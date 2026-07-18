China desafía al mundo construyendo aviones furtivos J-20 en meses pero se encuentra con un problema que nadie había pensado

China ha convertido el J-20 en una pieza central de su poder aéreo y sigue ampliando las unidades que lo operan. El analista estadounidense Brandon J. Weichert sostiene que el cuello de botella puede estar en la cabina, porque una fábrica entrega aviones mucho antes de que una fuerza aérea acumule pilotos e instructores realmente expertos.

La afirmación necesita matices. Las fuentes oficiales consultadas confirman una flota en expansión y una reforma profunda del entrenamiento, pero no ofrecen cifras que prueben una falta simple de pilotos. La cuestión es otra, la experiencia operativa y el criterio para decidir bajo presión.

El J-20 ya cuenta de verdad

Un caza de quinta generación combina baja visibilidad ante el radar, sensores avanzados y conexión con otras aeronaves. Furtivo no significa invisible, sino más difícil de detectar a tiempo. Además, el avión reúne datos y muestra al piloto una imagen del combate mucho más amplia.

En abril de 2024, Eli Tirk, del China Aerospace Studies Institute de la Universidad del Aire estadounidense, estimó entre 160 y 200 J-20 en distintos estados de preparación. El análisis identificó varias brigadas en transición, y el Departamento de Defensa estadounidense describió en 2025 un inventario creciente que probablemente plantearía un reto serio a fuerzas estadounidenses o aliadas.

Volar no es lo mismo que combatir

La automatización puede hacer que el J-20 resulte más sencillo de manejar que algunos cazas anteriores. Pero el trabajo del piloto se desplaza hacia otra tarea, interpretar una avalancha de señales de radar, comunicaciones y avisos electrónicos sin perder de vista la misión.

Weichert recoge el testimonio de un piloto chino que veía más llevadera parte de la transición desde el J-10 gracias a la aviónica moderna. Ahí está la paradoja. Un avión más cómodo puede ser más difícil de emplear bien cuando hay interferencias, datos contradictorios y apenas segundos para reaccionar.

La experiencia no sale de una fábrica

Una comisión parlamentaria británica advirtió en 2023 de que China había incorporado equipos avanzados sin reunir una experiencia comparable en operaciones reales. Weichert lo resume así, «Los ejercicios enseñan procedimientos. El combate afina el criterio».

Estados Unidos acumula décadas de operaciones, instructores y análisis posteriores a las misiones. Eso no garantiza una victoria frente a China ni equivale a haber librado una guerra aérea moderna contra un rival del mismo nivel, pero sí deja una memoria institucional difícil de copiar en un simulador.

Por eso, decir que China «no tiene pilotos» sería excesivo. La información pública respalda una brecha de experiencia, no la imagen de J-20 parados de forma habitual porque nadie pueda ocupar sus cabinas.

China acelera su cantera

Derek Solen, investigador del China Aerospace Studies Institute, ha documentado cómo la Fuerza Aérea china acorta y centraliza la formación. La Academia de Vuelo de Shijiazhuang eliminó una fase intermedia y adoptó el entrenador JL-10, con lo que acortó aproximadamente un año esa parte del programa.

También se están creando brigadas de transición en las academias de Xi’an y Harbin. Antes, buena parte de ese trabajo recaía en las unidades de combate que recibían a los graduados. Ahora Pekín intenta entregar aviadores mejor preparados y liberar tiempo en los escuadrones operativos.

China intenta compensar la falta de combate con ejercicios cada vez más realistas. El informe estadounidense de 2025 señala que las operaciones alrededor de Taiwán ofrecen entrenamiento frecuente en condiciones cercanas a las reales. Pero una crisis controlada sigue sin ser una guerra.

Pekín busca experiencia fuera

En junio de 2024, los países Five Eyes, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, publicaron una alerta conjunta sobre el reclutamiento de antiguos militares occidentales para formar al Ejército Popular de Liberación. El documento señalaba especialmente a pilotos, ingenieros de vuelo y personal de centros de operaciones aéreas.

El Departamento de Justicia anunció en febrero de 2026 la detención de un antiguo piloto de la Fuerza Aérea estadounidense acusado de prestar servicios de defensa no autorizados a China. Son acusaciones pendientes de prueba, pero se suman a otros expedientes sobre formación en tácticas y procedimientos occidentales.

Estos casos muestran que Pekín valora el conocimiento extranjero. No demuestran por sí solos una escasez de pilotos de J-20, aunque sí revelan interés por acelerar aprendizajes que suelen tardar décadas en asentarse.

Una brecha que puede cerrarse

La conclusión más sólida es que China afronta un límite cualitativo, no necesariamente un vacío numérico. Puede incorporar aviones y graduados con rapidez, mientras la experiencia de los instructores, el criterio táctico y la cultura de escuadrón avanzan más despacio.

Pero la ventaja occidental no tiene por qué durar. La reforma de las academias y los ejercicios complejos pueden reducir la distancia, mientras el J-20 se integra en una fuerza aérea más conectada. Al final del día, su rendimiento dependerá tanto del piloto y la red como del metal de sus alas.

El análisis principal se ha publicado en 19FortyFive.



