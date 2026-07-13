Casi nadie lo sabe pero hay un cable mucho mejor que el HDMI que va a transformar tu televisión en una pantalla de cine

En internet circula una idea tentadora. DisplayPort sería ese cable poco conocido, superior y más barato que HDMI, capaz de llevar imagen 4K a 120 Hz desde un ordenador hasta una Smart TV.

La realidad es menos redonda. DisplayPort suele encajar mejor en un PC conectado a un monitor rápido, pero HDMI sigue siendo la opción más práctica para el televisor por compatibilidad, sonido y funciones pensadas para el salón. Un adaptador tampoco convierte por arte de magia una entrada HDMI en una conexión DisplayPort completa.

Qué es DisplayPort

DisplayPort es un estándar de imagen y sonido desarrollado por VESA, una asociación internacional de fabricantes tecnológicos. Nació con el ordenador y los monitores en mente, y puede viajar por su conector habitual o mediante USB-C cuando el equipo admite el modo DisplayPort.

Su gran baza es mover muchos datos. La familia DisplayPort 2.1 alcanza hasta 80 gigabits por segundo de capacidad bruta y alrededor de 77 útiles, una medida del volumen de información que puede transportar. Eso basta para resoluciones muy altas, tasas de refresco elevadas y varias pantallas desde una sola salida.

También admite DSC, una compresión que reduce la cantidad de datos sin generar una pérdida visual apreciable. James Choate, responsable del programa de cumplimiento de VESA, explicó que las pruebas buscan que los productos «cumplan los niveles de calidad que hemos establecido».

Cuándo gana al HDMI

En un escritorio gaming, DisplayPort puede ser la elección más lógica. Resulta especialmente útil con monitores 4K de alta frecuencia, pantallas ultrapanorámicas o configuraciones con varios paneles, y admite Adaptive-Sync para ajustar el ritmo del monitor al de la tarjeta gráfica. Eso ayuda a evitar cortes y tirones en la imagen.

Pero comparar solo los nombres lleva a errores. DisplayPort 2.1 supera los 48 gigabits por segundo de HDMI 2.1, aunque el HDMI Forum publicó el HDMI 2.2 el 25 de junio de 2025 y elevó el máximo hasta 96 gigabits por segundo. Hoy no puede afirmarse que DisplayPort sea siempre el estándar más rápido.

Además, 4K a 120 Hz no es una ventaja exclusiva de DisplayPort. HDMI 2.1 ya ofrece ese formato junto con HDR, que conserva más detalle entre luces y sombras, frecuencia de actualización variable y modo automático de baja latencia. En la práctica, importa más lo que admitan el ordenador, la pantalla y cada puerto que el logotipo grabado en el cable.

Por qué manda HDMI

HDMI se diseñó alrededor del entretenimiento doméstico y lleva años conectando televisores, consolas, reproductores, receptores y barras de sonido. DisplayPort, por otro lado, se centró en las necesidades de los ordenadores y los monitores. Esa diferencia de origen explica buena parte de lo que vemos detrás de una Smart TV.

HDMI también reúne funciones muy cómodas para el salón. eARC devuelve el sonido del televisor a una barra o receptor por el mismo cable, mientras ALLM activa automáticamente el modo de baja latencia al empezar una partida. Menos menús, menos cables y menos lío.

Las fichas técnicas reflejan esa prioridad. Un televisor LG C4, por ejemplo, incorpora cuatro entradas HDMI con 4K a 120 Hz, eARC, VRR, ALLM y cambio rápido de contenido, pero no enumera DisplayPort entre sus conexiones. Ese ejemplo ayuda a explicar por qué otro puerto podría aportar poco a muchos compradores cuando el ecosistema doméstico ya funciona alrededor de HDMI.

La trampa del adaptador

Sí es posible conectar la salida DisplayPort de un PC a la entrada HDMI de un televisor. VESA confirma que existen adaptadores para HDMI y que pueden transportar audio, pero la conversión queda limitada por el adaptador, la salida del ordenador y la entrada del televisor.

Eso significa que un cable DisplayPort 2.1 no entregará automáticamente todo su ancho de banda a una Smart TV HDMI. La propia VESA advierte de que una pantalla sin DisplayPort no recibe la resolución completa de este estándar. Conviene comprobar de forma expresa que el adaptador admite 4K a 120 Hz, HDR y sincronización variable.

Tampoco existe una regla que haga a DisplayPort siempre más barato. Un cable sencillo puede costar menos en una tienda concreta, pero un conversor activo puede borrar ese ahorro. Barato no significa compatible.

Qué cable debes elegir

Para un PC y un monitor con DisplayPort, usa DisplayPort y revisa la capacidad real de la tarjeta gráfica, la pantalla y el cable. Las certificaciones DP40 y DP80 ayudan a identificar el rendimiento disponible, mientras los equipos más exigentes necesitan cables adecuados para mantener la señal estable.

Para una consola o un ordenador conectado a una Smart TV 4K a 120 Hz, lo normal es elegir un HDMI Ultra High Speed certificado. Los equipos que aprovechen todo HDMI 2.2 necesitarán un cable Ultra96, cuya etiqueta oficial acredita hasta 96 gigabits por segundo.

La regla útil es sencilla y la conexión funcionará al nivel del componente más lento, ya sea el puerto, el cable, el adaptador o la propia pantalla. DisplayPort suele ganar en el escritorio y HDMI en el salón. No es una costumbre ciega, es compatibilidad.

La información técnica oficial se ha publicado en VESA.



