OpenAI rompe los precios: ChatGPT Pro pasa de 200 a 100 dólares y abre la batalla contra Anthropic

Hasta ahora, muchos usuarios de ChatGPT veían un salto brusco. El plan Plus cuesta 20 dólares al mes, y el siguiente escalón era Pro por 200, pensado para quienes no quieren topar con límites en sesiones largas.

¿Cuánta gente usa ChatGPT lo suficiente como para pagar 200 dólares al mes? Desde el 9 de abril de 2026, OpenAI, la empresa dirigida por Sam Altman, ha añadido un Pro de 100 dólares al mes. Es un cambio de precio, sí, pero sobre todo es una forma de partir su oferta más cara en dos niveles y ajustar mejor el uso real de herramientas como Codex.

Un Pro de 100 dólares

OpenAI presentó el nuevo nivel en su foro oficial de desarrolladores. Allí lo describe como una opción Pro para sesiones más largas y exigentes con Codex, su asistente de programación, sin tener que pagar directamente el plan de 200.

La empresa insiste en que este Pro de 100 sigue siendo Pro de verdad. Mantiene acceso a las funciones del nivel superior, incluido el modelo Pro, y la diferencia se concentra en cuánto puedes usarlo antes de chocar con los topes.

Dos niveles y un detalle clave

En el centro de ayuda de OpenAI, la compañía resume el reparto con frases muy directas. Pro de 100 está «diseñado para proyectos reales» y sube los límites a cinco veces lo que ofrece Plus, mientras que Pro de 200 está para «las tareas más exigentes» y llega a veinte veces.

En Codex, OpenAI añade un incentivo temporal para el plan de 100. Hasta el 31 de mayo de 2026, el uso de Codex se eleva a diez veces el de Plus, según ese mismo documento, para que la gente pueda probar proyectos más largos sin quedarse corta a mitad de camino.

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Y está el matiz de la palabra «ilimitado», que suena mejor de lo que es. OpenAI explica que hay medidas contra abusos y que puede frenar el acceso si detecta automatizaciones, reventa de cuentas o uso compartido de credenciales, algo parecido a cuando una tarifa móvil corta el servicio si se usa como router masivo.

Codex, agentes y memoria

Codex es la pieza que más pesa en esta reordenación de precios. No es solo pedir código suelto, también es mantener una sesión larga de correcciones, pruebas y cambios, donde el límite de uso se nota como una puerta que se cierra de golpe.

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El plan Pro también refuerza funciones que trabajan por pasos, como la investigación avanzada y el modo agente. En la práctica, esto significa que puedes pedirle que reúna información, revise un documento o encadene tareas sin que tú tengas que llevar el control de cada micro paso.

En la página oficial de precios de ChatGPT, Plus incluye razonamiento avanzado con GPT-5.5 Thinking y Pro añade razonamiento Pro con GPT-5.5 Pro. OpenAI también lista para Pro acceso ilimitado a GPT-5.3, cargas de archivos y creación de imágenes más rápida, siempre dentro de sus reglas de uso.

Un mercado cada vez más escalonado

Este tipo de planes no aparecen en el vacío. Anthropic, rival directo en asistentes de inteligencia artificial, ofrece un Max de 100 dólares y otro de 200, con más capacidad de uso, según su ayuda oficial sobre el plan Max.

La idea de un Pro caro tampoco es nueva en OpenAI. La empresa lanzó ChatGPT Pro por 200 dólares el 5 de diciembre de 2024 y lo justificó por el coste de dar más potencia de cálculo a modelos avanzados, tal y como explicó en su anuncio oficial de ChatGPT Pro.

Para el usuario, la decisión se vuelve más práctica que ideológica. Si usas ChatGPT a ratos, Plus suele cubrirlo, pero si dependes de Codex, de agentes y de sesiones largas, el Pro de 100 abre un camino intermedio sin llegar al gasto de 200.

La información oficial se ha publicado en OpenAI, en su página de precios de ChatGPT.