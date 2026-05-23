Dile adiós a las llaves del coche: un eléctrico ya se abre y se controla desde el móvil, y la comodidad trae una pregunta nueva sobre seguridad digital y acceso

Publicado el: 23 de mayo de 2026 a las 18:46

Salir de casa con prisa y no encontrar las llaves del coche es una escena demasiado conocida. Revisas el abrigo, la mochila, la mesa de la entrada y, mientras tanto, el reloj sigue corriendo. La llave digital intenta borrar justo ese momento.

En modelos eléctricos como el BYD Dolphin, esta función permite usar el móvil como una llave del coche, siempre que el vehículo, la versión y el teléfono sean compatibles. La idea es sencilla, pero potente. Abrir, cerrar y arrancar el coche sin llevar una llave física encima.

El móvil como llave

La llave digital de BYD permite añadir una clave del vehículo al teléfono y usarla para desbloquear, bloquear y arrancar el coche. BYD Europe explica que el sistema funciona en móviles iPhone, Samsung Galaxy y Google Pixel compatibles, acercando el dispositivo al retrovisor exterior y colocándolo después en la zona NFC para iniciar la conducción.

En la práctica, eso significa que el móvil actúa de forma parecida a una tarjeta bancaria sin contacto. No hay que sacar una llave tradicional ni pulsar un mando. Basta con acercar el dispositivo al punto correcto del coche.

Eso sí, no cualquier móvil sirve. El teléfono debe tener NFC, una tecnología de comunicación de corto alcance que permite que dos dispositivos se reconozcan cuando están muy cerca.

Qué es NFC

NFC significa comunicación de campo cercano. Dicho sin tecnicismos, es la misma idea que usas cuando pagas en una tienda acercando el móvil al datáfono.

En un coche, esa comunicación sirve para comprobar que el teléfono autorizado está junto al vehículo. Si la validación es correcta, el sistema permite abrir o cerrar las puertas.

La clave está en la distancia. NFC funciona a muy pocos centímetros, así que no está pensado para abrir el coche desde lejos, sino para confirmar una acción muy concreta y cercana. Es un gesto rápido. Casi de bolsillo.

Cómo se activa

Para convertir el móvil en llave, el usuario debe descargar la aplicación oficial del fabricante y registrar sus datos. Ese paso sirve para verificar que la persona tiene permiso para acceder al vehículo.

Después llega la vinculación con la cartera digital del teléfono. En el caso de Apple, la compañía indica que los coches compatibles pueden añadir una llave digital a Wallet para abrir, cerrar y arrancar el vehículo con el iPhone o el Apple Watch.

Google también ofrece una función similar en Google Wallet para coches compatibles. Según su documentación, el usuario puede bloquear, desbloquear y arrancar el coche desde un móvil Android con llave digital, colocando el teléfono en el lector correspondiente cuando sea necesario.

La app hace más

La llave digital no es lo único que cambia. La BYD App también permite consultar datos útiles del coche, como la autonomía restante, el estado general del vehículo y la presión de los neumáticos, según la página oficial de BYD España sobre sus funciones conectadas.

Esto puede parecer un detalle menor, pero en el día a día se nota. Antes de salir, puedes comprobar si las ruedas tienen una presión anómala o si queda suficiente batería para el trayecto. No sustituye al mantenimiento, claro, pero ayuda a evitar despistes.

La aplicación también incluye funciones de localización del vehículo, encendido remoto de luces y activación del claxon. Para quien alguna vez ha perdido el coche en un aparcamiento grande, esto no suena a lujo. Suena a alivio.

Confort a distancia

Otra función práctica es el control de la climatización. Desde la app se puede preparar el interior antes de entrar, algo útil en días de mucho calor o frío.

También se pueden revisar puertas, ventanas, techo solar o maletero, según las funciones disponibles en cada modelo. En algunos casos, la app permite cerrar ventanas de forma remota, una ayuda clara cuando empieza a llover y ya estás lejos del coche.

BYD España también destaca el uso de NFC para acceder y arrancar vehículos sin llave física, acercando una tarjeta, un móvil o un dispositivo compatible al retrovisor y colocando después el dispositivo en la zona interior indicada.

Lo que conviene comprobar

La tecnología suena cómoda, pero no elimina todas las precauciones. Antes de confiar solo en el móvil, conviene revisar si la versión concreta del BYD Dolphin admite llave digital en el mercado donde se compra.

También importa el teléfono. Aunque tenga NFC, la compatibilidad puede depender del sistema operativo, la cartera digital y las condiciones que marque el fabricante. Mejor comprobarlo antes de dejar la llave física en casa.

Al final del día, lo interesante no es solo abrir el coche con el móvil. Es que el vehículo empieza a comportarse más como un dispositivo conectado, con funciones que antes estaban separadas entre llave, cuadro de instrumentos y taller.

La información oficial se ha publicado en BYD Europe.



