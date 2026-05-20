El Estrecho de Gibraltar entra en una década más vigilada: Marruecos firma con EE. UU. una hoja de ruta 2026–2036 y acelera su interoperabilidad OTAN sin que el F-35 esté aún confirmado

El Estrecho de Gibraltar está viviendo un cambio de fondo. No es una sacudida repentina, sino una suma de acuerdos, compras militares y entrenamientos que están dando más peso a Marruecos en el flanco sur de Europa.

La conclusión principal es clara. Rabat se está acercando cada vez más a los estándares militares de Estados Unidos y de la OTAN, mientras España conserva ventaja, pero ya no mira a un vecino inmóvil. La posible llegada del F-35 sigue sin confirmación pública oficial, y ese matiz importa mucho.

Una alianza a diez años

Marruecos y Estados Unidos han firmado una nueva hoja de ruta de cooperación en defensa para el periodo 2026-2036. Según la Agencia Magreb Arab Presse, el acuerdo se cerró tras la visita de una delegación marroquí a Washington con Abdellatif Loudiyi, responsable de la Administración de Defensa Nacional, y el general Mohammed Berrid, inspector general de las Fuerzas Armadas Reales.

El mensaje de Washington fue bastante directo. El subsecretario Elbridge Colby afirmó que la hoja de ruta «guiará nuestra histórica relación de defensa durante la próxima década», en una relación que Estados Unidos presenta como una de sus alianzas más antiguas.

La palabra clave aquí es interoperabilidad. Suena técnica, pero significa algo sencillo. Dos ejércitos pueden compartir datos, comunicarse y actuar juntos sin perder tiempo, como cuando dos móviles usan la misma red y no necesitan adaptadores raros.

Apache y precisión

La pieza más visible del rearme marroquí son los helicópteros AH-64E Apache. La Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa autorizó en 2019 una posible venta de hasta 36 aparatos, con un coste estimado de 4.250 millones de dólares, junto a misiles Hellfire, Stinger y equipos de comunicación Link-16.

Un Apache no es solo un helicóptero con armas. Es una plataforma de ataque capaz de localizar objetivos, coordinarse con drones y operar de noche o con mala visibilidad. Para un país que quiere vigilar fronteras, desierto y costa, eso cambia bastante el día a día militar.

También hay que leer bien las palabras oficiales. En estos documentos se habla de «posible venta», porque la autorización de Washington no siempre coincide con la entrega final, el precio cerrado o el número definitivo. Aun así, marca una línea política clara.

Misiles y datos

El salto no se limita al aire. En 2023, Washington aprobó una posible venta de 18 sistemas HIMARS a Marruecos, junto a misiles ATACMS y cohetes guiados. Dicho en sencillo, son lanzadores móviles capaces de golpear objetivos a distancia con mucha más precisión que la artillería clásica.

En 2024 llegó otra autorización relevante, la de 612 misiles Javelin y 200 unidades de lanzamiento. Son armas anticarro portátiles, pensadas para frenar vehículos blindados y reforzar la defensa terrestre.

El paquete se completa con misiles aire aire AMRAAM, bombas pequeñas guiadas GBU-39B y hasta 600 misiles Stinger aprobados en 2025. La DSCA asegura que estas ventas buscan mejorar la capacidad de Marruecos frente a amenazas actuales y futuras, sin alterar el equilibrio militar básico de la región.

El F-35, con cautela

El F-35 es el nombre que más titulares genera. Es un caza furtivo de quinta generación, diseñado para ser difícil de detectar por radar y para reunir información de muchos sensores en una sola imagen para el piloto.

Pero aquí conviene pisar el freno. En la lista pública de grandes ventas militares de la DSCA para Marruecos aparecen misiles, bombas, Stinger y otros sistemas recientes, pero no una notificación pública de venta de F-35 a Rabat. Por ahora, hablar de envío confirmado sería ir más allá de lo que muestran las fuentes oficiales disponibles.

Eso no significa que el asunto sea irrelevante. Si Marruecos acabara incorporando el F-35, no solo sumaría un avión moderno. Ganaría sensores, conexión de datos y una capacidad de mando aéreo que encaja muy bien con la estrategia de Washington.

Por qué mira España

Para España, el problema no es que Marruecos vaya a superar mañana sus capacidades militares. La Armada española mantiene programas navales avanzados, como las fragatas F-110 y los submarinos S-80, y el Ministerio de Defensa mantiene decenas de programas de modernización alineados con estándares de la OTAN.

La cuestión es más fina. Cada nuevo sistema marroquí reduce una parte de la distancia tecnológica que antes parecía mucho más amplia. En la práctica, más misiles, mejores helicópteros y comunicaciones seguras permiten a Rabat reaccionar más rápido y coordinarse mejor con Estados Unidos.

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También influye African Lion, el gran ejercicio militar de EE. UU. en África. AFRICOM lo presenta como su mayor ejercicio conjunto anual, diseñado para mejorar la coordinación entre fuerzas estadounidenses, aliados de la OTAN y socios africanos.

Un tablero más competitivo

El Estrecho siempre ha sido más que agua entre dos orillas. Es comercio, migración, energía, vigilancia marítima y defensa. Cuando un actor del otro lado mejora sus capacidades, España no puede limitarse a mirar el calendario.

Eso no implica una crisis inmediata. Más bien apunta a una década de competencia estratégica suave, constante y muy vigilada. Marruecos gana margen de maniobra, Estados Unidos consolida un socio clave en el norte de África y España tendrá que ajustar su lectura del flanco sur con menos inercias del pasado.

El comunicado oficial principal sobre la hoja de ruta se ha publicado en la Agencia Magreb Arab Presse.



