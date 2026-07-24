Tareas cotidianas que sigues haciendo a mano y la IA puede hacer por ti ahorrándote mucho tiempo

Revisar calendarios, escuchar una reunión entera para sacar notas, encontrar una factura antigua, adaptar un currículum y borrar correos basura parecen tareas pequeñas. Juntas, pueden comerse una tarde. La inteligencia artificial ya permite automatizar buena parte de ese trabajo repetitivo, aunque casi siempre exige una configuración inicial y una última revisión humana.

La evidencia apunta en dos direcciones. Un estudio de MIT y Stanford con más de 5.000 agentes de atención al cliente observó un aumento medio de la productividad cercano al 15 por ciento, mientras que una investigación de Berkeley Haas advirtió de que el tiempo liberado puede acabar llenándose con más tareas. La clave, por tanto, no es hacer más por hacer más, sino quitarse de encima lo mecánico.

Reuniones sin buscar huecos

¿Cuántos mensajes hacen falta para acordar una llamada de media hora? Cal.com conecta calendarios como Google Calendar, Outlook y Apple Calendar, detecta la disponibilidad y permite compartir una página de reservas. Su plan gratuito para particulares incluye sincronización, tipos de evento ilimitados y automatizaciones.

La plataforma también ofrece agentes que consultan huecos y gestionan reservas desde Slack o Telegram mediante lenguaje natural. No es magia ni funciona sin preparación, ya que hay que definir horarios, márgenes y calendarios conectados. Una vez hecho, el habitual intercambio de correos puede desaparecer casi por completo.

Audio convertido en texto

Transcribir consiste en pasar una conversación hablada a palabras escritas. Buzz hace ese trabajo con Whisper, el sistema de reconocimiento de voz de OpenAI, y puede procesar archivos de audio o vídeo para exportarlos como texto o subtítulos. También sirve para traducir grabaciones.

Su principal ventaja es que puede funcionar sin conexión en el propio ordenador. En la práctica, eso evita subir una entrevista, una clase o una reunión confidencial a un servicio remoto, siempre que se usen modelos locales. El coste oculto es otro, pues los archivos largos pueden exigir bastante memoria y tiempo de procesamiento.

Documentos que sí aparecen

Paperless-ngx convierte facturas, contratos, recibos y documentos escaneados en un archivo donde se puede buscar por palabras. Utiliza reconocimiento óptico de caracteres, una tecnología que identifica letras dentro de una imagen, y admite más de cien idiomas. Después puede añadir etiquetas, remitentes y tipos de documento de forma automática.

Así, buscar «seguro del coche» puede ser más útil que recordar en qué carpeta se guardó el PDF. Los datos permanecen en el servidor elegido por el usuario, pero eso también implica responsabilizarse de las copias de seguridad y de la protección del acceso. No es una nube mágica. Es un archivador digital bien organizado.

Un copiloto para buscar empleo

Career-Ops reúne la búsqueda de empleo en un flujo asistido por IA. Puede analizar ofertas, puntuarlas según el encaje con el perfil, adaptar el currículum y registrar el estado de cada candidatura. Funciona dentro de asistentes como Claude Code, Codex, Gemini u OpenCode.

La herramienta también prepara documentos pensados para los sistemas de seguimiento de candidatos. Esos sistemas, conocidos como ATS, son los programas que muchas empresas usan para ordenar o filtrar solicitudes antes de que las vea una persona. OpenCode permite ejecutar el flujo con distintos proveedores e incluye opciones de modelos gratuitos o locales.

Aquí conviene pisar el freno. Los propios responsables de Career-Ops advierten de que una IA puede inventar experiencia, habilidades o conclusiones sobre una oferta, por lo que el currículum debe revisarse antes de enviarlo. Automatizar la preparación no significa falsear el perfil ni disparar candidaturas sin control.

Una bandeja de entrada más limpia

Inbox Zero usa reglas escritas en lenguaje corriente para organizar mensajes, preparar borradores y archivar correos repetitivos. También permite darse de baja de boletines en bloque, bloquear correos comerciales no solicitados y seguir las conversaciones que esperan respuesta. Es justo el tipo de limpieza que se aplaza hasta que aparecen miles de mensajes sin leer.

El proyecto es de código abierto y dispone de una opción para instalarlo en infraestructura propia. Aun así, cualquier asistente de correo necesita permisos sensibles, así que merece la pena revisar qué cuenta se conecta, qué acciones puede ejecutar y si los borradores se envían de forma automática. Un clic mal configurado ahorra poco.

Ahorrar tiempo sin llenarlo de trabajo

Erik Brynjolfsson, de Stanford, y Danielle Li y Lindsey Raymond, vinculadas a MIT Sloan, comprobaron que la ayuda de la IA benefició sobre todo a los empleados con menos experiencia. El sistema difundía prácticas de compañeros más expertos y ayudaba a resolver más consultas por hora. También aparecieron señales de una mayor retención de trabajadores, aunque el resultado procede de una empresa y un tipo de empleo concretos.

Por otro lado, Aruna Ranganathan y Xingqi Maggie Ye, de Berkeley Haas, siguieron entre abril y diciembre de 2025 a trabajadores de una empresa tecnológica. En su análisis publicado en Harvard Business Review describen más velocidad, más multitarea y una ampliación silenciosa de responsabilidades. Conviene delegar los pasos repetitivos, mantener a una persona en las decisiones importantes y evitar que cada minuto recuperado se convierta en otro encargo.

El estudio principal sobre productividad se ha publicado en The Quarterly Journal of Economics.



