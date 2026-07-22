Los salones llenos de cables tienen los días contados: los millenials ahora están poniendo en sus casas equipos Hi-Fi con 200 W por canal y sin ocupar espacio

Durante décadas, montar un equipo de alta fidelidad en casa significaba reservar espacio para varias máquinas. Amplificador, lector de CD, convertidor digital, reproductor por internet y una colección de cables podían convertir el mueble del salón en una pequeña central eléctrica.

Ese modelo no ha desaparecido, pero gana terreno una alternativa más sencilla. Equipos como el nuevo Ruark R710 reúnen casi todas esas funciones en un único chasis y solo piden añadir altavoces, con la idea de conservar un sonido ambicioso sin llenar la habitación de aparatos.

Qué cambia en el Hi-Fi

Hi-Fi es la abreviatura de alta fidelidad, una forma de describir equipos pensados para reproducir música con pocas alteraciones. En un sistema clásico, cada tarea puede recaer en una caja distinta, algo que facilita futuras mejoras, aunque complica la instalación.

Los modelos integrados meten en el mismo aparato la amplificación, el control de volumen y un convertidor digital, conocido como DAC. Esta pieza transforma la música almacenada como datos en una señal para los altavoces. Menos pasos a la vista y menos lío.

Ruark R710 reúne casi todo

El Ruark R710 integra un lector de CD frontal, una entrada preparada para tocadiscos y amplificación de hasta 200 vatios por canal bajo las condiciones indicadas por la marca. También reproduce archivos de alta resolución y música guardada en una red doméstica o en memorias USB.

Lea también: Google lanza la mayor actualización hasta la fecha para Google Fotos con la herramienta Video Remix que transforma tus vídeos en auténticas obras de arte

La consola admite Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Apple AirPlay, Google Cast y Bluetooth. Su conexión HDMI eARC recibe el sonido del televisor, por lo que puede utilizarse para música, películas, series o conciertos sin añadir una barra de sonido.

El CD no estaba tan muerto

¿Está volviendo de verdad el disco compacto? Los datos piden prudencia, aunque muestran movimiento. La IFPI, organización que representa a la industria discográfica mundial, señaló que los ingresos de los formatos físicos crecieron un 8 por ciento en 2025 y que las ventas globales de CD avanzaron un 3,7 por ciento.

En España, el mercado físico creció un 31,6 por ciento durante 2025 hasta alcanzar 41,7 millones de euros. PROMUSICAE atribuye el impulso sobre todo al vinilo, que ya representa más de dos tercios de ese negocio, así que hablar de una gran resurrección del CD sería ir demasiado lejos.

Aun así, el CD conserva ventajas muy cotidianas. No necesita internet, no desaparece porque una plataforma cambie su catálogo y suele encontrarse barato de segunda mano. Se introduce el disco, se pulsa reproducir y listo.

Cambridge y Onkyo se suman

Ruark no está sola. El Cambridge Audio Evo 300 reúne streaming, convertidor digital, entrada para tocadiscos y HDMI eARC en un amplificador de 300 vatios por canal. No lleva lector de CD, pero responde a la misma idea de añadir altavoces y empezar a escuchar.

Onkyo sigue una línea parecida con el Muse Y-50, que combina música por internet, HDMI, tocadiscos, ajuste del sonido para la habitación y hasta 250 vatios por canal. En su comunicado oficial, Paul Jacobs, presidente y consejero delegado de Onkyo, describió la serie Muse como una mezcla de «alta potencia, streaming avanzado y un diseño ultramoderno y compacto». Es lenguaje de marca, claro, pero resume bien la dirección de estas propuestas.

Menos cajas, no cero cables

La promesa minimalista tiene un límite. Estos amplificadores necesitan alimentación y, cuando trabajan con altavoces pasivos, los que no llevan amplificador propio, también cables para cada caja acústica. Si se conecta la tele, habrá además un cable HDMI.

La diferencia está en lo que desaparece entre medias. Ya no hacen falta conexiones separadas entre el lector, el DAC, el streamer y el amplificador, y una sola pantalla o aplicación controla buena parte del sistema. En la práctica, escuchar música exige menos pasos.

La comodidad tiene un coste

Un sistema por piezas permite cambiar solo el componente que se queda viejo o se avería. En un todo en uno, la aplicación, el módulo de streaming y la amplificación dependen más del mismo fabricante y del mismo aparato.

Las actualizaciones pueden prolongar su vida, pero no garantizan que todos los servicios funcionen para siempre. Por otro lado, las entradas para CD, tocadiscos, USB y televisión ofrecen una salida si una plataforma deja de ser compatible. Esa mezcla de viejo y nuevo es una de las claves.

El salón vuelve al centro

Esta tendencia no supone el final del Hi-Fi tradicional. Quien quiera ajustar cada pieza o renovar componentes por separado seguirá encontrando más libertad en un sistema por piezas.

Para mucha más gente, sin embargo, una sola consola puede ser la puerta de entrada a un sonido serio. Al final del día, esta nueva generación intenta algo bastante simple, que escuchar bien la música deje de parecer una mudanza.

La información oficial sobre el Ruark R710 ha sido publicada en Ruark Audio.



