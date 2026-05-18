Musk vs Altman en California: el fallo que redefine el modelo global de la inteligencia artificial

Elon Musk y Sam Altman están en un tribunal de Oakland, California, por algo mucho más grande que una pelea entre dos millonarios tecnológicos. La pregunta de fondo es bastante sencilla, aunque incómoda. ¿Puede una organización nacida para desarrollar inteligencia artificial en beneficio de la humanidad convertirse en un gigante comercial sin traicionar su promesa inicial?

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El caso enfrenta a Musk con Sam Altman, Greg Brockman, OpenAI y Microsoft. Musk sostiene que fue engañado para ayudar a crear y financiar OpenAI como entidad sin ánimo de lucro, mientras la defensa niega haber roto la misión original y acusa a Musk de intentar frenar a un competidor. En las últimas sesiones, la reclamación económica se ha situado en torno a 150.000 millones de dólares, según la cobertura judicial del proceso.

La pelea de fondo

OpenAI se presentó al mundo en 2015 como una compañía de investigación en inteligencia artificial sin ánimo de lucro. En su propio anuncio fundacional decía que quería avanzar la inteligencia digital en beneficio de la humanidad, sin estar obligada a generar rentabilidad financiera. Esa frase, leída hoy, pesa como una losa.

Para Musk, ahí está el corazón del conflicto. El empresario asegura que sus aportaciones y su apoyo inicial iban ligados a esa idea, no a una empresa cerrada y con grandes socios comerciales. El politólogo Tomás Trapé lo resumió de forma directa en su análisis, al señalar que la disputa legal es solo la superficie de un debate más profundo sobre poder, ética y control tecnológico.

El giro comercial

En 2019, OpenAI creó una filial con ánimo de lucro limitado para poder captar más capital y escalar su investigación. La propia compañía defiende que esa estructura seguía bajo el control de la organización sin ánimo de lucro y que era necesaria para pagar el coste de desarrollar modelos cada vez más potentes. En la práctica, eso significa chips, centros de datos, electricidad y equipos enormes. No sale barato.

El salto fue todavía mayor en 2023, cuando OpenAI y Microsoft ampliaron su alianza con una inversión multianual de varios miles de millones de dólares. OpenAI presentó el acuerdo como una forma de mantener la investigación independiente y mejorar sistemas de IA más seguros y útiles. Para Musk, en cambio, ese vínculo es una señal de que el proyecto empezó a trabajar para intereses privados.

Qué es la IAG

La inteligencia artificial general, o IAG, no es simplemente un chatbot que responde bien a los deberes o ayuda a escribir un correo. La idea es una IA capaz de aprender, razonar y aplicar conocimientos en muchas tareas distintas, casi como una persona formada que puede moverse entre materias. Stanford HAI advierte, además, que el concepto sigue siendo discutido porque no existe una prueba universal aceptada para decir que una máquina ya ha llegado ahí.

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Por eso el juicio importa más allá de OpenAI. Si una IAG llega a existir, no sería una app más en el móvil. Podría influir en medicina, educación, defensa, economía y trabajo diario, desde descubrir fármacos hasta automatizar decisiones que hoy toman personas. La pregunta, al final del día, es quién pone las reglas antes de que la máquina sea demasiado poderosa.

Dos versiones opuestas

OpenAI sostiene que Musk no fue un simple donante engañado. La empresa ha publicado correos y una cronología en la que afirma que el propio Musk aceptó en 2017 que una estructura con ánimo de lucro podía ser necesaria, y que después pidió control mayoritario y el cargo de consejero delegado. Es una versión interesada, claro, porque viene de una parte del juicio, pero forma parte del expediente público de la batalla.

Musk plantea justo lo contrario. Según su relato, OpenAI habría usado una promesa altruista para atraer talento, dinero y legitimidad, y luego habría cambiado de carril cuando llegaron las oportunidades comerciales. La imagen es fácil de entender. Es como crear una biblioteca pública y acabar convirtiéndola en un club privado con entrada cara.

El Estado mira

La disputa también muestra una carencia más amplia. Muchas decisiones sobre IA avanzada se han tomado dentro de empresas privadas, con juntas, inversores y acuerdos comerciales que el público apenas puede ver. Por eso Trapé insistía en una pregunta clave, la misma que ya ronda a gobiernos y reguladores. ¿Quién programa estos sistemas y bajo qué valores?

La Unión Europea ya ha empezado a moverse en esa dirección con normas para modelos de IA de propósito general. Desde agosto de 2025, los proveedores deben preparar documentación técnica, aplicar políticas de derechos de autor y publicar resúmenes del contenido usado para entrenar modelos, con exigencias extra para los sistemas de mayor riesgo. No resuelve todo, pero marca una ruta.

Lo que puede cambiar

El juicio no decidirá si la inteligencia artificial será como Star Trek o como Terminator. Eso suena bien en una charla, pero el tribunal trabaja con contratos, donaciones, estructura corporativa y posibles daños económicos. Aun así, el fallo puede influir en cómo se interpreta la misión de OpenAI y en qué límites tienen las empresas que prometen desarrollar tecnología para el bien común.

Mientras no haya sentencia, conviene mantener los pies en el suelo. Musk, Altman, Brockman, OpenAI y Microsoft defienden relatos muy distintos, y el juez deberá separar las promesas grandilocuentes de las obligaciones legales reales. Pero una cosa ya está clara. La IA no solo se debate en laboratorios, también se pelea en los tribunales.

El expediente oficial del caso se tramita ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California.



