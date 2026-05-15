La ciencia lo confirma tras Artemis II: los astronautas regresan a la Tierra con el corazón encogido

La NASA ya tiene una fecha objetivo para el regreso humano a la superficie lunar. La agencia apunta a comienzos de 2028 para el primer alunizaje del programa Artemis, mientras Artemis III queda como una misión con tripulación en órbita baja terrestre en 2027.

El matiz importa, y bastante. Tras Artemis II, que despegó el 1 de abril de 2026 y amerizó el 10 de abril, el reto ya no es solo rodear la Luna, sino demostrar que los astronautas pueden pasar de Orion a un vehículo que los baje al polvo lunar y los traiga de vuelta.

La fecha que marca la NASA

El nuevo plan coloca a Artemis IV como la misión que debería llevar astronautas a la superficie lunar a comienzos de 2028. Antes, Artemis III funcionará como una prueba general cerca de la Tierra, con sistemas de vida, comunicaciones, propulsión y trajes espaciales trabajando juntos.

¿Por qué ensayar tan cerca de casa? Porque una órbita baja terrestre permite probar el acoplamiento, que es conectar dos naves en el espacio, sin llevar todo el riesgo hasta la Luna. Es como hacer una prueba de aparcamiento antes de meter el coche en una calle estrecha.

El ensayo de Artemis III

La misión Artemis III está diseñada para lanzar una tripulación en Orion sobre el cohete SLS desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida. Una vez en órbita, los astronautas probarán el encuentro y el acoplamiento con una o dos naves comerciales de SpaceX y Blue Origin, necesarias para llevar personas a la Luna.

La preparación ya está dejando hardware visible, no solo presentaciones bonitas. El 20 de abril de 2026, la NASA movió la etapa central del cohete SLS de Artemis III desde la instalación Michoud, en Nueva Orleans, hacia la barcaza Pegasus para enviarla a Kennedy, con Boeing y L3Harris Technologies como contratistas principales en esa parte del sistema.

Los aterrizadores privados

El concepto clave es el sistema de aterrizaje humano. En sencillo, es el vehículo que lleva a la tripulación desde la órbita lunar hasta la superficie, sirve como pequeña base durante la estancia y vuelve a subir para reunirse con Orion.

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SpaceX trabaja en una versión lunar de Starship, una nave muy grande que usará un ascensor para mover astronautas y carga entre la cabina y el suelo. Blue Origin desarrolla Blue Moon Mark 2, un aterrizador de tripulación y carga que la compañía presenta como parte de un acceso recurrente a la Luna.

Retrasos y riesgos

La parte incómoda del calendario está en los aterrizadores. La Oficina del Inspector General de la NASA avisó el 10 de marzo de 2026 de que su auditoría revisó los contratos con SpaceX y Blue Origin y planteó recomendaciones para mejorar el gasto público y la seguridad de la tripulación.

En el caso de Starship, el informe habla de al menos dos años de retraso y señala una prueba clave de transferencia de combustible ultrafrío entre vehículos, algo que nunca se ha hecho así en una misión tripulada lunar. Blue Origin también acumula retrasos, con margen técnico y diseño aún por cerrar en su Blue Moon.

También hay una pregunta muy terrenal para un viaje tan lejano. Si un aterrizador falla de forma grave en la Luna, no hay un taxi de emergencia esperando, y el propio informe recuerda que la NASA «no tendría capacidad» para rescatar a astronautas varados en el espacio o en la superficie.

Por qué no es otro Apollo

Apollo 11 fue una misión de otro mundo, pero en términos de carga era una operación mucho más ligera. Neil Armstrong y Buzz Aldrin aterrizaron en el módulo Eagle el 20 de julio de 1969, pasaron algo más de 21 horas en la Luna y recogieron muestras antes de regresar.

Artemis busca algo distinto. Sus sistemas de aterrizaje no solo deben bajar personas, sino también abrir camino a cargas grandes, rovers y hábitats, una especie de mudanza espacial por fases más que una visita rápida.

Lo que viene ahora

Ahora la NASA revisa datos de Artemis II mientras afina los objetivos exactos de Artemis III. Las primeras evaluaciones de Orion y del cohete SLS fueron positivas, aunque los equipos siguen investigando detalles técnicos del escudo térmico y otros sistemas antes del siguiente vuelo.

Si todo encaja, Artemis III será el ensayo, Artemis IV el alunizaje y Artemis V otra misión de superficie a finales de 2028. Después, la idea de la agencia es acercarse a una cadencia anual, algo ambicioso y todavía dependiente de que los módulos privados maduren a tiempo.

El comunicado oficial ha sido publicado por la NASA.



