ChatGPT ya puede conectar con tu cuenta bancaria y ver transacciones, una función potente que promete finanzas más inteligentes pero abre una guerra de permisos y privacidad

OpenAI ha lanzado una vista previa de finanzas personales en ChatGPT que permite conectar cuentas bancarias, tarjetas, inversiones y deudas para ver un panel con la actividad reciente. De momento, la función está disponible para usuarios de ChatGPT Pro en Estados Unidos, en web y iOS, y se despliega poco a poco.

La idea es sencilla, pero potente. En lugar de pedir a ChatGPT un presupuesto genérico, el sistema puede usar datos reales de tus gastos, tus suscripciones, tu cartera o tus pagos pendientes. Eso abre la puerta a respuestas más útiles, aunque también pone sobre la mesa una pregunta bastante obvia. ¿Cuánta información financiera queremos entregar a un chatbot?

Qué ha lanzado OpenAI

La nueva función se llama Finances in ChatGPT y está pensada como un asistente de finanzas personales dentro del propio ChatGPT. OpenAI afirma que los usuarios podrán conectar cuentas en más de 12.000 instituciones financieras compatibles y ver en un solo lugar gastos, facturas, patrimonio neto e inversiones.

La conexión se hace a través de Plaid, una empresa que permite compartir datos financieros con aplicaciones sin que cada app tenga que integrarse banco por banco. OpenAI también señala que el soporte de Intuit llegará más adelante, con opciones relacionadas con impuestos y expertos financieros dentro de ChatGPT.

OpenAI presenta el movimiento como un paso más allá de las respuestas sueltas. Según la compañía, con las cuentas conectadas ChatGPT puede ayudar a «spot patterns, understand tradeoffs, and plan for big decisions», es decir, detectar patrones, entender decisiones difíciles y planificar objetivos grandes.

Qué puede ver ChatGPT

Cuando un usuario conecta sus cuentas, ChatGPT puede acceder a saldos, transacciones, inversiones y obligaciones de pago. En la práctica, eso significa que puede revisar cuánto gastas, qué recibos se repiten cada mes o cómo cambia tu cartera de inversión.

OpenAI asegura que ChatGPT no puede ver los números completos de las cuentas ni hacer cambios dentro de ellas. Tampoco puede mover dinero, pagar facturas, realizar operaciones bursátiles, cambiar aportaciones de jubilación, abrir cuentas o presentar impuestos.

Ese límite importa. Una cosa es que el sistema te diga que una suscripción olvidada se está comiendo parte del presupuesto, y otra muy distinta que pueda tocar tu dinero. Por ahora, OpenAI lo coloca en el lado del análisis y la planificación, no en el de la ejecución.

Un panel para tu dinero

El panel financiero puede mostrar gastos por categoría, pagos próximos, suscripciones, facturas, patrimonio neto y distribución de la cartera. También puede señalar cambios diarios en acciones, fondos cotizados y otros activos, según los datos que el usuario haya autorizado.

Para alguien que vive entre varias tarjetas, una hipoteca, un préstamo familiar y un par de apps de inversión, el atractivo es evidente. ChatGPT podría responder preguntas como por qué subió el gasto este mes, qué categorías se han disparado o qué plan tendría sentido para ahorrar para una casa en cinco años.

OpenAI también permite guardar «memorias financieras», que son datos que el usuario comparte para que futuras conversaciones tengan más contexto. Puede ser una deuda pendiente, una meta de ahorro o una compra importante. Como una libreta mental, pero dentro del chat.

Privacidad bajo lupa

La parte delicada está en los datos. OpenAI indica que las conversaciones con cuentas financieras conectadas siguen la misma configuración de entrenamiento de modelos que el usuario haya elegido en ChatGPT. En los planes personales como Free, Plus y Pro, la opción de compartir datos para mejorar los modelos está activada por defecto, aunque se puede desactivar en los controles de datos.

También hay mecanismos para retirar información. Si el usuario desconecta sus cuentas, los datos sincronizados se eliminan de los sistemas de OpenAI en un plazo de 30 días, aunque eso no borra automáticamente la información financiera que ya aparezca en conversaciones anteriores.

Las conversaciones temporales funcionan de otra manera. OpenAI explica que esos chats no aparecen en el historial, no crean recuerdos y no se usan para entrenar modelos. Además, cuando se usan chats temporales, ChatGPT no accede a las cuentas financieras conectadas.

Riesgos reales

El principal riesgo no es que ChatGPT pueda pagar una factura por error, porque OpenAI dice que no puede hacerlo. El riesgo está en que datos muy sensibles, como pagos recientes, deudas, inversiones o ingresos, pasen a formar parte de un entorno digital que debe protegerse muy bien.

Si alguien lograra entrar en una cuenta de ChatGPT con finanzas conectadas, podría ver información útil para engaños más creíbles. Un correo falso que conoce una compra reciente, una tienda concreta o una cantidad exacta no suena igual que un intento genérico de estafa.

OpenAI recomienda activar la autenticación multifactor para añadir una capa extra de seguridad. También reconoce en su centro de ayuda que los paneles pueden equivocarse si faltan datos, si una cuenta no sincroniza bien o si algunas transacciones se clasifican de forma incorrecta.

Para quién tiene sentido

Esta función puede ser útil para personas que ya usan apps de presupuesto y quieren una explicación más conversacional. No es lo mismo mirar una tabla de gastos que preguntar por qué el dinero se ha ido tan rápido este mes y recibir una lectura ordenada.

Pero OpenAI insiste en que ChatGPT no sustituye a un asesor financiero, fiscal o legal. Sus respuestas son informativas y de planificación, y las decisiones sobre inversiones, impuestos o deudas siguen siendo responsabilidad del usuario.

Al final del día, la función promete comodidad a cambio de confianza. Para algunos usuarios, ver todas sus finanzas en ChatGPT será una ayuda práctica. Para otros, la idea de conectar el banco a una IA seguirá pareciendo demasiado arriesgada.

La nota de prensa oficial se ha publicado en OpenAI.



