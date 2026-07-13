En 2025 Microsoft dejó de dar soporte a Windows 10 y ahora miles de ordenadores corren peligro, pero hay una forma de salvarlo y es 100% gratis

Hay programas que se vuelven famosos porque aparecen por todas partes. Y luego está Rufus, una herramienta diminuta que no necesita grandes campañas para estar en millones de ordenadores. Su éxito viene de algo más básico, casi de taller: cuando un PC no arranca, cuando toca instalar Windows o cuando quieres aprovechar un equipo viejo, suele funcionar.

La idea parece simple, pero cambia mucho las cosas. Rufus convierte un pendrive normal en un USB de arranque, una especie de llave que permite iniciar el ordenador antes de que cargue el sistema instalado en el disco. ¿Suena técnico? Lo es un poco. Pero en la práctica evita pelearse con comandos y menús raros cuando solo quieres volver a poner tu ordenador en marcha.

Qué es Rufus

Rufus es una utilidad gratuita y de software libre para Windows que sirve para formatear y crear unidades USB de arranque. El repositorio oficial del proyecto en GitHub lo define como una herramienta para preparar memorias USB capaces de arrancar instaladores de Windows, Linux y otros sistemas. También destaca que es portátil, pequeña y que no necesita instalación.

Dicho de forma sencilla, Rufus coge un archivo ISO, que es una copia del instalador de un sistema operativo, y lo coloca en el pendrive de forma que el PC pueda leerlo al encenderse. Es como preparar una mochila de emergencia para el ordenador. Dentro va todo lo necesario para instalar, reparar o probar un sistema.

El USB de arranque

Un USB de arranque sirve para que el ordenador no dependa del sistema que ya tiene instalado. Si el disco está vacío, dañado o lleno de errores, el equipo puede iniciar desde el pendrive y mostrar el instalador. Por eso Rufus es tan útil para técnicos, estudiantes y usuarios que solo quieren recuperar un portátil sin llevarlo a una tienda.

Por debajo, el programa organiza el pendrive con particiones, sistema de archivos y datos de arranque. Son piezas que indican al ordenador cómo empezar. La gracia está en que Rufus decide muchas de estas opciones por ti, así que la mayoría de usuarios solo tiene que elegir el pendrive, seleccionar la ISO y pulsar iniciar.

Windows 11 cambió el juego

Rufus ya era conocido desde hace años, pero Windows 11 lo puso en el centro de muchas conversaciones. Microsoft exige para Windows 11 requisitos como procesador compatible, memoria suficiente, UEFI con Secure Boot y TPM 2.0, un chip o función de seguridad que ayuda a proteger datos e identidad en el equipo.

El problema llegó cuando muchos ordenadores todavía válidos para navegar, estudiar o trabajar quedaron fuera por no cumplir alguna de esas condiciones. Microsoft defiende estos requisitos por fiabilidad, seguridad y compatibilidad. Pero para muchos usuarios la sensación fue otra, la de tener que cambiar un PC que aún podía aguantar unos cuantos años.

El plan B para equipos viejos

Ahí entró Rufus. En octubre de 2021, el registro de cambios del proyecto añadió una instalación extendida de Windows 11 que desactivaba comprobaciones como TPM y Secure Boot. En julio de 2022, Rufus incorporó además un cuadro de personalización para Windows 11 con opciones relacionadas con esas restricciones y con la cuenta de Microsoft durante la instalación.

Esto no significa que Rufus convierta un ordenador antiguo en un equipo oficialmente compatible. Lo que hace es preparar un instalador que puede saltarse algunas barreras durante el proceso. Para muchos usuarios, eso ha sido suficiente para dar una segunda vida a un portátil de casa, a un PC de oficina o a esa torre que seguía funcionando pero se había quedado fuera del camino oficial.

No todo son ventajas

Instalar Windows 11 en hardware no compatible tiene matices importantes. Microsoft avisa de que no recomienda hacerlo en equipos que no cumplen los requisitos mínimos, y señala que esos dispositivos no reciben soporte oficial ni tienen garantizadas las actualizaciones, incluidas las de seguridad.

Por eso Rufus no debería verse como una varita mágica. Es una herramienta potente, pero no elimina los riesgos de usar un sistema en una máquina que Microsoft no respalda. En la práctica, conviene guardar copia de los archivos, comprobar bien el modelo del equipo y asumir que puede haber problemas de controladores, rendimiento o futuras actualizaciones.

Por qué gusta tanto

El atractivo de Rufus está en su mezcla de control y sencillez. El proyecto pbatard/rufus en GitHub enumera funciones como crear unidades para PC sin TPM o Secure Boot, descargar ISO oficiales de Windows y mejorar la experiencia de instalación con opciones de privacidad o cuenta local. No es poca cosa para una aplicación tan pequeña.

También pesa su reputación. La propia FAQ del proyecto indicaba que, en 2023, Rufus se descargaba cerca de tres millones de veces al mes y estimaba más de 200 millones de usuarios desde su lanzamiento. Son cifras poco habituales para una herramienta que mucha gente descubre solo cuando algo falla y necesita una solución rápida.

Una herramienta con límites claros

Los desarrolladores de Rufus insisten en que su objetivo es crear unidades USB de arranque, no hacer de todo. Esa claridad le ha ayudado a mantenerse útil. No intenta ser una suite gigante, ni un asistente lleno de pantallas, ni una tienda de servicios. Hace una tarea muy concreta y la hace bien.

Al final del día, Rufus importa porque toca un problema muy cotidiano. Todos hemos visto un ordenador lento, bloqueado o demasiado viejo para las reglas de turno. Y cuando la alternativa parece comprar otro, una memoria USB bien preparada puede marcar la diferencia.

La información oficial sobre Rufus se ha publicado en la web de Rufus.



