Ni Samsung ni Apple: el detalle que decide la batalla del gama alta compacto en 2026

Dos móviles de gama alta, dos tamaños relativamente compactos y una diferencia de precio que no decide por sí sola. En España, el iPhone 17 arranca en 959 euros y el Samsung Galaxy S26 parte de 999 euros, ambos con 256 GB. Si estás cansado de los móviles enormes, tiene sentido mirar justo aquí.

La idea clave es simple y un poco frustrante. Los dos cumplen de sobra, así que la compra se decide por matices, sobre todo cámaras, batería y cómo se siente la IA en el día a día. ¿Quieres un iPhone que encaje en iOS o un Galaxy que exprima Android?

En papel, son muy parecidos

Según la información oficial, el Galaxy S26 combina una pantalla de 6,3 pulgadas con refresco adaptativo de hasta 120 hercios, Android 16 con One UI 8.5, una cámara trasera triple con teleobjetivo de tres aumentos y una batería de 4.300 mAh. Samsung también indica que el modelo puede montar Exynos 2600 o Snapdragon 8 Elite Gen 5 según el mercado y habla de siete años de actualizaciones de seguridad.

El iPhone 17 juega en la misma liga de tamaño y fluidez, con refresco adaptativo de hasta 120 hercios, un chip A19 y hasta 30 horas de reproducción de vídeo. En su ficha técnica aparecen detalles muy de uso real, como la carga rápida, y también una nota importante, Apple Intelligence está en beta y no todas las funciones llegan a todos los idiomas o regiones.

Pantalla y ergonomía

Lo que más se nota al encenderlos no es el procesador, es la pantalla. Un refresco alto hace que el scroll se sienta más suave y que el móvil parezca más rápido, aunque estés leyendo mensajes o cambiando de app. Es de esas cosas que no impresionan en una ficha técnica, pero luego cuesta volver atrás.

Y luego está la ergonomía, que no es solo tamaño. Importa el grosor, el peso, el agarre y hasta cómo queda el móvil en el vaquero. Si usas el teléfono muchas horas, ese detalle cotidiano pesa más que un dato de laboratorio.

Procesador y esos nanómetros

En los móviles modernos, el chip es el centro de todo, cámara incluida. Samsung Semiconductor presenta el Exynos 2600 como un procesador fabricado con tecnología de dos nanómetros y pensado para mejorar IA y juegos en el propio dispositivo. Dicho sin jerga, más trabajo «inteligente» sin tirar tanto de servidores.

Eso de los nanómetros se usa como atajo para hablar de eficiencia. Por lo general, un proceso más pequeño ayuda a gastar menos energía a igualdad de trabajo, pero no es una garantía. El software, la gestión térmica y cómo optimiza cada marca su sistema siguen siendo parte del resultado.

Batería y carga en el mundo real

Aquí conviene no caer en la trampa del número único. La capacidad importa, sí, pero también el brillo, el 5G, el tiempo de cámara y hasta si usas traducción o edición de fotos con frecuencia. En la práctica, dos personas con el mismo móvil pueden tener autonomías muy distintas.

La carga rápida también se vive de formas opuestas. Hay quien carga por la noche y se olvida, y hay quien necesita un chute antes de salir de casa. Si estás en ese segundo grupo, lo que buscas no es el récord, sino que funcione siempre.

Cámaras y zoom

Apple pone el foco en un paquete de cámara pensado para fotos y vídeo cotidianos, con una frontal Center Stage y un teleobjetivo de calidad óptica de dos aumentos integrado en la cámara principal. Kaiann Drance, vicepresidenta de marketing del iPhone, lo describió como un «big upgrade» pensado para ser más útil en el uso diario.

Samsung responde con una idea más clásica, una cámara triple con teleobjetivo dedicado de tres aumentos. Esto suele dar más margen cuando quieres acercarte sin que la imagen se rompa, como en un escenario o en una foto de tu hijo desde la grada. La diferencia no siempre salta a la vista, pero cuando la necesitas, la agradeces.

IA y ecosistema

La IA ya no es un botón suelto, está metida en cámara, búsqueda, llamadas y organización personal. En la práctica, eso significa que lo importante no es si «tiene IA», sino qué tareas te ahorra y en qué idioma lo hace bien. Y también qué datos tocas, porque cada función nueva abre una puerta más a la privacidad.

Aquí el ecosistema manda. Si ya vives en iOS, el iPhone 17 encaja como una pieza más, y eso reduce fricción. Si prefieres Android y un entorno más personalizable, el Galaxy S26 suele ser la opción natural, sobre todo si valoras el zoom y la batería.

La nota de prensa oficial se ha publicado en Samsung Newsroom.