Un experto probó Gemini, ChatGPT y Claude un mes en Android y dice tener un ganador claro, y la clave ya no es responder: es integrarse y ahorrar pasos

Parth Shah, redactor especializado en tecnología, ha pasado un mes usando Gemini, ChatGPT y Claude en Android y ha salido con un ganador bastante claro. Su conclusión no dice que una IA sea mejor en todo, sino que Gemini es hoy la opción más completa cuando la prueba se hace dentro de un móvil Android.

La clave está en una pregunta muy simple. ¿Qué asistente te ayuda más cuando tienes el teléfono en la mano, una notificación abierta y poco tiempo para ir saltando entre apps? Ahí, según Shah, Gemini aprovecha mejor el terreno porque no se comporta solo como una ventana de chat.

Gemini juega en casa

Gemini gana puntos por su integración con Android. Integración significa que la IA no se limita a responder, sino que puede trabajar con otras apps del teléfono para completar tareas con menos pasos.

Google explica que Gemini puede conectarse con Gmail, Google Calendar, YouTube Music, Spotify, Google Photos, Samsung Gallery, WhatsApp y utilidades del móvil. En la práctica, eso permite resumir correos, crear eventos, poner música, buscar fotos, enviar mensajes, hacer llamadas o cambiar ciertos ajustes sin abrir cada aplicación una por una.

También hay otro detalle importante. En algunos dispositivos Android, Gemini puede venir como asistente principal desde el primer momento, y en otros puede sustituir a Google Assistant si el usuario lo configura. Google indica que se puede activar con «Hey Google», con el botón de encendido o desde la superposición en pantalla.

ChatGPT escribe con más chispa

Shah no presenta a ChatGPT como una opción débil. Al contrario, lo sitúa como una herramienta muy sólida para escribir, proponer ideas, titular textos y mantener conversaciones más abiertas. Es el típico asistente que puede parecer más cómodo cuando necesitas darle forma a una idea que todavía está a medio cocinar.

OpenAI describe la app móvil de ChatGPT como una herramienta para chatear fuera de casa, mantener conversaciones por voz y preguntar sobre fotos desde el teléfono. También señala que ChatGPT Images permite crear y editar imágenes en web, iOS y Android.

Además, el modo de voz de ChatGPT permite compartir vídeo, pantalla o fotos durante una conversación en las apps móviles, aunque algunas funciones dependen del plan del usuario. Eso refuerza su perfil como asistente creativo y conversacional, más que como mando directo del sistema Android.

Claude piensa los documentos

Claude queda en una posición distinta. No parece competir tanto por ser el asistente más pegado al móvil, sino por ayudar en tareas que piden más calma, como escribir con matices, investigar, revisar código o analizar información compleja.

Anthropic presenta Claude para Android como un asistente para escribir, investigar, programar y resolver problemas con profundidad. La compañía también destaca que la app puede trabajar con visión, varios idiomas y razonamiento avanzado en Android, iOS y web.

Sus conectores con Google Workspace también tienen peso. Claude puede conectarse con Gmail, Google Calendar y Google Drive para buscar correos, gestionar calendario y trabajar con documentos, siempre con aprobación explícita del usuario en cada acción. Para PDF de menos de 100 páginas, Anthropic indica que Claude puede analizar texto y elementos visuales como imágenes, gráficos y tablas.

La diferencia real está en el móvil

La comparación de Shah tiene sentido porque un móvil no es solo una pantalla pequeña. Es agenda, cámara, correo, mensajería, música, fotos, llamadas y recordatorios. Una IA que se conecta bien con todo eso parte con ventaja.

Dicho de forma sencilla, Gemini gana porque está en casa. Puede que ChatGPT tenga más personalidad en ciertos textos y que Claude sea más fino con documentos largos, pero en Android el usuario suele valorar otra cosa. Menos toques, menos menús y menos copiar y pegar.

Esto no convierte a Gemini en la mejor IA para cualquier persona. Cambia el contexto y cambia el resultado. En un ordenador, con un documento largo o un proyecto de escritura, el ganador podría ser otro.

Qué debería elegir cada usuario

Para un usuario medio de Android, Gemini parece la opción más cómoda si lo que busca es controlar el teléfono, moverse entre apps de Google y resolver tareas rápidas. Es la IA que mejor aprovecha estar dentro del ecosistema.

ChatGPT sigue siendo una apuesta fuerte para escribir con más estilo, generar ideas, hablar por voz o trabajar con imágenes. Para estudiantes, creadores de contenido o personas que usan el móvil como cuaderno de ideas, esa diferencia se nota.

Claude encaja mejor con quien trabaja con documentos, análisis pausado y textos largos. No siempre será el asistente más rápido para mandar un mensaje, pero puede ser muy útil cuando la tarea requiere leer, ordenar y pensar antes de responder.

La comparativa original se ha publicado en Android Police.



