La nave de 58 km que llevará a 2.400 personas a Alfa Centauri en un viaje de 400 años

¿Te imaginas nacer, estudiar y formar una familia dentro de una nave, sin pisar nunca la Tierra? Esa es la idea extrema detrás de Chrysalis, un diseño hipotético de nave ciudad de unos 58 kilómetros pensado para llevar hasta 2.400 personas hacia Alfa Centauri en un viaje de unos 400 años. No es una nave en construcción ni un billete reservado al futuro, pero sí una propuesta científica muy seria sobre cómo podría sobrevivir una sociedad humana durante siglos fuera de la Tierra.

La conclusión principal es clara. El reto no sería solo llegar a otra estrella, sino mantener viva una civilización entera en una especie de ciudad cerrada, con comida, agua, escuelas, hospitales, normas y memoria colectiva. El Proyecto Hyperion define estas naves generacionales como vehículos donde la primera tripulación vive a bordo y sus descendientes continúan el viaje hasta el destino.

Una nave generacional

Una nave generacional es, dicho fácil, una ciudad que viaja por el espacio durante tanto tiempo que nadie de la primera generación llega al final. Sus hijos, nietos o bisnietos serían quienes verían el destino. Suena duro. Y lo es.

Chrysalis ganó el primer puesto del concurso Project Hyperion, organizado por la Initiative for Interstellar Studies. El equipo está formado por Guido Sbrogio, Giacomo Infelise, Veronica Magli, Nevenka Martinello y Federica Chiara Serpe, y el jurado incluyó especialistas vinculados a NASA-JPL, la Universidad de Houston, Arizona State University y la Universidad del Sur de California.

Cinco capas habitables

El diseño no imagina un cohete normal con una cabina pequeña en la punta. Chrysalis sería un cilindro gigantesco con varias capas concéntricas, algo parecido a una muñeca rusa, y un núcleo central con comunicaciones y vehículos para bajar al planeta al llegar. Todo estaría pensado para que cada zona tuviera una función clara.

Desde dentro hacia fuera, habría áreas de cultivo, espacios comunes, viviendas, zonas de trabajo y almacenes. En la práctica, eso significa parques, escuelas, hospitales, bibliotecas, granjas, talleres, reciclaje y hasta fabricación de estructuras dentro de la propia nave. Como en una ciudad, pero sin supermercados de barrio ni camiones entrando cada mañana.

Comida y gravedad

Para que la tripulación no dependiera de envíos desde la Tierra, Chrysalis tendría que producir alimentos durante generaciones. El plan incluye plantas, hongos, microbios, insectos y animales pequeños en ambientes controlados. También se conservarían entornos como bosques tropicales y boreales para mantener biodiversidad.

La gravedad artificial se lograría haciendo rotar partes de la nave. Es el mismo truco básico que notas en un tiovivo cuando el cuerpo siente una fuerza hacia fuera, aunque aquí aplicado a una escala enorme. Los requisitos del concurso pedían precisamente hábitats con gravedad por rotación, soporte vital para agua, comida, residuos y aire respirable, además de mecanismos para conservar conocimientos durante siglos.

La parte humana

La propuesta no se queda en motores y paredes. Antes del lanzamiento, los primeros habitantes pasarían décadas en un entorno aislado en la Antártida para probar si pueden vivir en una comunidad cerrada y extrema. No sería un entrenamiento de fin de semana.

El equipo de Chrysalis describe la nave como «un espacio cognitivo» además de un lugar físico. Es una forma elegante de decir que la nave también tendría que cuidar la mente, el sentido de pertenencia y la convivencia. Humanos, robots y sistemas de inteligencia artificial compartirían información y apoyarían decisiones, sobre todo para evitar que el conocimiento se pierda entre generaciones.

Lo que falta

La barrera principal no es solo construir algo grande. Harían falta avances enormes en fusión nuclear, fabricación espacial, protección contra radiación y mantenimiento de sistemas durante siglos. Si se estropea una pieza crítica, no hay servicio técnico a la vuelta de la esquina.

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La investigación previa sobre «naves mundo» ya advierte de problemas muy poco glamourosos, como la enorme cantidad de recursos necesarios y la reparación constante de componentes. Andreas Hein, Cameron Smith, Frédéric Marin y Kai Staats trataron estos límites en Acta Futura, dentro de una línea de trabajo sobre viajes interestelares tripulados. Poca cosa, no.

Destino incierto

El objetivo citado es el entorno de Alfa Centauri, el sistema estelar más cercano al Sol. La NASA explica que Alfa Centauri es un sistema de tres estrellas y que Proxima Centauri, la más cercana, tiene al menos un planeta conocido, Proxima Centauri b. Pero su habitabilidad sigue siendo una incógnita, porque no se sabe si conserva una atmósfera adecuada y su estrella puede lanzar llamaradas intensas.

Por eso Chrysalis importa más como ejercicio científico que como plan inmediato de salida. Obliga a pensar en reciclaje, salud mental, escuelas, natalidad, gobierno, energía y memoria cultural durante siglos. Una nave ciudad no necesitaría solo motores. Necesitaría reglas, rutinas y una vida cotidiana capaz de aguantar 400 años.

El trabajo oficial se ha publicado en Project Hyperion.



