cabezal

El cabezal de una impresora de inyección de tinta contiene diminutas boquillas por las que sale la tinta. Durante el apagado normal, la máquina lo devuelve a una posición protegida para reducir el riesgo de que se seque.

La guía oficial de Epson indica que hay que usar el botón de encendido y esperar a que la luz se apague antes de retirar el cable. La compañía también explica en su información sobre la tinta que parte de ella se utiliza en las limpiezas y que algunos modelos consumen tinta al encenderse. Por eso, desconectar y conectar la impresora continuamente puede reducir el ahorro, aunque el resultado depende del modelo y del uso.

El OLED sigue trabajando

Un televisor OLED forma la imagen con píxeles que emiten su propia luz. Muchos modelos ejecutan después del apagado una “limpieza de píxeles” o una compensación del panel para mantener una imagen uniforme y reducir la retención de imágenes.

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LG advierte en sus instrucciones sobre la limpieza de píxeles que el proceso no se realiza si se desenchufa el televisor o se apaga la regleta en ese momento. Sony también señala que el refresco del panel OLED puede arrancar automáticamente después de un uso prolongado. En la práctica, no conviene cortar la corriente justo después de ver la televisión.

El router mantiene la red

El router reparte la conexión y mantiene en línea cámaras, aparatos de hogar inteligente, llamadas por internet y accesos remotos. En este caso, el principal inconveniente de desenchufarlo no es un daño inmediato, sino que todos esos servicios se apagan y deben reconectarse cuando vuelve la corriente.

Algunos modelos instalan actualizaciones de su software interno de forma automática, y ASUS pide expresamente no apagar el router durante ese proceso. El ahorro depende del aparato, ya que un equipo que consuma 10 vatios y permanezca apagado ocho horas al día evitaría cerca de 29 kilovatios hora al año. El consumo no es cero, pero cualquier apagado debería planificarse sin interrumpir actualizaciones ni funciones necesarias.

El robot necesita la base

La estación de una aspiradora robot no es solo un aparcamiento. Mantiene la batería cargada y deja el equipo listo para una limpieza programada, algo especialmente útil cuando nadie está en casa.

iRobot recomienda mantener el robot enchufado y cargando en su base cuando no se utiliza. Si se desconecta cada noche, podría comenzar la siguiente tarea con menos batería o no arrancar a la hora prevista. Para un almacenamiento prolongado, en cambio, conviene seguir las instrucciones específicas del modelo.

El NAS debe apagarse bien

Un NAS es un pequeño servidor doméstico que guarda fotos, documentos y copias de seguridad en la red. Si se desenchufa, esas copias y el acceso remoto se detienen de inmediato.

Hay otro matiz importante. Tirar del cable mientras el sistema está escribiendo datos puede dejar una operación a medias. QNAP distingue entre el apagado seguro mediante el sistema y el apagado forzado, y también permite programar horas de funcionamiento para quien no necesite el servidor durante todo el día.

Qué sí puedes desenchufar

Los cargadores sin un dispositivo conectado, el ordenador después de apagarlo, el monitor, los altavoces, la tostadora o la batidora pueden desconectarse sin perder tareas de mantenimiento. La Comisión Europea llama consumo sin carga a la electricidad que usa un adaptador enchufado sin alimentar ningún equipo y limita ese gasto mediante normas de eficiencia.

Antes de unas vacaciones, los servicios públicos de prevención de incendios aconsejan apagar y desenchufar los aparatos que no sean necesarios. Hay excepciones evidentes, como el frigorífico, el congelador, las alarmas, ciertos equipos médicos o la seguridad remota. La regla útil consiste en apagar bien el aparato, dejar que termine cualquier mantenimiento y solo entonces desconectarlo.

La documentación oficial que sustenta esta noticia se ha publicado en los portales de soporte de los fabricantes, entre ellos LG con sus indicaciones sobre la limpieza de píxeles de los televisores OLED.



