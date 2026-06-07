Los emojis de siempre tienen los días contados y su sustituto está a punto de llegar con Android 17: la lista de los nuevos emoticonos que llegan

Los emojis de Android están a punto de cambiar de aspecto en una de esas actualizaciones que parecen pequeñas, pero que todo el mundo acaba viendo cada día. Google presentó Noto 3D durante The Android Show I/O Edition 2026, una nueva colección con más relieve, sombras y detalles pensada para que los iconos no parezcan tan planos en la pantalla.

La novedad ya no es solo una promesa oficial. Una filtración atribuida al desarrollador RKBDI ha enseñado una parte amplia de la futura biblioteca, con alrededor de 250 diseños visibles, entre ellos nuevas caras, objetos, una tortuga revisada y fases lunares más claras. En otras palabras, el cambio se verá hasta en un simple «buenas noches» enviado por chat.

Noto 3D llega a Android

Noto 3D es el nuevo estilo de emojis de Google para Android y otros productos de la compañía. La idea es sencilla. Consiste en dar volumen a los iconos, como si fueran pequeñas figuras con luz, textura y profundidad, sin cambiar su función básica.

El anuncio fue firmado por Jennifer Daniel en el blog de Google, dentro de las novedades de Android presentadas el 12 de mayo de 2026. Google afirma que Noto 3D estará disponible en sus productos más adelante este año y que empezará por los móviles Pixel.

La filtración de RKBDI

La parte más jugosa viene de RKBDI, que publicó una muestra de la nueva biblioteca antes de su despliegue oficial. Según 9to5Google, el material enseña unos 250 diseños y apunta a una colección mucho más grande, con cambios que afectarán a caras, animales y objetos de uso diario.

El matiz importa. Google todavía no ha publicado la mayoría de estos emojis dentro de Android 17, así que lo visto hasta ahora debe leerse como una vista anticipada y no como el catálogo final cerrado. Puede haber retoques antes de que llegue a los Pixel.

La tortuga y la Luna

Entre los ejemplos filtrados destaca una tortuga con un diseño más reconocible y cercano a la idea original del animal. También se aprecian fases lunares renovadas, un detalle pequeño, sí, pero útil cuando un emoji necesita entenderse de un vistazo.

¿Por qué fijarse en algo tan concreto? Porque los emojis funcionan como señales rápidas. Si una luna, una cara o un animal se interpreta mal, la conversación pierde parte de su intención, igual que cuando un gesto en persona no se entiende del todo.

Diseños humanos

La filtración también llega en medio de dudas sobre si estos nuevos emojis estaban generados con inteligencia artificial. 9to5Google recoge que Google confirmó que los diseños son obra humana y no imágenes generadas por IA, una aclaración relevante en un momento en el que muchas interfaces ya mezclan diseño tradicional y herramientas automáticas.

Emojipedia añade otro dato interesante. Alexander Robertson, investigador de Google vinculado al proyecto, explicó que el equipo rediseñó a mano unos 4.000 emojis de Google Noto, aunque bromeó con que su papel estuvo más centrado en la investigación que en dibujar.

Por qué importa

Un emoji no es solo un dibujo simpático al final de una frase. En mensajes rápidos, grupos de WhatsApp, comentarios y respuestas cortas, muchas veces sustituye a una expresión facial. Ahí es donde un diseño más claro puede cambiar cómo se entiende una emoción.

Noto Emoji, la base de esta familia visual, es una biblioteca abierta de Google que ofrece compatibilidad con emojis del estándar Unicode. Dicho de forma simple, Unicode es el sistema que ayuda a que un símbolo se entienda en distintos móviles, aplicaciones y plataformas sin convertirse en un cuadrado raro.

Qué queda por saber

La gran pregunta es cuándo verá cada usuario el cambio en su propio móvil. Google solo ha dicho que Noto 3D llegará primero a los Pixel más adelante en 2026, pero no ha detallado todavía cómo será el despliegue en otros fabricantes ni en todas las aplicaciones.

También queda por comprobar si todos los diseños filtrados llegan tal cual o si algunos se ajustan antes del lanzamiento. En la práctica, eso significa que el emoji que hoy vemos en capturas podría cambiar un poco antes de aparecer en Gboard, Gmail, YouTube u otros servicios de Google.

El anuncio oficial de Noto 3D se ha publicado en el blog de Google.



