La marca resucitada por Volkswagen acelera en Estados Unidos: 1.000 empleos a la vista en Carolina del Sur

Scout Motors ha abierto en Blythewood, Carolina del Sur, un nuevo centro de formación para preparar a los empleados que trabajarán en su futura planta cerca de Columbia. La instalación, financiada con 25 millones de dólares por readySC y respaldada por el South Carolina Technical College System, llega mientras la compañía acelera la contratación antes de empezar a fabricar vehículos.

La noticia no va solo de un edificio nuevo. Va de cómo una marca automovilística intenta levantar una fábrica desde cero sin contratar a toda prisa, algo que suena menos espectacular, pero puede ser decisivo cuando una línea de montaje empieza a moverse de verdad.

Un centro para aprender haciendo

El nuevo espacio servirá para incorporar empleados, enseñar tareas de fábrica y mejorar habilidades con el tiempo. Dicho más claro, será el lugar donde muchos trabajadores pasen de conocer la marca a practicar rutinas reales con herramientas, normas de seguridad y procesos de producción.

Clarice Henderson, vicepresidenta de Recursos Humanos para Producción de Scout Motors, explicó durante el acto que la empresa no busca contratar «a todo el mundo a la vez». Su idea es construir el equipo «de forma planificada», con apoyo y preparación antes de que la plantilla crezca más.

Eso importa porque una fábrica moderna no funciona como una cadena antigua y simple. La fabricación avanzada combina operarios, robots, software, controles de calidad y mucha repetición precisa. Un fallo pequeño puede parecer nada, pero en un coche todo cuenta.

Blythewood gana peso

El centro está dentro del terreno del Production Center de Scout Motors, la planta que la compañía está construyendo en Blythewood. Allí se fabricarán los futuros Scout Traveler y Scout Terra, los modelos con los que la marca quiere volver a las carreteras estadounidenses.

Scott Keogh, presidente y consejero delegado de Scout Motors, presentó Blythewood como algo más que una ubicación industrial. Para la empresa, el nombre de la ciudad quedará ligado a la identidad de Scout en los próximos años.

La inversión principal supera los 2.000 millones de dólares y, según la compañía, debería crear más de 4.000 empleos permanentes. La planta ocupa más de 1.100 acres y ya incluye edificios clave como carrocería, pintura, montaje final, centro de formación y parque de proveedores.

Contratar sin correr

Scout Motors asegura que ya ha contratado a más de 600 personas en Carolina del Sur y casi 1.400 en toda la compañía. También prevé fabricar este año vehículos prototipo de validación de diseño, es decir, coches de prueba para comprobar piezas, procesos y ajustes antes de aumentar la producción.

La producción inicial está prevista para 2027. En la práctica, eso significa que el centro de formación no es un añadido decorativo, sino una pieza del arranque industrial. Primero se entrena a la gente. Luego llega la presión de la línea.

En la página de contratación vinculada a readySC aparecen oportunidades para técnicos de mantenimiento, técnicos de producción y asociados de producción. Para el puesto de asociado, los candidatos pueden acabar en áreas como carrocería, pintura, montaje o logística.

Historias de primera plantilla

La apertura también tuvo un lado muy humano. Tashay Bates, una nueva asociada de producción, contó que antes no veía la fabricación como una opción real por falta de experiencia. Ahora resume el cambio con una idea sencilla, el centro le ha dado confianza.

Gail Allen relató otra historia más pegada al terreno. Antes trabajaba para el Departamento de Vehículos Motorizados de Carolina del Sur y decidió cambiar de carrera después de ver cómo la planta crecía en su propia ciudad.

Para Allen, Scout Motors no representa solo otro empleo, sino una carrera de largo recorrido. Esa parte pesa mucho en una noticia laboral. Al final del día, una fábrica también se mide por lo que permite hacer fuera de ella, como pagar facturas, cuidar a la familia y planear el futuro.

Qué cambia ahora

La formación práctica reduce el salto entre ser contratado y poder trabajar con seguridad. En una planta con robots, pintura, montaje y logística, no basta con tener ganas. Hay que saber moverse, seguir instrucciones y entender por qué cada paso se repite casi como una receta.

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Para readySC y el South Carolina Technical College System, el centro encaja con su papel de preparar trabajadores para empresas que se instalan o crecen en el estado. Tim Hardee, presidente del sistema, defendió que quienes entren por esas puertas no solo buscan un empleo, sino habilidades para una carrera real.

El reto será mantener ese crecimiento sin perder calidad ni seguridad. Contratar despacio puede sonar menos llamativo, pero en una fábrica que quiere producir coches a gran escala puede ser justo lo que evite problemas cuando llegue el momento más difícil.

La nota de prensa oficial se ha publicado en Scout Motors.



