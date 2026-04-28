Científicos alemanes revelan la lista de los móviles que emiten más radiación: todos modelos los afectados

Cada cierto tiempo vuelve el mismo titular: “estos móviles emiten más radiación”. La lista cambia poco, el susto sí. Y casi siempre la fuente es la misma: la base de datos de la Oficina Federal Alemana de Protección Radiológica, conocida como BfS, que publica los valores SAR de muchos teléfonos.

La conclusión principal es menos dramática de lo que parece. En la Unión Europea, un móvil que se vende legalmente no puede superar el límite de SAR, así que estar “alto en la lista” no significa que sea ilegal o “peligroso” por definición. La clave está en entender qué mide ese número y qué no mide.

Qué es el SAR y por qué aparece en estas listas

SAR son las siglas de “tasa de absorción específica”. En la práctica, es un número que resume cuánta energía de radiofrecuencia podría absorber el cuerpo en una prueba de laboratorio cuando el teléfono trabaja en condiciones exigentes.

El BfS usa estos datos como información para consumidores, y en Europa el límite para cabeza y tronco es de 2 vatios por kilo. Por debajo de ese umbral, los móviles cumplen la norma, aunque unos queden más arriba y otros más abajo en el ranking.

El detalle que cambia la historia, no es una lista de “los peores móviles del año”

Una confusión típica es pensar que estas listas hablan solo de modelos nuevos. En realidad, muchas tablas mezclan teléfonos de años distintos, porque la base de datos recoge información histórica y no se reinicia cada temporada. Por eso pueden aparecer modelos que ya casi no se ven en tiendas, junto a otros más recientes.

En esas recopilaciones suelen repetirse marcas populares como Xiaomi, OnePlus, Motorola o Samsung, porque han vendido mucho y hay más modelos medidos y comparables. Aun así, el consejo más útil suele ser el menos llamativo: buscar tu modelo concreto en la base oficial y no quedarte con un titular general.

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Y aquí va una pregunta sencilla que mucha gente no se hace. Si tu móvil “sale alto”, ¿lo usas pegado a la oreja durante horas, o casi siempre con auriculares y mensajes? La diferencia importa.

Por qué un SAR alto no describe tu exposición diaria

El SAR es un valor máximo bajo condiciones estandarizadas. No es un “promedio real” de lo que te pasa a ti cada día, en tu calle, con tu cobertura, tus hábitos y tu forma de usar el teléfono. La exposición cambia con factores muy cotidianos como la distancia al cuerpo, el tiempo de llamada y la calidad de la señal.

Cuando la cobertura es mala, el móvil puede aumentar su potencia para mantener la conexión. En cambio, si estás con buena señal o usas manos libres, la situación suele ser diferente. Dicho de otra forma, la tabla es una comparación técnica útil, pero no es un medidor directo del “riesgo” en la vida real.

Por eso, instituciones y reguladores insisten en separar dos cosas. Una es cumplir límites y otra es cómo se traduce eso en hábitos. Y ahí es donde, por lo general, hay más margen de maniobra.

Qué puedes hacer si quieres reducir exposición sin cambiar de móvil

Si a alguien le preocupa este tema, la mayoría de recomendaciones prácticas van por el lado del uso, no por el lado de comprar un teléfono nuevo. Es el tipo de cambios que se parecen más a ajustar el volumen que a cambiar de altavoz.

Usar auriculares o el altavoz, no llevar el móvil pegado al cuerpo todo el tiempo y evitar llamadas largas cuando hay muy poca señal suelen ser medidas más directas. También ayuda hacer llamadas en zonas con buena cobertura, porque el teléfono no necesita “esforzarse” tanto para mantener la comunicación.

Y un matiz importante para no caer en el alarmismo. Las cifras SAR sirven para comparar modelos bajo el mismo método, pero no convierten automáticamente a un teléfono en “dañino”. En Europa, si supera el límite, no debería venderse como dispositivo de consumo.

Lo que dice la evidencia sanitaria, prudencia sin pánico

La discusión sobre radiofrecuencia y salud no se resume en una lista. La OMS mantiene el tema bajo revisión y recuerda que la clasificación de estos campos como “posiblemente carcinógenos” refleja incertidumbre científica, no una conclusión cerrada.

Al final del día, la recomendación más sensata suele ser doble. Primero, entender qué significa el SAR como indicador técnico. Segundo, aplicar hábitos simples si quieres reducir exposición, sin asumir que un número algo más alto convierte tu móvil en un problema de salud.

En la práctica, eso significa mirar menos el ranking viral y más la ficha oficial del modelo que tienes en la mano. Es más aburrido, sí. Pero también es la forma más fiable de informarse.

El comunicado oficial se ha publicado en BfS.