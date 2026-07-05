Las televisiones tienen 2 tipos de puertos HDMI y pocos saben que no sirven para lo mismo: usar el correcto te puede evitar muchos problemas

Todos los conectores HDMI de un televisor se parecen mucho. Ahí está parte del lío. Miras la parte trasera de la pantalla, ves tres o cuatro entradas iguales y, si no te fijas en la etiqueta, es fácil conectar la barra de sonido donde no toca.

La diferencia importante no está en la forma del puerto, sino en lo que puede hacer. En la práctica, hay dos tipos que conviene tener claros en casa, el HDMI estándar y el HDMI ARC o eARC. Uno sirve para llevar imagen y sonido al televisor. El otro también permite sacar el sonido del televisor hacia un equipo externo.

Los dos HDMI clave

El HDMI estándar es el puerto de toda la vida para conectar dispositivos que envían contenido a la tele. Ahí entran una consola, un ordenador portátil, un reproductor multimedia o un decodificador.

Ese puerto funciona, por lo general, como una entrada. La señal viaja desde el aparato externo hasta el televisor, que muestra la imagen y reproduce el audio por sus propios altavoces o lo gestiona desde su sistema interno.

El HDMI ARC cambia la película. ARC significa Audio Return Channel, que puede traducirse como canal de retorno de audio. HDMI Licensing Administrator explica que esta función permite que un televisor conectado por HDMI envíe audio de vuelta a un receptor de cine en casa o a una barra de sonido con el mismo cable.

El HDMI normal

El HDMI normal es el que debes usar cuando el aparato que conectas es la fuente de la imagen. Una PlayStation, una Xbox, un Chromecast, un Fire TV, un Apple TV o un portátil entran en esta categoría.

Dicho de forma sencilla, el dispositivo manda la película, el juego o el escritorio del ordenador hacia la pantalla. El televisor recibe ese contenido y lo muestra. Fin del viaje.

Por eso estos conectores suelen aparecer como HDMI 1, HDMI 2 o HDMI 3. A simple vista no hay mucho misterio, pero conviene revisar el manual del televisor si alguno de ellos admite funciones especiales de imagen para juegos o alta resolución.

El puerto ARC

El puerto HDMI ARC está pensado sobre todo para audio externo. Es el que debes buscar cuando quieres conectar una barra de sonido, un receptor AV o un sistema de cine en casa sin llenar el mueble de cables.

La ventaja se nota cuando usas aplicaciones dentro del propio televisor, como Netflix, Disney Plus, Prime Video o YouTube. En ese caso, el sonido nace en la tele y necesita salir hacia la barra de sonido. ARC permite ese camino de vuelta sin usar un cable óptico aparte.

Antes de ARC, muchas instalaciones necesitaban un HDMI para la imagen y otro cable diferente para el audio. No era dramático, pero sí más engorroso. Con ARC, un solo cable puede simplificar bastante la instalación.

Qué cambia con eARC

eARC es una versión más avanzada de ARC. HDMI Licensing Administrator la describe como una función pensada para enviar al receptor AV o a la barra de sonido el audio que llega al televisor desde servicios de streaming, cable, satélite u otros dispositivos, usando un único cable HDMI.

La diferencia más importante está en la calidad y en la compatibilidad con formatos de sonido más exigentes. En otras palabras, eARC está preparado para sistemas de audio más modernos, especialmente cuando se busca sonido envolvente de alta calidad.

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Ahora bien, no basta con que el televisor tenga eARC. También deben ser compatibles la barra de sonido o el receptor, y el cable debe estar conectado en el puerto correcto de ambos equipos. Es el típico detalle pequeño que luego roba media tarde.

El mando también cuenta

ARC y eARC suelen trabajar junto a HDMI-CEC, una función que permite que varios aparatos conectados por HDMI se entiendan mejor entre sí. En casa, esto se traduce en algo muy concreto, poder subir y bajar el volumen de la barra de sonido con el mando del televisor.

Samsung, por ejemplo, indica en sus guías de soporte que para usar HDMI ARC o eARC hay que conectar el cable al puerto ARC o eARC del televisor y al puerto HDMI OUT de la barra de sonido. También recomienda activar Anynet+, su nombre comercial para HDMI-CEC, para sincronizar funciones como el encendido automático.

LG ofrece una instrucción muy parecida en su soporte oficial. La compañía señala que el cable debe ir desde la salida HDMI eARC o ARC de la barra de sonido hasta la entrada HDMI ARC del televisor. Puede parecer obvio, pero no lo es cuando todos los puertos son casi idénticos.

Cuál debes usar

La regla rápida es sencilla. Para consolas, reproductores, ordenadores y dispositivos de streaming externos, usa un HDMI estándar. Para barras de sonido y equipos de cine en casa, usa el HDMI ARC o eARC.

Si conectas una barra de sonido a un HDMI normal, es posible que no escuches nada desde las aplicaciones internas del televisor. También puedes perder el control del volumen con el mando principal. No es que el equipo esté roto, simplemente el cable está en el puerto equivocado.

La etiqueta manda. Busca HDMI ARC, HDMI eARC o HDMI ARC/eARC junto al conector del televisor. Después, repite el mismo cuidado en la barra de sonido o el receptor. Ese gesto pequeño puede ahorrar cables, menús raros y una buena dosis de frustración.

La guía técnica oficial se ha publicado en HDMI Licensing Administrator.



