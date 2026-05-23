Los F-16 “agresores” de la Armada de EE. UU. adoptan el recubrimiento furtivo Have Glass, una mejora discreta que convierte aviones veteranos en un enemigo más real para entrenar

Por Techy44
Publicado el: 23 de mayo de 2026 a las 09:46
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F-16 agresor de la Armada de Estados Unidos con recubrimiento furtivo Have Glass durante un vuelo de entrenamiento.

La Armada de Estados Unidos está dando un paso discreto, pero importante, en sus entrenamientos aéreos. Sus cazas F-16 usados como aviones agresores empiezan a recibir el recubrimiento Uniform Have Glass, una capa pensada para reducir la huella que dejan ante los radares.

La idea no es convertirlos en aviones invisibles. Es algo más práctico. Si los pilotos navales tienen que prepararse para rivales con aeronaves modernas y sensores más finos, necesitan entrenar contra blancos que se comporten de forma más parecida a esas amenazas reales.

Qué cambia en los F-16

El trabajo lo está llevando a cabo Fleet Readiness Center Southwest, conocido como FRCSW, en la base de North Island, California. Según Naval Air Systems Command, el centro está incorporando dos capacidades nuevas en la flota F-16 de la Armada, el recubrimiento Uniform Have Glass y una línea de reparación estructural para un componente clave de la cabina.

Estos F-16 no son cazas de primera línea para combate naval. Su papel es hacer de «enemigo» en ejercicios avanzados, para que otros pilotos aprendan a detectar, perseguir y enfrentarse a aeronaves difíciles. En la práctica, son sparrings de lujo.

La propia Armada define al F-16 como un avión usado en tácticas de entrenamiento adversario y simulación de amenazas actuales. Esa función explica por qué una mejora que parece pequeña, como una nueva pintura, puede cambiar bastante el realismo de una sesión de vuelo.

La huella radar

La sección radar es, explicado rápido, la «firma» que un avión deja cuando un radar intenta localizarlo. Cuanto menor es esa firma, más complicado resulta verlo con claridad o seguirlo como objetivo. No es magia. Es física aplicada al entrenamiento.

Uniform Have Glass reduce esa huella y hace que el F-16 sea un objetivo más exigente para los pilotos de la Armada. Es como intentar ver un coche gris en una carretera mojada al anochecer. Sigue ahí, pero cuesta más distinguirlo.

Este tipo de recubrimiento también tiene otro valor menos llamativo y más de taller. NAVAIR señala que es duradero y que ayuda a reducir tareas futuras de mantenimiento y control de corrosión, un problema habitual cuando los aviones acumulan horas, clima salino y mucho uso operativo.

Entrenar contra amenazas modernas

Los F-16 agresores vuelan para poner incómodos a los pilotos en formación. Ese es el punto. Si el entrenamiento es demasiado fácil, el piloto aprende rutinas que luego pueden fallar cuando el entorno real es más confuso.

La Oficina del Programa de Aeronaves Adversarias y Especializadas, llamada PMA-226, y FRCSW trabajan con estos aparatos para sostener la preparación de la flota. En febrero de 2026, ambos equipos completaron la primera reparación estructural programada de un F-16C Viper de la Armada y lo entregaron ocho meses antes de lo previsto.

El capitán Jason Pettitt, director del programa PMA-226, resumió ese avance con una frase sencilla. «Es un gran logro para la Armada», afirmó. No es una frase de escaparate. En una flota pequeña, cada avión que vuelve antes al servicio cuenta.

Reparaciones que alargan la vida

El recubrimiento no llega solo. FRCSW también está desarrollando la capacidad de reparar y sustituir el Canopy Sill Longeron, una pieza que conecta la zona de la cabina con el fuselaje. Si esa estructura falla o se degrada, el avión puede quedar parado.

Para entenderlo, basta imaginar el marco resistente que une una puerta al cuerpo de un coche. En un caza, esa unión soporta esfuerzos enormes, vibraciones y años de vuelo. No es una pieza vistosa, pero sí crítica.

La Armada ha trabajado con la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que tiene mucha más experiencia con el F-16. Por ahora, la reparación se centra en los modelos C, con planes para extender el proceso a los modelos D más adelante en 2026.

Menos corrosión y más disponibilidad

La parte logística importa casi tanto como la táctica. Un avión de entrenamiento que pasa demasiado tiempo en el hangar no entrena a nadie. Por eso, una pintura más resistente y una línea propia de reparación pueden ahorrar tiempo, piezas y dinero.

NAVAIR ya había explicado que los F-16 adquiridos de la Fuerza Aérea tenían una vida útil limitada entre uno y cinco años antes de estos trabajos. Con las reparaciones estructurales programadas, la Armada espera mantenerlos operando de forma segura durante décadas como aviones adversarios.

Al final del día, lo que intenta hacer la Armada es exprimir mejor una flota que ya tiene. No compra un avión nuevo para cada necesidad. Actualiza, repara y adapta lo que puede servir para entrenar mejor.

Un centro de apoyo propio

La integración de recubrimientos avanzados y reparaciones complejas dentro de FRCSW convierte al centro en una especie de taller integral para los F-16 agresores. Eso reduce dependencias externas y puede acelerar el regreso de los aviones a sus escuadrones.

También hay una lectura más amplia. Los entrenamientos aéreos modernos ya no consisten solo en volar rápido y maniobrar bien. Cada vez pesan más la detección, la baja observabilidad, la guerra electrónica y la capacidad de tomar decisiones bajo presión.

Por eso, estos F-16 con Uniform Have Glass no son una simple novedad estética. Son una herramienta para que los pilotos navales se enfrenten a escenarios más creíbles antes de que llegue el día complicado. 

La nota oficial se ha publicado en NAVAIR.


Techy44

Redacción Techy44 by Okdiario. Grupo de periodistas dedicados a divulgar noticias sobre tecnología, ciberseguridad, informatica, inteligencia artificial y juegos.

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