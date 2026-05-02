Hace tiempo dejé de usar Google Maps en Android Auto y ahora uso una APP con mapas en 3D que se ven en la luna del coche

Vas por autopista, la salida aparece de golpe y la pantalla del coche te pide decidir carril en segundos. ¿Te ha pasado? A algunos usuarios de Android Auto ese momento les ha bastado para perder confianza en Google Maps como navegador principal.

Google Maps sigue siendo muy útil para buscar sitios y orientarte en ciudad, pero no siempre encaja con viajes largos y cobertura irregular. Ahí entra Sygic, una app que apuesta por llevar los mapas descargados y por mostrar mejor los cruces complicados. La pregunta real es cuándo compensa dar el salto.

Cuando la cobertura falla

Google Maps puede funcionar sin conexión, pero no ofrece la misma experiencia. En su guía oficial, Google explica que puedes descargar un área y usarla offline si toda la ruta queda dentro del mapa guardado, y deja claro que sin internet se pierden el tráfico y las rutas alternativas, además de indicaciones de transporte público, bicicleta o a pie.

El problema es que esto no siempre se nota hasta que vas justo. Un usuario lo resume así, “el mapa se congela y pierdes la orientación”, sobre todo fuera de las rutas más transitadas. Y en carretera, un segundo de duda pesa.

Sygic y el enfoque offline

Sygic se vende como navegación pensada para ir desconectado. En su explicación de mapas sin conexión, la empresa dice que guarda mapas en el dispositivo, que puedes descargar regiones de más de 200 países y que ofrece varias actualizaciones gratuitas al año, algo pensado para no depender de la red en viajes.

También importa quién alimenta esos mapas y el tráfico. TomTom describe una colaboración en la que Sygic usa sus datos de tráfico en tiempo real e históricos para mejorar el cálculo de rutas y la hora estimada de llegada, con señales como atascos, accidentes o cortes de carretera.

Carriles y salidas más fáciles de leer

En enlaces de varios niveles, la navegación es casi un examen visual. Sygic intenta resolverlo con Lane Guidance, una función que, según la propia compañía, muestra con claridad el carril correcto y da una “vista por delante” antes de una intersección complicada. La página también indica que forma parte de Premium+.

La app añade Junction View para los momentos más delicados. Sygic la describe como una representación 3D del cruce con carriles y salidas resaltados, y explica que aparece un diagrama a pantalla completa cuando te acercas a un enlace complejo, también dentro de Premium+.

Un HUD con el móvil, sin mirar tanto abajo

Conducir de noche y tener la pantalla del coche como un rectángulo brillante no es lo ideal. El head-up display (HUD) existe justo para eso, para tener información en el parabrisas sin bajar la vista.

Sygic ofrece un modo HUD y, en su centro de ayuda, explica que las instrucciones se muestran reflejadas en el parabrisas y que puedes invertir la imagen para verla correctamente, colocando el dispositivo debajo del cristal. Es una función que exige usar el teléfono con cuidado y sin tapar la visión.

Precio, suscripción y la letra pequeña

Sygic distingue entre licencias Premium y la suscripción Premium+, y en su soporte aclara que Premium+ dura lo que dure la suscripción. En esa misma tabla aparecen extras ligados a Premium+, como tráfico en tiempo real, HUD y compatibilidad con Android Auto y CarPlay.

La frecuencia de actualización también cambia. En su página de “Monthly map updates”, Sygic afirma que con Premium+ recibes mapas nuevos cada mes, mientras que sin suscripción hay tres actualizaciones gratuitas al año.

El precio depende del plan y del mercado, pero la ficha de Sygic en App Store para España muestra varias suscripciones anuales Premium+ alrededor de 20 euros. Si conduces casi siempre en ciudad con buena cobertura, Google Maps suele bastar. Si haces carretera, cruzas zonas sin señal o te agobian los cruces grandes, pagar por una app más “de navegación” puede ser una decisión práctica.

La documentación oficial principal se ha publicado en Sygic Support.