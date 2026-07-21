Egipto desafía a EEUU con ‘El Octágono’, la sede militar más grande del mundo a 45 km de El Cairo que ya supera al Pentágono

¿Cuánto espacio necesita el centro de mando de un país? Egipto ha respondido a lo grande con El Octágono, una nueva sede militar levantada en la Nueva Capital, a unos 45 kilómetros al este de El Cairo.

El presidente Abdel Fattah el-Sisi inauguró el complejo el 4 de julio de 2026 como núcleo de planificación, coordinación y gestión de crisis. Su terreno supera ampliamente al del Pentágono, aunque la comparación necesita un matiz importante para no mezclar un recinto completo con un solo edificio.

Un complejo casi urbano

La ficha oficial de la Presidencia egipcia cifra el recinto en 22.000 feddanes. Un feddán es una unidad de superficie utilizada en Egipto y equivale a algo menos de media hectárea, por lo que el total ronda las 9.240 hectáreas o 92 kilómetros cuadrados. Conviene no confundirlo con el acre, porque el resultado cambia.

El conjunto del Pentágono ocupa unas 236 hectáreas, según un documento histórico del Ejército de Estados Unidos, mientras que el edificio cubre cerca de 12 hectáreas. El Octágono es, por tanto, mucho mayor por terreno, pero no resulta riguroso comparar sus 92 kilómetros cuadrados únicamente con la huella del edificio estadounidense.

El recinto egipcio se divide en 13 zonas estratégicas y logísticas. En el centro aparecen ocho edificios octogonales que representan a las ramas y direcciones de las Fuerzas Armadas, conectados con un edificio de mando central para acelerar el intercambio de información.

El cerebro del mando

Un sistema de mando y control es, en sencillo, el lugar donde llega la información, se analiza y se convierte en decisiones y órdenes. Es como una gran sala de coordinación, pero conectada con unidades militares, ministerios, provincias y servicios de emergencia.

Según la Presidencia de Egipto, El Octágono incorpora centros de datos, redes de fibra óptica, comunicaciones inalámbricas cifradas y programas de inteligencia artificial para ordenar grandes volúmenes de información. El Gobierno también asegura que dispone de protección frente a ataques digitales y pantallas de control para ayudar a tomar decisiones con rapidez.

La infraestructura incluye centros de energía independientes, redes de agua y refrigeración, además de zonas de alojamiento. En la práctica, el diseño busca que el centro siga funcionando durante meses si una crisis interrumpe los servicios habituales.

Qué dijo el presidente

Durante su discurso, Abdel Fattah el-Sisi afirmó que la sede supone «un salto importante en nuestros sistemas de mando, control y gestión de operaciones». También señaló que no se limitará a situaciones militares, ya que deberá apoyar al Estado ante emergencias y circunstancias excepcionales.

El presidente firmó el documento de inauguración, activó el izado de la bandera e inspeccionó el Centro de Operaciones de las Fuerzas Armadas. Fue recibido por el ministro de Defensa y Producción Militar, Ashraf Salem Zaher, y por el jefe del Estado Mayor, Ahmed Khalifa.

La idea central es reunir bajo una misma red funciones que antes podían estar separadas físicamente. Menos trayectos, menos intermediarios y, sobre el papel, una respuesta más rápida cuando cada minuto cuenta.

Una capital nueva

La Nueva Capital comenzó a construirse tras su anuncio en 2015 para trasladar organismos públicos fuera de una metrópoli marcada por la congestión y la contaminación. La ciudad se encuentra en el desierto al este de El Cairo y concentra ministerios, edificios públicos y nuevos centros estratégicos.

Las imágenes de los satélites Landsat publicadas por NASA Earth Observatory muestran el cambio entre 2017 y 2024. Donde antes dominaba el terreno vacío aparece ahora una extensa trama urbana, y El Octágono destaca como una de sus instalaciones más grandes.

Esa ubicación no es casual. Al situar el centro militar cerca de otras instituciones estatales, Egipto pretende facilitar la coordinación entre las Fuerzas Armadas, la policía, los ministerios y las autoridades territoriales.

El récord necesita matices

La descripción de El Octágono como el mayor cuartel general de defensa del mundo se apoya en la superficie total declarada. Pero la ficha egipcia aporta el terreno de todo el recinto, mientras el documento estadounidense separa el suelo del complejo y la huella del edificio. Son medidas distintas.

La ficha oficial consultada tampoco detalla el coste final, la plantilla prevista o los resultados de pruebas independientes sobre sus sistemas digitales. Por eso, las afirmaciones sobre su tecnología deben entenderse, por ahora, como información facilitada por el propio Gobierno egipcio.

El tamaño impresiona, claro. Pero el valor real de El Octágono dependerá de si sus comunicaciones, protocolos y equipos mantienen la coordinación durante una emergencia de verdad, justo cuando el tamaño deja de ser lo importante.

La nota oficial sobre la inauguración se ha publicado en el Servicio Estatal de Información de Egipto.



