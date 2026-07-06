La actualización obligatoria de Windows ha roto los ordenadores y ahora no funciona ni la papelera de reciclaje

¿Has ido a vaciar la Papelera de reciclaje y Windows te ha enseñado un nombre de archivo que no reconoces? No eres el único. Microsoft ha confirmado un fallo introducido por las actualizaciones de seguridad del 9 de junio de 2026 que hace que el aviso de borrado permanente muestre un nombre interno en vez del nombre real del archivo.

La buena noticia es que no parece un problema de pérdida de datos. Según Microsoft, la Papelera sigue mostrando el nombre correcto y, si el usuario restaura el archivo, este vuelve con su nombre original. En Windows 11 24H2 y 25H2, la compañía ya marca el fallo como resuelto con la actualización publicada el 23 de junio de 2026.

Qué está pasando

El fallo aparece cuando se elimina de forma permanente un único archivo desde la Papelera de reciclaje. En lugar de mostrar el nombre normal, el cuadro de confirmación puede enseñar algo parecido a «$Rxxxxx.ext», que es un identificador interno usado por Windows.

Dicho de forma sencilla, Windows no se ha olvidado de cómo se llamaba tu documento, tu foto o tu hoja de cálculo. Lo que falla es la ventanita que pregunta si quieres borrar el archivo para siempre. Es como si una etiqueta de almacén se colara en el mostrador de atención al cliente.

BleepingComputer recogió el problema el 19 de junio de 2026 y señaló que Microsoft no había detallado cuántos usuarios estaban afectados. La incidencia se añadió al panel Windows Release Health, que es donde la compañía publica los errores conocidos de sus actualizaciones.

Por qué salen nombres extraños

Cuando un archivo entra en la Papelera, Windows no solo lo deja ahí con su nombre visible. También lo gestiona con nombres internos para controlar dónde estaba, cómo restaurarlo y qué debe borrar si el usuario confirma la eliminación.

Eso no significa que el archivo haya sido renombrado de verdad. Microsoft explica que «la Papelera muestra correctamente el nombre original» y que la restauración también conserva ese nombre. El fallo está limitado al mensaje de confirmación.

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Por eso puede asustar, pero no apunta a un daño real en el sistema. El riesgo práctico es más bien de confusión. Si el aviso enseña un nombre raro, el usuario puede dudar de si está borrando el archivo correcto.

Versiones afectadas

Microsoft indica que el problema afecta a varias versiones compatibles de Windows. En la lista aparecen Windows 11 26H1, 25H2, 24H2 y 23H2, además de Windows 10 22H2 y ediciones empresariales de larga duración. También figuran versiones de Windows Server.

El caso cambia según la versión. Para Windows 11 24H2 y 25H2, Microsoft vincula el origen a la actualización KB5094126 del 9 de junio y la corrección a KB5095093, publicada el 23 de junio. En la práctica, eso significa que instalar las actualizaciones más recientes debería corregir el aviso en esos equipos.

En Windows 11 23H2, el panel de Microsoft seguía mostrando el fallo como confirmado en su página actualizada el 26 de junio. En Windows 10 22H2, la incidencia también aparece como confirmada y Microsoft ofrece una solución temporal para organizaciones que contacten con su soporte empresarial.

Qué pueden hacer los usuarios

Para la mayoría de usuarios domésticos, el paso más sensato es revisar Windows Update e instalar las actualizaciones disponibles. Microsoft recomienda mantener el equipo al día porque las versiones publicadas el 23 de junio de 2026 y posteriores incluyen mejoras y correcciones, entre ellas este fallo para Windows 11 24H2 y 25H2.

También conviene mirar dos veces antes de borrar de forma permanente. Si el aviso enseña un nombre extraño, abre la Papelera y comprueba el archivo en la lista principal. Ahí debería aparecer con su nombre real.

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Las empresas tienen otra vía. Microsoft señala que existe una solución temporal para dispositivos afectados, pero pide contactar con Microsoft Support for Business para aplicarla en organizaciones. No es el típico truco casero de tocar una opción escondida.

Por qué importa aunque sea un fallo menor

Este error no bloquea el ordenador, no borra archivos por sí solo y no debería cambiar nombres reales. Aun así, toca una parte delicada de cualquier sistema operativo. Borrar algo para siempre es una acción que exige confianza.

En la vida diaria, mucha gente usa la Papelera como una segunda oportunidad. Primero manda ahí un archivo y, días después, lo elimina del todo. Si justo en ese momento Windows muestra un nombre incomprensible, la experiencia se vuelve menos clara de lo que debería.

El caso también recuerda algo básico sobre las actualizaciones. Aunque los parches de seguridad son necesarios, a veces introducen fallos pequeños que molestan mucho porque aparecen en gestos cotidianos. Vaciar la Papelera no debería convertirse en un pequeño misterio.

La nota técnica oficial sobre este fallo se ha publicado en Windows Release Health.



