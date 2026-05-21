Descontento en Marruecos por el vuelo de Eurofighter españoles sobre Ceuta, una pasada aérea que parece rutina pero se convierte en lectura política cuando el Estrecho está en modo vigilancia

El vuelo de dos cazas Eurofighter del Ejército del Aire y del Espacio sobre Ceuta no fue presentado por España como una advertencia política, sino como un ejercicio militar programado. Pero al otro lado de la frontera, varios medios marroquíes lo leyeron de otra manera. Como un gesto de fuerza. Como ruido de motores con mensaje incluido.

La maniobra se realizó el 22 de abril de 2026 dentro del ejercicio «DORAMAS», con dos C-16 Eurofighter del Ala 11 de Morón y unidades del Regimiento Mixto de Artillería número 30 de Ceuta. Según el Ejército de Tierra, el objetivo era entrenar el despliegue, el control del espacio aéreo, la integración en la defensa aérea y la respuesta ante amenazas desde el aire.

Un vuelo anunciado

La Comandancia General de Ceuta había avisado antes a la población. El ejercicio iba a desarrollarse entre las 8:00 y las 14:00 horas, sin fuego real y centrado en el seguimiento de aeronaves.

En la práctica, eso significa que los aviones actuaban como blanco aéreo para que las unidades en tierra pudieran detectar, seguir y coordinar respuestas. Es como ensayar un simulacro de emergencia, pero con aviones de combate reales sobre el cielo de la ciudad.

El matiz importa. Para España era un entrenamiento de coordinación entre el Ejército de Tierra y el Ejército del Aire y del Espacio. Para parte de la prensa marroquí, en cambio, la presencia del Eurofighter cambiaba el tono de la escena.

Por qué importan los Eurofighter

El Eurofighter Typhoon no es un avión cualquiera dentro de las Fuerzas Armadas españolas. El Ala 11, con base en Morón, opera este sistema desde hace años y el propio Ejército del Aire y del Espacio lo presenta como una pieza clave de la defensa aérea española.

Ese detalle explica parte de la lectura política. No es lo mismo ver un avión de entrenamiento que un caza preparado para misiones de defensa aérea y reacción rápida. A ojos de cualquier vecino, su sonido se nota. Y su simbolismo también.

En el ejercicio también participaron sistemas terrestres del RAMIX-30, entre ellos cañones Oerlikon, misiles Mistral y direcciones de tiro Skydor. Dicho de forma sencilla, no era solo un vuelo, sino una prueba coordinada de escudo antiaéreo sobre Ceuta.

La reacción marroquí

El malestar no llegó, al menos de forma pública, como una protesta oficial del Gobierno de Rabat. La reacción se canalizó sobre todo a través de medios marroquíes, una diferencia importante cuando se mide el nivel real de tensión diplomática.

Hespress habló de ejercicios sobre «Sebta ocupada» y sostuvo que la maniobra no era una provocación directa, pero tampoco un gesto neutral. Otros medios usaron una lectura parecida y presentaron el vuelo como una demostración de capacidad española sobre una ciudad que Marruecos sigue reclamando en su discurso político.

La Razón, por su parte, señaló que no hubo declaración oficial del Gobierno marroquí, de las Fuerzas Armadas Reales ni de la agencia MAP. Ese silencio institucional rebaja la temperatura, aunque no borra el mensaje mediático.

Ceuta en el tablero

Ceuta es una ciudad autónoma española situada en el norte de África. Marruecos la presenta a menudo como territorio ocupado, pero España la considera parte de su territorio nacional y rechaza abrir cualquier negociación sobre su soberanía.

Este punto no es nuevo. En 1975, Marruecos pidió al Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas incluir Ceuta, Melilla y otros territorios en la lista de territorios no autónomos. La carta marroquí existe, pero Ceuta y Melilla no figuran hoy en la lista oficial de territorios pendientes de descolonización de Naciones Unidas.

Por eso, cada ejercicio militar en la zona tiene dos capas. Una es técnica, relacionada con entrenamiento, radares y coordinación. La otra es política, porque ocurre en una ciudad fronteriza que vive con la geografía pegada a la piel.

Un contexto sensible

El vuelo llegó en un momento de mayor atención estratégica sobre Ceuta y Melilla. Yabiladi informó en marzo de 2026 sobre un refuerzo de la presencia militar española en Ceuta, vinculado en su lectura a la modernización de las capacidades militares de Marruecos.

Poco después, el mismo medio recogió preocupaciones en España por la influencia creciente de Rabat en el entorno del Estrecho y por la vulnerabilidad de Ceuta y Melilla ante presiones económicas, migratorias o de seguridad. Esa mezcla no convierte cada maniobra en una crisis, pero sí hace que cualquier gesto se lea con lupa.

También el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional publicó en marzo el Cuaderno de Estrategia 234 sobre puertos y defensa nacional. El texto subraya que los puertos son nodos esenciales y que su protección debe pensarse como parte de la seguridad y la cohesión territorial.

Qué deja el ejercicio

El resultado inmediato es claro. España sostiene que fue una actividad ordinaria de instrucción y adiestramiento, mientras que varios medios marroquíes la interpretaron como una señal de disuasión sobre Ceuta.

Al final del día, lo relevante no es solo que dos cazas pasaran por el cielo ceutí. Lo importante es cómo un entrenamiento rutinario puede convertirse en mensaje político cuando ocurre sobre un punto tan sensible del mapa.

La nota oficial ha sido publicada en el portal del Ejército de Tierra.



